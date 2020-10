Je li Kuba Argentini ponudila sovjetsku podmornicu da potopi "neki engleski brod" na Falklandima?

Leopoldo Galtieri i kubanski veleposlanik

Unatoč naizgled nepremostivim ideološkim razlikama, od Falklandskog se rata, koji je započeo operacijom Rosario 2. travnja 1982., diktatorska Argentina približila Libiji, Kubi i drugim zemljama bliskim Sovjetskom Savezu.

Samo tjedan dana nakon pokretanja argentinske operacije za osvajanje Falklanda i Južne Gruzije, kako je za Infobae opisao Juan Bautista "Tata" Yofre (argentinski književnik i političar, tajnik za obavještajne poslove 1989.-1990.), Castrov veleposlanik Emilio Aragonés Navarro je 9. studenog 1982. stigao u Buenos Aires. Kako navodi dr. Mariano Pablo Sciaroni, njegov su zrakoplov na putu presreli brazilski lovci. Navarro je sutradan u 13.45 sati ušao u ured generala Galtierija. Tog je dana, tvrdi Bautista Yofre, predsjednik prvi put koristio svoj sustav za snimanje na principu magnetske trake. Razgovor je, prema pisanju argentinskih medija, tekao ovako.

Veleposlanik: Došao sam vam reći da će Kuba učiniti što vi odlučite, koliko daleko želite ići, ići će Kuba...

Galtieri: Recite Castru da, bez obzira na razlike koje među nama postoje, možemo razgovarati. Zahvaljujem vam na ovoj američkoj, latinoameričkoj solidarnosti, Latinoamerikanci smo. Među nama postoje razlike ...

Veleposlanik: Članovi smo iste obitelji, ali druge države.

Galtieri: Među nama postoje razlike, ali sve su one diskutabilne, no cijenim gestu. Argentina neće zaboraviti ovu gestu.

Veleposlanik: No ova se gesta može pretvoriti u činjenicu. To je ono što vam želim jasno prenijeti. Ovo je vrlo oprezan prijedlog, no iza njega stoji volja da se učini ono što je potrebno... Poslati podmornicu i potopiti brod... Što god treba...

Galtieri: Argentina vam to neće zaboraviti ni sada ni nakon dugog niza godina...

Veleposlanik: Sviđa mi se što ovo obvezuje… Čak i na samo privatnom nivou…

Galtieri i general Oscar Luis Jofre, 1982. Javna domena Javna domena

Koje je podmornice Kuba mogla ponuditi Argentini?

Kubanska mornarica je od 1978. do 1983. imala šest operativnih sovjetskih patrolnih dizel-električnih podmornica projekta 641 (NATO oznaka: Foxtrot).

Klasa Foxtrot, koja je u službu ušla krajem 1950-ih, bila je po performansama i naoružanju usporediva s većinom suvremenih podmornica. Međutim, ove su podmornice bile glasnije od većine zapadnih modela.

Foxtrot Javna domena Javna domena

Prema pisanju stranice Pomorska povijest i arheologija, prva je podmornica koju je dobila Kuba bila B-309, izgrađena u brodogradilištu br. 01299 u Lenjingradu. Bila je naoružana s deset torpednih cijevi i 22 torpeda.

Martin SP-5B Marlin američke mornarice leti iznad sovjetske podmornice B-36 projekta 641 za vrijeme Kubanske raketne krize u listopadu 1962. Javna domena Javna domena

Podmornica je imala izviđački radar Nakat, Jrom-K, sonar MG-200 Arktika-M, sonar Tuloma, hidrofon MG-10M i sustav za presretanje sonara Svet-M.

Posada se sastojala od 77 ljudi, od čega 12 časnika. Podmornica je u službu ušla pod brojem 725 7. veljače 1979.

Ostale su jedinice istog modela na otok stigle iz brodogradilišta u Sankt-Peterburgu između 1980. i 1984.

Međutim, pažnju zapadnih medija je privukao jedan drugi model. The New York Times je 14. travnja 1982. objavio članak u kojem je tvrdio da je, prema izvorima u NATO-u, na tom području otkrivena prisutnost dviju sovjetskih podmornica, vjerojatno modela projekta 659 ili 675 (NATO oznaka: Echo I, odnosno II), koje su bile preusmjerene sa svojih uobičajenih pozicija u Indijskom oceanu i vodama južno od Rta dobre nade.

To su bili nuklearni brodovi deplasmana od 5800 tona. Njihovo naoružanje je bilo zastrašujuće: 8 krstarećih raketa "zemlja-zemlja" SS-N-12 i 20 torpeda.

Sovjetska podmornica projekta 675 Javna domena Javna domena

Bi li to imalo ikakvu svrhu?

Južni Atlantik nije bio stran sovjetskim podmornicama, ali s tri desetljeća postojanja iza sebe, teško je pomisliti da se projekt 641 s kubanskom posadom mogao približiti, primjerice, brodu HMS Invincible, s obzirom na tehnologiju detekcije i protupodmornička sredstva britanske eskadre, i potopiti ga. Možda je pametno miniranje moglo barem paralizirati mornaricu koju je poslala Thatcher.

Renstchler, šef Vijeća za nacionalnu sigurnost Ureda za zapadnoeuropske poslove za vrijeme Reaganove administracije, u svom je djelu "Falklandski dnevnik Jamesa Rentschlera" tvrdio da su Kubanci sa SSSR-om dogovarali napad na britansku flotu: "Galtieri se sastao s generalom Alexanderom Haigom, američkim posrednikom, i službeno mu je natuknuo da 'Kubanci podrazumijevaju da govore u rusko ime te čak natuknuo da su Sovjeti ponudili potopiti britanski nosač zrakoplova, ostavljajući Britance i svijet po dojmom da je to učinila argentinska podmornica'."

Međutim, ne zvuči uvjerljivo da bi čelnici SSSR-a riskirali pokretanje Trećeg svjetskog rata zbog arhipelaga udaljenog 15 tisuća kilometara, čiji su najvrjedniji resurs bile ovce. No... Moderna sovjetska podmornica koja napada britanski nosač zrakoplova? Nepobjedivih 20 600 tona metala pretvoreno u hotel za hobotnice, ribe i alge? Priča bi bila vrlo drugačija.