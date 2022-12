KOMTA, gigantski sovjetski trokrilni avion iz 1920-ih (FOTO)

Krajem 1919. godine Divizion zračnih brodova ili DVK (Divizion Vozdušnih Korablej), koji je upravljao bombarderima "Ilja Muromec", nalazio se u gradu Sarapulu čekajući razvoj građanskog rata. Crvenoj armiji hitno je trebao novi model bombardera i na temelju ideje inženjera V. L. Aleksandrova organizirana je komisija za razvoj projekta teškog aviona. Ovaj je projekt bio gotov do ožujka 1920.

Primjerak "Ilje Muromeca" na inspekciji 1915. Javna domena Javna domena

Nekoliko članova komisije već je imalo iskustva s dodijeljenim zadatkom, budući da su 1916. sudjelovali u procjeni gigantskog "Svjatogora" dizajnera Vasilija Slesareva, a do 1918. procijenili su izvedivost izgradnje gigantskog modela tvornice Ižorski. Ovo iskustvo uštedjelo je vrijeme i resurse.

Tijekom rasprava o shemi budućeg aviona, komisija je odlučila ne kopirati postojeće avione, pokušavajući pronaći novija i modernija rješenja. B. N. Jurjev predložio je razvoj trokrilnog aviona. Ovakva kompozicija omogućila je postizanje vrlo kompaktne letjelice, što se trebalo odraziti i na uštedu mase. Ispitivanja s modelom u velikom mjerilu provedena su u zračnom tunelu MGTU i dala su obećavajuće rezultate, pa je odobrena konfiguracija trokrilca. Dogovoreno je da se novi avion nazove KOMTA, prema nazivu komisije koja je radila na njegovoj koncepciji.

U kabinu se bez problema moglo smjestilo deset osoba. Predviđena je uporaba aviona kao bombardera s kapacitetom od 50 kg bombi, ali u praksi nikada nije ponio oružje.

Prvi je bio let planiran za ožujak 1922. Čim je snijeg počeo opadati, avion je na skijama izvezen na uzletište. Prvi pokušaj letenja bio je neuspješan. Nakon postizanja brzine uzlijetanja, letjelica je poskočila i kada je dotaknula tlo, repni je kotač uništen.

Nakon nekih preinaka i poboljšanja ravnoteže aviona, u jesen 1923. godine obavljen je prvi let koji je izveo pilot A. S. Tomaševski. Ovaj je let pokazao neke probleme s kormilom. Kompenzacija je smanjena i Tomaševski je napokon mogao odraditi puni let koji je uključivao krug oko aerodroma Hodimka u trajanju od 15 minuta.

U stvarnosti su rezultati bili razočaravajući. Brzina nije prelazila 130 km/h, a strop leta nije prelazio 600 metara. Prednosti trokrilne konfiguracije kratkog raspona nisu bile opravdane. Razvoj KOMTA-e prekinut je u proljeće 1924.

Jedini dovršeni avion isporučen je u školu letenja "Streljbom" u Serpuhovu, gdje se koristio u obuci.

Unatoč neuspjehu, rad na razvoju KOMTA-e odigrao je važnu ulogu kao obuka za inženjere i stručnjake koji su sudjelovali u njegovoj koncepciji. Ovaj uređaj označio je rođenje aeronautičkog konstruiranja u novonastaloj ruskoj socijalističkoj državi.