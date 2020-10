Zašto je Lenjin odabrao pseudonim "Lenjin"?

Getty Images; Russia Beyond

Boljševicima su bili potrebni konspirativni pseudonimi. Za njih je bilo uobičajeno da koriste različite pseudonime u različitim životnim okolnostima. Nitko od njih se prije revolucije nije potpisivao pravim imenom i prezimenom, ni u ilegali, a kamoli u javnim glasilima. Vođa svjetskog proletarijata Vladimir Uljanov imao je 146 pseudonima, od toga 17 stranih i 129 ruskih. Gotovo pet puta više od Josifa Staljina. Pseudonim "Lenjin" je najpoznatiji, zato što je Uljanov najčešće tako potpisivao svoje članke i radove. On nikada nije pričao o porijeklu tog prezimena, tako da ima mnogo pretpostavki. Ove tri su najpopularnije.

Naziv rijeke i partijska šala

Vladimir Uljanov (Lenjin), ruski revolucionar, boljševik. Moskva, Rusija, veljača 1900. Getty Images Getty Images

Među revolucionarima su najpopularniji pseudonimi bila obična ruska imena. Zato je najvjerojatnije da je pseudonim "Lenjin" nastao od ženskog imena Lena, s tim što je ovdje ipak u pitanju ime ruske rijeke.

Lenjinova rođakinja Olga Uljanova je napisala: "’Ima osnova za pretpostavku da taj pseudonim dolazi od imena rijeke Lene’, napisao je moj otac <...>. ’Vladimir Iljič nije uzeo pseudonim Volgin [po rijeci Volgi], jer je on bio već otrcan. Zna se da ga je koristio Plehanov, kao i drugi autori’."

Istraživači se slažu da pseudonim zaista najvjerojatnije dolazi od rijeke Lene. Postoji, međutim, verzija da ga je Lenjin izabrao u šali, i to na račun menjševika Georgija Plehanova koji je često koristio prezime Volgin.

Prezime iz falsificirane putovnice pokojnog činovnika

Registracija Odjela za očuvanje javne sigurnosti i reda na ime Vladimira Uljanova Lenjina, 1895. Getty Images Getty Images

Uljanov je 1901. godine prvi put upotrijebio nadimak Lenjin (točnije, N. Lenjin), kada se potpisivao ispod svojih članaka objavljenih u tisku. Tako je ovo prezime praktički postalo njegov autorski pseudonim. U to vrijeme je Vladimir Iljič od svoje prijateljice dobio putovnicu njezinog oca, Nikolaja Jegoroviča Lenjina, ali s promijenjenim datumom rođenja. Uljanov je, naime, planirao 1900. godine otputovati u inozemstvo, pa su mu bili potrebni falsificirani dokumenti.

Povjesničar Vladlen Loginov smatra da je Uljanov otputovao s Lenjinovom putovnicom i odlučio zadržati to prezime. A tko je bio taj pravi Lenjin? To prezime je u 17. stoljeću zajedno s plemićkom titulom dano nekom kozaku kao nagrada za osvajanje Sibira i osnivanje zimovališta na rijeci Leni. Nikolaj Jegorovič Lenjin je bio njegov potomak, koji je napredovao u službi i dogurao do čina državnog savjetnika, nakon čega se povukao iz službe i preselio se u Jaroslavsku guberniju.

Zbunjuje samo jedno: taj Nikolaj Lenjin je umro 1902. godine, tj. godinu dana nakon što je Uljanov prvi put upotrijebio ovaj pseudonim.

Lenjin je jako cijenio Lava Tolstoja

Ruski revolucionar Vladimir Iljič Lenjin (1870.-1924.) napušta Državni pedagoški institut nakon sjednice Prvog sveruskog kongresa za obrazovanje, 1918. Getty Images Getty Images

Lav Tolstoj ima priču "Kozaci", u kojoj je junak Olenjin poslan u progonstvo na Kavkaz, gdje je zavolio život daleko od civilizacije. Lenjin je volio Tolstojeva djela, a Lenjinova žena Nadežda Krupska se sjećala da je na putu u sibirsko progonstvo Lenjin čitao spomenutu priču. Bilo je to 1898. godine. Tolstoj je, po Lenjinovim riječima, bio "ogledalo ruske revolucije". Pisac i povjesničar Aleksej Goljenkov smatra da je vrlo vjerojatno prezime junaka priče "Kozaci" bilo prototip čuvenog pseudonima.