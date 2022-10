"Svjatogor", gigantski ruski dvokrilac s početka 20. stoljeća koji nikada nije poletio

"Svjatogor" je projektirao dizajner Vasilij Slesarev. Bio je to veliki dvokrilac s dva motora u trupu i prijenosom s njih na dva vrlo velika propelera smještena između krila. Stajni trap imao je četiri kotača. Bio je to najveći avion izgrađen u Rusiji u to vrijeme, s rasponom krila od 36 m, površinom krila od 280 četvornih metara i ukupnom duljinom od 21 m. Procijenjena ukupna masa uzlijetanja iznosila je 6500 kg, vrijeme leta trebalo je iznositi 30 sati, a brzina više od 100 km/h. Njegov operativni plafon leta procijenjen je na 2500 m.

Slesarev je predložio ugradnju dva Mercedesova motora od po 300 KS i za njih je projektirao velike propelere promjera 6 m, koji su trebali praviti 300-400 okretaja u minuti. Vjerovao je da bi uporaba propelera velikog promjera pri malim brzinama trebala poboljšati mogućnosti polijetanja zrakoplova.

Za istu svrhu izrađeni su kotači stajnog trapa neobično velikog promjera: 2,0 m (stražnji) i 1,5 m (prednji). Motori su bili ugrađeni u trup s prolazom između njih, što je omogućavalo pristup motorima tijekom leta. Mnogo kasnije Nijemci su počeli intenzivno raditi na sličnim shemama, stvarajući svoje divovske avione između 1917. i 1928. Ispred "prostora za motor" aviona nalazile su se pilotska i promatračka kabina. Spremnici goriva bili su smješteni u trupu, blizu težišta aviona. Predviđena je ugradnja brzometnog topa u nos aviona, kao i drugo naoružanje.

Dizajn "Svjatogora", prema komentarima svih koji su ga vidjeli, bio je iznimno dobro promišljen. Primjerice, za njega su izrađene posebne gume, a način na koji su kotači napravljeni činio ih je laganima, unatoč velikim dimenzijama.

Tijekom izgradnje u ratnim uvjetima pojavile su se nepredviđene poteškoće. Motore od 300 KS nije bilo moguće nabaviti pa je V. A. Slesarev pokušao upotrijebiti motore skinute s oborenog njemačkog cepelina, no oni su bili toliko oštećeni da je popravak bio nemoguć. Morao je uzeti francuske Renaultove motore od 220 KS. U siječnju 1916. ovi su motori stigli i počelo je sklapanje pogonske grupe. Međutim, više nije bilo novca za daljnji razvoj projekta. Za odlučivanje o sudbini aviona bila je potrebna visokokvalificirana ekspertiza. Slučaj je povjeren Nikolaju Žukovskom. Formirano je posebno povjerenstvo u kojem su, osim njega, bili V. P. Vetčinkin, G. I. Lukjanov i A. A. Arhangelski.

Kako piše Airwar.ru, povjerenstvo je vrlo pažljivo pristupilo evaluaciji "Svjatogora" i napravilo kompletan aerodinamički proračun aviona (prvi put u Rusiji). Zaključak je bio da je let aviona pri punom opterećenju od 6,5 tona i pri brzini od 114 km/h bio moguć, te je stoga poželjno dovršenje izgradnje letjelice.

U međuvremenu, izgradnja aviona nastavljena je zahvaljujući naporima i sredstvima V. A. Slesareva, koji je očito uspio dobiti kredit. Početkom studenoga 1916. pokušano je uzlijetanje. Avion je dobro napredovao na tlu, ali nije uspio poletjeti.

Još jednom je imenovano povjerenstvo koje je ponovno raspravljalo o statusu i perspektivama "Svjatogora", ali je interes za avion postupno jenjavao i on više nije bio zanimljiv kao ranije. Početkom 1921. godine V. A. Slesarev ubijen je na ulici u Petrogradu. Godine 1923. avion je rastavljen bez da je ikada poletio. Slesarevljev rad bio je herojski, ali gotovo beznadan pokušaj rješavanja vrlo složenog tehničkog problema.