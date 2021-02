Kako je KGB uvjerio svijet da je AIDS izmišljotina Pentagona

U srpnju 1983. indijske novine iz New Delhija, objavile su članak prema kojem su vrlo vjerojatno američki eksperimenti uzrok misteriozne bolesti zvane AIDS. Pet godina kasnije, voditelj CBS-a, Dan Rather, objavio je milijunima zabrinutih Amerikanaca, kako bi upravo njihova vojska mogla stajati iza smrtonosnog virusa.

Voditelj CBS-a i novinar, Dan Rather. Getty Images Getty Images

Isti dan, nekoliko KGB operativaca je u sjedištu Moskve, u KGB-ovoj zgradi na Lubjanki, hvalilo jedan drugoga, za dobro napravljen posao.

New Delhi

Priča o američkim vojnim eksperimentima, koji su možda proizveli AIDS, polako ali sigurno počela se širiti afričkim kontinentom, ali i šire.



"Yankee business, not monkey business" ("Američka posla, ne majmunska posla", "Experts slam ‘silence’ over man-made AIDS" ("Stručnjaci prekinuli šutnju oko laboratorijski proizvedenog AIDS-a"), "AIDS is germ warfare by the U.S. Gov’t against gays & blacks!" ("AIDS je biološko oružje američke vlade protiv homoseksualaca i crnaca"), bile su samo neke od silnog broja naslovnica koje su se pojavljivale u tadašnjim medijima širom svijeta, uključujući i londonski Daily Express od 1983. do 1987., prije nego što je dosegnuo TV gledanost unutar SAD-a.

"Priča o američkim vojnim eksperimentima, koji su možda proizveli AIDS, polako ali sigurno počela se širiti afričkim kontinentom, ali i šire." Getty Images Getty Images

"Sovjetski vojni časopis tvrdio je da je virus koji uzrokuje AIDS "pobjegao" iz američkog vojnog laboratorija, u kojem se testiralo biološko oružje", javio je CBS-ov voditelj, Dan Rather, 30. ožujka 1987. milijunima uplašenih Amerikanaca, koji nisu imali načina provjeriti istinitost navedenih tvrdnji iz sovjetskog izvještaja.



U središtu ovog velikog međunarodnog skandala, bila je malo poznata, lokalna novinska kuća iz New Delhija u Indiji, budući da je to bio prvi medij koji je objavio vijest o povezanosti Pentagona s AIDS-om. U ljeto 1983. indijski dnevni list "Patriot", tvrdio je kako se "vjeruje da je AIDS rezultat eksperimenta, koji je proveden od strane Pentagona kako bi se razvilo novo, opasno biološko oružje". U listu je naglašeno kako je bolest najviše pogodila haićanske imigrante u SAD-u, kao i Amerikance koji su "ovisnici i homoseksualci", čime se impliciralo da su kreatori virusa namjerno ciljali marginalizirane skupine ljudi za svoj nehumani eksperiment.



Kako se kasnije ispostavilo, navedena priča iz lista "Patriot", podmetnuta je od strane KGB-a.

Odjel "A"

Različiti odjeli sovjetskog KGB, odgovorni za kontraobavještajnu djelatnost i osnovani 18. ožujka 1954. označeni su različitim slovima ćirilićne abecede.

Pogled na zgradu KGB-a. Getty Images Getty Images

Prvo slovo abecede - slovo "A" - dodijeljeno je odjelu za analitiku, s neobičnim zadatkom: "priprema i izvršavanje inicijativa i kampanja, kako bi utjecali na strane vlade i populaciju, te kako bi oblikovali percepciju individualaca i grupa, neprijateljski nastrojenih sovjetskim interesima".

Agenti iz odjela "A" postavljali su zamke, poznate u engleskom kao "honey trap", objavljivali lažne priče i gledali razvoj događaja, koji bi u konačnici trebao biti povoljan za domovinu.

Pokojni Ladislav Bittman, koji se kasnije zvao Lawrence Martin, bio je KGB-ov operativac u odjelu "A", prije nego što je pobjegao u SAD 1968. godine. Bittman je sudjelovao u velikom broju KGB-ovih tajnih operacija.

Lawrence Martin-Bittman. Getty Images Getty Images

Na početku karijere, pokrenuo je bordel u Njemačkoj, kako bi kompromitirao političare i namještao lažne nacističke dokumente, kako bi ostvario "antinjemačke sentimente".



Prilikom jednog od njegovih posljednjih intervjua prije njegove smrti, 2018. godine u dobi od 87 godina, Bittman, krhki starac, nije nimalo oklijevao, prije nego što je dao točnu definiciju "dezinformacije" - njegov dugogodišnji posao i struka, također poznata kao "aktivne mjere" u KGB krugovima.



"Radi se o namjerno izobličenoj informaciji, koja je tajno puštena u komunikacijski proces, kako bi zavarala i manipulirala", rekao je Bittman.



Jurij Bezmenov, Bittmanov bivši kolega u KGB-u, koji je također pobjegao u SAD 1970., te preuzeo ime Tomas David Schuman, tvrdio je da je 80 % novca kojeg je sovjetski KGB trošio u inozemstvu, korišteno za "ideološku subverziju", proces koji destabilizira gospodarstvo, a politički i ideološki sustav zemlje dovodi u pitanje.

Jurij Bezmenov. Arhivska fotografija Arhivska fotografija

U slučaju priče o AIDS-u, destabilizirajući učinak na SAD je bio neminovan.

Rezultat

1981., nekoliko zaposlenika američkog State Departmenta, CIA-e, FBI-a, ministarstva obrane i drugih američkih federalnih agencija, formiralo je tada ‘Active Measures Working Group’ "(Radna skupina za aktivne mjere", poznata još kao i ("The Truth Squad") - "Odred istine" - interagencijski tim, čija je zadaća bila kontraobavještajna djelatnst prema sovjetskim dezinformacijama.



"Svi su radili honorarno na ovom pitanju. Sjeli smo za stol jednom u tjedan ili dva, volonterski, oni koji su mogli", priča Kathleen C. Bailey, zamjenik asistenta tajnika State Departmenta i član "Odreda istine" u to doba, te pojašnjava kako je pristup SAD-a bio previše opušten po ovom pitanju.

Zgrada State Departmenta Getty Images Getty Images

U međuvremenu, priča o AIDS-u počela je štetiti američkim interesima u inozemstvu. Optužbe da su američke vojne baze prenijele AIDS lokalnom stanovništvu, podrivala je daljnji ostanak trupa odnosno baza u navedenim zemljama. Američko vojno osoblje kompromitirano je u zemljama kao što je Njemačka, Južna Koreja, Nikaragva, Panama, Turska, Kenija, Zair (Kongo) i druge.

"Optužbe da su američke vojne baze prenijele AIDS lokalnom stanovništvu, podrivala je daljnji ostanak trupa odnosno baza u navedenim zemljama." Getty Images Getty Images

"Bila sam tako ljuta, zato što su optužili SAD da je napravio AIDS, jer sam znala koliko će to biti učinkovit alat protiv nas. Razljutilo me jako. To nije štetilo samo stavu prema SAD-u, nego i prema našoj kulturi i politici. Svima se navedeno zrno sumnje uvuklo u misli i uvijek ste imali taj osjećaj, da razmišljaju kako je to sve istina", rekla je Bailey u intervjuu koji je dala nekoliko godina poslije.



1987. godine, Bailey je vodila konferenciju za novinare u State Departmentu, gdje je predstavila izvheštaj koji precizira KGB-ove napore u širenju priče o AIDS-u i povezanosti s američkom vladom. "Američki ugled u inozemstvu je oštećen i američka politika je oštećena ovim dezinformacijama. Glavni izvor tih dezinformacije je Sovjetski Savez", rekla je Bailey.



Zanimljivo je da su Baileyini napori bili podržani i od strane sovjetske medicinske zajednice. Sovjetski znanstvenik, Viktor Ždanov, koji je 26 godina vodio Institut za virologiju "Ivanovski" u Moskvi, sudjelovao je na međunarodnim konferencijama i davao intervjue medijima, gdje je uvijek kategorički odbijao tvrdnje da je AIDS umjetno stvoren.

Sovjetski znanstvenik Viktor Ždanov, kategorički je odbijao tvrdnje da je AIDS umjetno stvoren. Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik





U intervjuu za sovjetski list "Novo vrijeme", Ždanov je rekao: "Zaista, imamo puno teorija, no nažalost moram naglasiti da je velik broj tih teorija nastao od strane nestručnjaka. AIDS se pojavio prirodno i čini se da brzo evoluira."