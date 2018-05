Kakve je veze Rasputin imao s Balkanom?

Poznati je „starac“ Grigorij Rasputin po popularnosti nadmašio mnoge znamenite ruske ličnosti, počevši od cara Nikolaja II. pa sve do sovjetskog znanstvenika Sergeja Koroljova.

Rasputinovo ime je već za njegova života postalo udomaćeno. Poznati je „starac“ Grigorij Rasputin po popularnosti nadmašio mnoge znamenite ruske ličnosti, počevši od cara Nikolaja II. pa sve do sovjetskog znanstvenika Sergeja Koroljova. Po popularnosti mu možda konkurira samo Gagarin. Grigoriju Rasputinu nisu podizali spomenike, no broj restorana, barova, klubova i pića koji nose njegovo ime ogroman je. Najčešće takve objekte otvaraju ruski emigranti, jer se to ime najviše povezuje s Rusijom. Grigorij Rasputin je u svijetu kinematografije po broju filmskih utjelovljenja praktički rekorder među ličnostima iz ruske povijesti.

Rasputin i Balkan

Svi znaju tko je Rasputin, no malo ljudi zna da je on izravno pokušavao utjecati na carevu poziciju po pitanju Balkana.

Carica je 1. studenog 1915. ovako pisala Caru: „Naš prijatelj [Rasputin] je oduvijek bio protiv rata te je govorio da Balkan nije vrijedan toga da zbog njega čitav svijet ratuje, i da će se Srbija pokazati jednako nezahvalna poput Bugarske“.

Depardieu i Rasputin

U Rusiji je 2013. godine snimljen film „Rasputin“, u kojem je glavnu ulogu odigrao slavni francuski glumac Gerard Depardieu.

Sam glumac je u više intervjua priznao da ga je ova povijesna ličnost oduvijek zanimala i da je posljednjih petnaest godina sanjao o tome da odigra ulogu Grigorija Rasputina: „Rasputin sjedi u meni već petnaest godina i morao sam ga, jednostavno sam ga morao pustiti van!...“, izjavio je glumac. Depardieua ruska književnost i Rusija općenito odavno fasciniraju.

Nakon snimanja ovog filma Gerard Depardieu je po uredbi Vladimira Putina dobio rusko državljanstvo „za poseban doprinos razvoju kinematografije“.

Po mišljenju povjesničara, autora knjige „Rasputin: Život, smrt, misterij“, Rasputinova moć nije bila u njegovoj sposobnosti da manipulira ljudima, već u pogrešci samog cara, koji se htio približiti svom narodu i informirati se o stanju stvari kroz običnog čovjeka iz naroda, seljanina. Na taj se način, po mišljenju povjesničara Kocjubinskog, Rasputin našao u pravo vrijeme na pravom mjestu.

Najstariji film o Rasputinu

Neobično, no prvi film o Rasputinu snimljen je odmah poslije njegove smrti. Film „Pad Romanovih“ u Hollywoodu je izašao 1917. – samo devet mjeseci nakon smrti Grigorija Rasputina i dva mjeseca prije Listopadske revolucije, odnosno smaknuća carske obitelji. Film govori o posljednjim danima utjecaja Grigorija Rasputina na Nikolaja II.

Osobni liječnik carske obitelji Jevgenij Botkin je u svojem dnevniku pisao da bi „protivnici carske obitelji Rasputina, kada ga ne bi bilo, stvorili iz samog liječnika“. Rasputin jednostavno uopće nije bio svetac. Prema brojnim pisanjima suvremenika, Rasputin je puno pio i volio žene. Jako je volio rusku kupelj te se tamo odlazio kupati u društvu nekoliko žena iz visokog društva istovremeno.

Horor o Rasputinu s Christopherom Leejem

1966. je snimljen film „Rasputin: Ludi monah“. Mlađa će generacije najvjerojatnije reći da film nije strašan, no 60-ih je godina oduzimao dah, pogotovo jer je u njemu glavnu ulogu odigrao Christopher Lee. Ludi Rasputin se zabavlja, manipulira ljudima, puno pije i spletkari. Žene su lude za njim, jer ih hipnotizira.

Rasputin je imao velik utjecaj na caricu zbog bolesti carevića Alekseja. Liječnici su bili potpuno nemoćni, a iscjelitelji su izmišljali nove beskorisne rituale. Rasputin je za caricu postao pravi čarobnjak. Najvjerojatnije je imao psihoterapijske sposobnosti.

Rasputin i careva žena

„Što sve majka neće učiniti radi svog djeteta“ – na toj se rečenici temelji američki film "Rasputin i carica". Carica u potrazi za iscjeliteljem za carevića Alekseja, hemofiličara, u kuću poziva ekscentričnog monaha Rasputina, koji na misteriozan način ublažava patnje prijestolonasljednika. Carska obitelj, posebice carica, pokorno podnosi sve Rasputinove ispade i sluša svaki njegov savjet. Povijesna pozadina filma je vrlo sporna, pa su scenaristi imali priliku mnogo toga izmisliti i biti prilično maštoviti.

Rasputin, međutim, nije imao tako snažan utjecaj na cara, kao što se o tome obično priča. Prema memoarima dvorske dame Anne Virubove, koja je prvotno bila „most“ između Rasputina i cara, Nikolaj nije uvijek slušao Rasputinove savjete. Primjerice, Rasputin se 1909. i 1912. protivio miješanju Rusije u sukobe na Balkanu, a 1914. ulasku Rusije u Prvi svjetski rat. Car u oba slučaja nije u obzir uzeo mišljenje „starca“.

„Agonija” - film s jedinstvenim dokumentarnim insertima

Nakon što je pogledao ovaj film, japanski redatelj Akira Kurosawa je pljeskao pet minuta. U želji da postigne što veću dokumentarističnost, sovjetski je redatelj Klimov u film ubacio veliku količinu crno-bijelih filmskih žurnala, što je samo po sebi jedinstven pojava. Nikolaj II. je u filmu bespomoćan i okrutan. Za mnoge je gledatelje takva slika posljednjeg ruskog cara bila pravo otkriće.

Postoji jako puno sjećanja, knjiga i memoara o Rasputinu, no svi su oni kontradiktorni. U nekim memoarima piše da je „starac“ grozno vonjao i da se čitavo vrijeme češao, dok u drugima piše da je bio jako uredan i da je uvijek fino mirisao. Također, mnogi biografi vjeruju da je sam Rasputin uvelike lažirao svoje stvarne godine kako bi o sebi stvorio sliku iskusnog „starca“.

Rasputin u crtanim filmovima

Disneyjev crtani film Anastazija govori o kćeri Nikolaja II., kojeg je, prema scenariju, ubio zlokobni starac Rasputin. Anastazija se uspijeva spasiti od smrti, no na putu joj se za deset godina ponovno nađe zli čarobnjak Rasputin koji se diže iz groba.

Marvelov superheroj Rasputin

Colossus je najmoćniji ruski mutant, član X-Mena, rodom iz Rusije. Colossusovo pravo ime je Petar Nikolajevič Rasputin. Rođen je u selu „Ust-Ordinski“. Colossus svoje tijelo može transformirati u jedinstveni organski čelik. Čelični Colossus može podići teret težine do 200 tona, izuzetno je izdržljiv, ne treba hranu, vodu i zrak i može izdržati vrlo visoku temperaturu. Rasputin je, začudo, u stripovima prikazan kao pozitivan lik.

