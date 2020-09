Kako je seks skandal sa sovjetskim špijunom uzdrmao britansku politiku

Getty Images; Russia Beyond

Ljubitelji Netflixove televizijske serije "Kruna" sjetit će se ovog političkog i špijunskog seks skandala koji je iskompromitirao britanskog ministra obrane i posredno rezultirao padom britanske vlade.

Zabava u bazenu

Cliveden, vila lorda Astora u Buckinghamshireu, 28. srpnja 1963. Tu je na privatnoj zabavi Christine Keeler prvi put predstavljena britanskom ministru obrane Johnu Profumu.

Tijekom vikenda 8. i 9. srpnja 1961. godine na imanju Cliveden u Buckinghamshireu organizirane su dvije nezavisne "zabave". Na prvoj su bili ljudi iz vrha britanske politike. Utjecajni biznismen i član konzervativne stranke William Waldorf Astor II. priredio je prijem u čast pakistanskog predsjednika Ayuba Khana, koji je 1958. godine uzurpirao vlast.

Mjesto gdje je priređena zabava

Osteopat Stephen Ward u ateljeu.

Ujedno je lord Astor organizirao drugu zabavu na istom imanju, u kojoj su među gostima bili poznati osteopat Stephen Ward i kabaret plesačica Christine Keeler. Te večeri su se svi gosti izmiješali kod bazena.

Najzapaženiji gost je bio britanski vojni ministar John Profumo. On je došao sa svojom suprugom, čuvenom glumicom Valerie Hobson.

Valerie Hobson s mužem Johnom Profumom.

Kada je bračni par došao do bazena, u njemu je već plivala 19-godišnja Christine Keeler, i to potpuno naga. Navodno je zaboravila kupaći kostim. U tom izdanju je i predstavljena ministru. Dok su se upoznavali, ona je nemarno prikrivala golo tijelo kratkim ručnikom. "Vrlo lijepa djevojka i vrlo simpatična" – tako je Profumo znatno kasnije opisao svoj prvi dojam.

Ubrzo se 46-godišnji Profumo zaljubio u Christine. Nije mogao ni pretpostaviti da je ona "na nišanu" britanske obavještajne službe MI5.

Kabaret plesačica

Bivša engleska kabaret plesačica Christine Keeler.

"Imala sam svega sedamnaest godina kada sam u proljeće 1959. došla u London. Nisam bila svjesna da sam upala u svijet tajnih službi i špijuna iz doba Hladnog rata", napisat će ona kasnije u svojoj autobiografiji "Tajne i laži", objavljenoj 2002. godine.

U Londonu je radila je kao plesačica u kabaret klubu Murray's. Tu se upoznala s poznatim osteopatom i slikarom Stephenom Wardom, koji ju je očarao i uvjerio da se preseli u njegovu kuću.

Ward je u izvjesnom smislu postao Christinin "mentor". On je mladu i naivnu djevojku upoznao s utjecajnim ličnostima Velike Britanije, ali i s ruskim špijunom Jevgenijem Ivanovom, tadašnjim vojno-pomorskim atašeom sovjetskog veleposlanstva u Londonu.

Christine Keeler u Španjolskoj.

Naime, britanska obavještajna služba MI5 je "bacila oko" na Ivanova, smatrajući da je on pogodan za vrbovanje. Britanci su se, navodno, obratili Wardu s molbom da iskoristi Christine Keeler kao mamac za Ivanova.

"Ja sam im poslužila kao pijun u Hladnom ratu", napisala je kasnije Keeler. Njezin je zadatak bio stupiti u intimnu vezu s Ivanovom. Međutim, neočekivano i nenamjerno se u cijelu operaciju umiješao vojni ministar John Profumo sa svojom strašću prema Christine.

Skandal

"Nije da sam ja baš crvenjela zbog toga što spavam s Johnom Profumom, vojnim ministrom u vladi Harolda Macmillana, ili zbog toga što su me nagovarali da isti tjedan stupim u intimnu vezu sa sovjetskim špijunom", napisala je Christine Keeler, ne skrivajući da je u mladosti rado stupala u intimne veze i uživala u seksu.

Christine Keeler.

Međutim, ono što je mladoj kabaret plesačici izgledalo kao banalna intimna veza s dvojicom muškaraca zapravo je izazvalo jedan od najvećih političkih potresa u Britaniji za vrijeme Hladnog rata.

Čitav bi slučaj ostalo daleko od očiju javnosti da kasnije nije izbio incident s noževima i pucnjavom između dvojice drugih Christininih ljubavnika. Istraga je brzo došla i do njezine istovremene veze s Profumom i Ivanovom.

Kabaret plesačica Christine Keeler i osteopat Stephen Ward.

John Profumo je pred zastupnicima britanskog parlamenta negirao bilo kakvu intimnu vezu s Keeler, ali je ubrzo raskrinkan i prisiljen da se ispriča zbog laganja u parlamentu te da se povuče s funkcije vojnog ministra i iz javnog života. To se dogodilo 5. lipnja 1963. godine.

John Profumo.

Štoviše, to je bio jedan od razloga zbog kojih je i premijer Harold Macmillan morao podnijeti ostavku u studenom 1963. godine, pozvavši se na to da ima rak (kasnije se ispostavilo da je dijagnoza bila pogrešna). Vlada je pala, a Konzervativna stranka je izgubila na izborima 1964. godine.

Stephen Ward je optužen za ubiranje prihoda od prostitucije. Izvršio je samoubojstvo ne sačekavši presudu.

Christine je u memoarima branila Warda, tvrdeći da on "nije bio takav kakvim je prikazan u izvještajima istrage, na sudu, i kasnije na filmu i televiziji". A prikazan je kao samoljubivi nitkov i simpatizer komunizma, dok je on, po mišljenju Keeler, bio virtuoz koji je "uvijek znao što želi". "On je, između ostalog, sudjelovao u drskom pokušaju Moskve da ubaci svog čovjeka u britansku obavještajnu službu za vrijeme vrlo teškog razdoblja u jeku Hladnog rata, kada su se svi plašili nuklearnih raketa, i kada je glavno pitanje bilo tko ih posjeduje, tko ih može primijeniti i kada", napisala je ona u svojoj knjizi.

Ruski ataše Jevgenij Ivanov.

Jevgenij Ivanov je također kažnjen, ili je bar smatrao da nije nagrađen po zasluzi. Naime, vraćen je u Moskvu još u prosincu 1962. ili siječnju 1963. godine, nekoliko mjeseci prije nego što je izbio spomenuti skandal.

Problem je u tome što on, po svemu sudeći, nije prijavio svoje odnose s Christine Keeler sve dok nije izbio skandal. Na kraju je prebačen u Crnomorsku flotu. Pronađen je mrtav u stanu u svojoj 69. godini.

Christine Keeler je u javnosti žigosana kao prostitutka, no ona se cijelog života branila: "Uvijek sam negirala da sam bila prostitutka. [...] Vi možda mislite da poznajete moj život zato što ste prije nekoliko godina u kinu gledali film o meni ili ste ga nedavno vidjeli na televiziji. Taj film je samo jedan zaustavljeni kadar koji uopće ne odražava stvarne događaje."