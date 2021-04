Kako je Rasputinov ubojica natjerao Hollywood da NIKADA ne izostavlja upozorenje o fiktivnosti

Knez Feliks Jusupov ušao je u povijest kao ubojica "carevog monaha" Grigorija Rasputina, no Hollywood ga pamti i iz drugog razloga. On je, naime, opelješio najveći filmski studio!

U peterburškom je društvu Feliks Jusupov bio poznat kao izuzetno ekstravagantna ličnost, sklona ispadima i financijskim rizicima. O takvim se ljudima snimaju filmovi. To se i dogodilo. Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) snimio je film koji je privukao veliku pažnju: bio je nominiran za Oscara za najbolji scenarij i kritika ga je objeručke prihvatila. Međutim, nije se svidio Jusupovu i njegovoj ženi. Tako su ruski emigranti postali noćna mora holivudskog studija.

Nasljednik imetka i huligan

Feliks Jusupov Središnji državni arhiv filmskih i fotodokumenata Sankt-Peterburga

Jusupovi su bili među najbogatijim obiteljima u Ruskom Carstvz, vlasnici imanja, dvoraca, zemljišta i tvornica, kao i kolekcije obiteljskih dragocjenosti. Tijekom četiri su stoljeća među članovima obitelji Jusupov bili vojskovođe, tajni savjetnici, guverneri, ministri i mecene. Jednom riječju, ovaj je rod imao izuzetan ugled i uživao visok status u društvu, koji je početkom 20. stoljeća brzo počeo urušavati mladi Feliks.

Poslije smrti njegovog starijeg brata Nikolaja, koji je ubijen u dvoboju, on je postao jedini nasljednik čitavog imetka, dok istovremeno nije prestajao biti glavni izvor obiteljskih skandala i tema za ogovaranje. "Obiteljska sramota" – moglo se povremeno čuti o njemu iz usta njegovih rođaka.

Jusupovi: Zinaida i knez Feliks sa sinovima Nikolajem i Feliksom Danil Asikritov/Državni muzej-imanje "Arhangeljskoje"

Sa 17 godina on je, na primjer, obukao žensku haljinu, našminkao se i radi šale nastupao u ekskluzivnom peterburškom kabareu. Poslije sedmog nastupa prepoznali su ga poznanici po obiteljskim briljantima. 1909. godine otišao je na školovanje u Oxford i u tri godine provedene u Engleskoj postao sotonist, uveo u modu crne tepihe, zamalo postao glavni osumnjičeni u otmici grčkog princa Kristofora, pokušao po noći ukrasti kravu od zaboravne starice (Feliks je dan ranije kupio tu kravu) pa su u njega pucali iz puške, priređivao grandiozne zabave na kakve englesko društvo nije naviklo.

Kada se vratio u Rusiju, Feliks je postao svjestan odgovornosti koja je pala na njega kao na jedinog nasljednika poznate obitelji. Počeo je razmišljati o političkim pitanjima. S 29 godina to ga je dovelo do ideje o zavjeri i ubojstvu miljenika carske obitelji Grigorija Rasputina. 1916. godine plan je ostvaren. Feliks je osobno pucao monahu u grudi poslije neuspešnog pokušaja trovanja. "Konačno sam se uvjerio da je u njemu skriveno sve zlo i glavni uzrok svih nesreća Rusije: da nije bilo Rasputina, ne bi bilo ni one sotonističke sile u čije su ruke dospjeli Car i Carica", zapisao je Jusupov u memoarima.

Grigorij Rasputin Javna domena Javna domena

Ispostavilo se da nije bio u pravu i da monarhiju tako nije spasio od propasti. Poslije Oktobarske revolucije najprije je pobjegao u Englesku, a zatim u Francusku.

Sretan slučaj

S Rasputinovim ubojstvom izvukao se nekažnjeno. Dvije godine ranije Jusupov se oženio kneginjicom carske krvi, rođakinjom Nikolaja II., Irinom Romanovom. Ma kako da je carska obitelj bila bijesna zbog ubojstva njihovog miljenika, nije mogla ozbiljno kazniti člana svoje obitelji. Osim toga, mnogi su podržavali Jusupova, smatrajući da je postupio u interesu Rusije.

Feliks Jusupov Javna domena Javna domena

Feliks i Irina Jusupov napustili su Rusiju, ponijevši sa sobom obiteljske dragocjenosti i samo dvije Rembrandtove slike, što im je ipak omogućilo da nastave s boemskim stilom života na koji su navikli, kao i da financijski potpomažu emigrante. U Londonu su se, naime, najviše bavili dobročinstvom.

U Francuskoj 30-ih godina stvari već nisu išle tako glatko. Rusi su u to vrijeme u svijetu nailazili na sve manje simpatija, a novac je polako počeo presušivati. Dragocjenosti su morali dati u zalagaonicu, a Rembrandta prodati američkom kolekcionaru Josephu Wideneru. Jusupovi su do tada već otvorili modnu kuću IRFE, lansirali kolekciju parfema, okušali se u ugostiteljstvu, ali su bili daleko od nekadašnjeg financijskog blagostanja. Događalo se da Felisk Jusupov ne može platiti uobičajeni bogati ručak, pa je stvar rješavao putovnicom. Kao nositelj uglednog prezimena, ručak bi dobio besplatno.

I tad im se osmjehnula sreća. Studio MGM je 1932. godine počeo s prikazivanjem filma "Rasputin i carica" sa Johnom Barrymoreom. Jusupovi su smatrali da je film uvredljiv i tužili su kompaniju Londonskom sudu.

Richard Boleslavsky/Metro-Goldwyn-Mayer, 1932. Richard Boleslavsky/Metro-Goldwyn-Mayer, 1932.

Opasan presedan

Tužba je podnesena zbog širenja informacija koje ne odgovaraju stvarnosti, uvrede i klevete. Jusupovi su na sud došli s takvim optužbama. Film je prikazivao priču o Rasputinovom usponu i smrti, kao i njegov odnos s carskom obitelji i pristalicama. Rasputina navodno ubija izvjesni Pavel Čedogajev, u čijem liku se nepogrešivo može prepoznati knez Jusupov. Međutim, nije to bilo ono što je razljutilo Jusupove. Feliks nije ni krio da je on odgovoran za ubojstvo (ranije je čak napisao knjigu o tome pod naslovom "Rasputinov kraj").

Prema zapletu filma, Rasputin je silovao kneževu nevjestu Natašu i ona je postala njegova ljubavnica. Jusupov je smatrao da je na taj način povrijeđena čast njegov supruge Irine, jer je njezina sličnost s likom bila očigledna. Usput, u scenariju su likovi u početku čak nosili prava imena, koja su tijekom snimanja zamijenjena izmišljenima.

Kada je primio tužbu, MGM se ispričao i javno priopćio da je kneginja Nataša izmišljeni lik i da nema nikakve veze s kneginjom Irinom Jusupovom. Ali porotnici su stali na stranu Jusupovih i proglasili da je studio kriv i dužan isplatiti joj 25 000 funti sterlinga.

Još veću sumu, čak 75 000 funti sterlinga, MGM je morao kneginji isplatiti kao kompenzaciju za dozvolu da se film prikazuje, premda su iz njega morali isjeći oko 10 minuta uvredljivih scena s pojavljivanjem kneginje. Ukupna kazna je tako bila 100 000 funti, što bi u suvremenom svijetu bilo oko 3 milijina američkih dolara. Bilo je to ogromno bogatstvo za Jusupove koje im je osigualo lagodan život!

Irina i Feliks Jusupov Javna domena Javna domena

Upravo poslije ovog sudskog procesa pa sve do danas u holivudskim filmovima i knjigama obavezno stoji napomena za odricanje od odgovornosti: "Sva imena i događaji u filmu su izmišljeni, bilo kakva sličnost sa stvarnim ljudima i događajima je slučajna."

Jusupov je kratko vrijeme prije smrti još jednom pokušao igrati na istu kartu. Tužio je kompaniju CBS za klevetu zbog emitiranja horor filma "Rasputin, ludi monah". Ali ovog puta je na sudu izgubio.