"Ludi Rus": Kako je I-16 taranirao njemački bombarder

Talalihin je imao veliko borbeno iskustvo. Još od sovjetsko-finskog rata je brojao pobjede u zračnim borbama. Prema nekim izvorima, on je na dvokrilcu I-153 "Čajka" tada oborio četiri neprijateljska zrakoplova i to jedan od njih već u svojoj prvoj borbi. Drugom prilikom je predvodnik Viktorovog odreda bio dosta oštećen u zenitnoj paljbi, pa ga je Talalihin vješto pokrivao od neprijateljskog lovca kojeg je na kraju uspio oboriti.



U borbi protiv njemačkog zrakoplova Heinkel, na nebu iznad Moskve, Viktor Talalihin je upravljao lovcem I-16 s jednim motorom. Noću uoči 7. kolovoza neprijateljski bombarderi su letjeli prema Moskvi, a Talalihin je patrolirao na nebu iznad prijestolnice na visini od 4800 metara.



U jednom trenutku je ugledao iznad sebe njemački bombarder He-111. Odmah mu je ušao u rep, otvorio vatru i oštetio mu desni motor. Heinkel je poletio nazad prema liniji fronta. Sovjetski lovac je gonio neprijatelja spuštajući se zajedno s njim sve do visine od 2500 metara. Međutim, nije uspio oboriti bombarder jer mu je nestalo streljiva.



"Ostalo je samo jedno: da idem na taran. Ako poginem, opet sam ja sam, a u bombarderu su četvorica neprijatelja, pomislio sam. Odlučio sam mu propelerom odsječi rep i počeo sam mu se približavati. Kada sam bio na nekih deseetak metara od njega vidjeh da mu je trup odozdo oklopljen. Tada on otvori paljbu iz mitraljeza velikog kalibra. Nešto mi okrzne desnu ruku. Odmah dadoh gas i odlučih ga taranirati, ali ne propelerom nego cijelim zrakoplovom. Udarac je bio strašan. Moj ’jastreb’ se prevrnuo naopako, trebalo je što prije iskočiti pomoću padobrana", napisao je kasnije Viktor Talalihin.



Uspio je iskočiti iz zrakoplova, a zatim je slobodno padao oko 800 metara da ne bi postao zgodna meta u zraku. Zatim je otvorio padobran i spustio se na jezero kod Podoljska.



Ovaj noćni događaj u zraku izazvao je veliku pometnju. Njemački piloti čiji su razgovori prisluškivani te noći spominjali su nekakvog ludog Rusa koji je taranirao bombarder.



Kada su sutradan pronađeni ostaci oborenog njemačkog zrakoplova, među njima su bili i posmrtni ostaci pilota. Jedan od njih je bio časnik nagrađen Željeznim križom. Zrakoplov I-16 kojim je uništen Heinkel pronađen je tek 2014. godine. Sada se fragmenti tog zrakoplova nalaze u Domodjedovskom povijesno-umjetničkom muzeju.



Viktor Talalihin je poslije taraniranja nastavio ratovati kao pilot. Oborio je još pet njemačkih zrakoplova. Poginuo je 27. listopada 1941. godine u zračnoj borbi blizu Podoljska.