Kako je KGB tajno diskreditirao čileanskog diktatora Augusta Pinocheta

Ugledni američki novinar Jack Anderson imao je iza sebe loše iskustvo s državnim agencijama kao što su FBI i CIA, pa čak i s Bijelom kućom. Kada je saznao da je čileanski diktator Augusto Pinochet, koga je podržavao Washington, planirao poubijati političke protivnike u različitim zemljama, jedva je dočekao to objaviti u svojoj vrlo popularnoj kolumni u The New York Timesu.

Augusto Pinochet Reuters Reuters

Godinama kasnije saznao je da mu je glavni izvor za ovu informaciju podmetnuo KGB.

Puč

11. rujna 1973. godine čileanska vojska pod vodstvom Augusta Pinocheta opkolila je palaču La Moneda u prijestolnici Santiagu, dok se demokratski izabrani predsjednik Salvador Allende pripremao izdržati napad. Allende je odbio ponudu da napusti zemlju te se zakleo da se neće povući s predsjedničke funkcije. Savladan neprijateljskom vojnom silom, Allende je izvršio samoubojstvo, a Pinochet preuzeo političku vlast u Čileu.

Predsjednik Salvador Allende Reuters Reuters

Vjerovalo se da Amerika taktički podržava državni udar putem tajnog uplitanja CIA-je protiv Allendeovog režima. S druge strane željezne zavjese Sovjetski Savez bio je zgrožen vidjevši pad prvog demokratski izabranog marksističkog predsjednika u čitavoj Latinskoj Americi.

Reuters Reuters

U hodnicima KGB-a skovan je plan kako da se potkopa i diskreditira Augusto Pinochet u očima međunarodne zajednice.

Prebjegli službenik KGB-a

U proljeće 1992. godine službenik KGB-a Vasilij Mitrohin otišao je u britansko veleposlanstvo u Rigi u Latviji. S dna torbe izvukao je primjerak povjerljivog dokumenta koji je prošvercao iz arhive KGB-a u Rusiji.

Arhiva KGB-a/Nikolaj Mališev/TASS Arhiva KGB-a/Nikolaj Mališev/TASS

Mi-6 se momentalno zainteresirao. Britanski agenti preuzeli su Mitrohina, njegovu obitelj i šest velikih slučajeva povjerljivih KGB-ovih dokumenata. Njih je Mitrohin sakupio tijekom godina rada u arhivi KGB-a i tajno čuvao u svojoj dači, u kanti za mlijeko sakrivenoj ispod poda.

Između ostalih intrigantnih otkrića koja su nudili ovi dokumenti bio je i opis izuzetno uspješne KGB-ove operacije diskreditiranja čileanskog diktatora Augusta Pinocheta u očima američke javnosti.

Operacija "Tukan"

Nadmećući se sa SAD-om za moć, utjecaj i saveznike u različitim dijelovima svijeta, Sovjetski Savez nije mogao Pinochetu oprostiti to što je s vlasti skinuo poželjnu političku figuru u jednoj od ključnih zemalja zapadne hemisfere.

Ministarstvo vanjskih poslova Čilea Ministarstvo vanjskih poslova Čilea

S obzirom na to da je američka vlada bila zadovoljna rezultatima državnog prevrata i voljna surađivati s novim vojnim diktatorom Čilea, Sovjetski Savez postavio je sebi važan cilj: razotkriti zvjerstva počinjena od strane Pinochetovog režima i, ako je potrebno, falsificirati dokaze koji bi diskriminirali krvoločnog diktatora.

Kako bi to postigao, KGB je osmislio specijalnu operaciju nazvanu po tropskoj ptici koja voli voće "Tukan". Genijalni um iza ove operacije bio je Jurij Andropov, u to doba moćni šef KGB-a, koji će kasnije naslijediti Leonida Brežnjeva na mjestu lidera Sovjetskog Saveza.

Jurij Andropov Jurij Abramočkin/Sputnik Jurij Abramočkin/Sputnik

Srž operacije bila je u tome da se uglednim američkim novinarima i borcima za ljudska prava pruže diskreditirajuće informacije o Pinochetovim zločinima u Čileu. Sovjetskim agentima nije bilo teško postići krajnji cilj, s obzirom na razmjere krvavih zločina koje je provodio Pinochetov režim.

Pa ipak, neki dijelovi akcije izvedeni su s izuzetnom vještinom. Naime, KGB je falsificirao prepisku između Pinocheta i Miguela Contrerasa, direktora Nacionalne obavještajne službe Čilea. U jednom od pisama iznosio se detaljan plan likvidacije Pinochetovih političkih protivnika koji su se nalazili u progonstvu u SAD-u, Argentini, Meksiku, Francuskoj, Italiji i Kostarici, dok se u drugom pismu ukazivalo na umiješanost CIA-je u zavjeri u okviru poznate operacije "Kondor", kampanje političkih represija u Južnoj Americi koju su podržavale Sjedinjene Države.

Lažna pisma koja je podmetnuo KGB upotrijebili su američki novinari, uključujući uglednog Jacka Andersona, koji je pisao za The New York Times, da razotkriju Pinochetova zvjerstva i američku ulogu u njihovoj pripremi.

Kena Lorenzini/Muzej sjećanja i ljudskih prava Kena Lorenzini/Muzej sjećanja i ljudskih prava

Operacija "Tukan" snažno je utjecala na sliku Pinochetovog režima u američkoj javnosti i doprinijela da se na CIA-ju i Bijelu kuću izvrši pritisak po tom pitanju.

Diktator je uhićen u Londonu 10. listopada 1998. godine, gdje je osuđen za kršenje ljudskih prava, pronevjeru i izbjegavanje plaćanja poreza. Stavljen je u kućni pritvor. Umro je 3. prosinca 2006. godine i sahranjen je bez državnih počasti.