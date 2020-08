Kako je sovjetski presretač Tu-128 zamalo sudjelovao u Falklandskom ratu

Ponuda koju je teško odbiti

Brazilski portal Poder Aéreo prošle je godine pisao o sudjelovanju SSSR-a u spomenutom južnoatlantskom sukobu 1982. godine. Autor članka Sergio Santana navodi da je Leopoldo Galtieri (1926.-2003.) od Sovjeta dobio ponudu u vidu presretača koji su bili razmješteni na teritoriju Argentine, odakle su trebali poletjeti na upozorenja protuzračne obrane ili patrolu za praćenje lovaca Harrier GR.3 Kraljevskog ratnog zrakoplovstva i lovaca-bombardera Sea Harrier FRS.1 Britanske kraljevske ratne mornarice. Druga bi njihova misija bila neutraliziranje bombardera Avro Vulcan B.Mk2, koji su obavljali misije suzbijanja protuzračne obrane Argentine.

Istraživač tvrdi, pozivajući se na informacije do kojih je došao u razgovoru s bivšim sovjetskim pilotima, da su među modelima predloženih aviona bili MiG-21, MiG-23, MiG-25 i Tu-128.

Kako avione iz SSSR-a prebaciti u Argentinu?

S obzirom na nedostatak spremnika za nadopunu goriva tijekom leta, razmatrao se prijevoz aviona (najmanje jedna eskadrila od 12 aviona) u Argentinu avionom Antonov An-22, jer je izravni let ili let sa zaustavljanjem lovaca bio praktički nemoguć, piše Santana.

Na koncu je odlučeno da se djelomično rastavljeni avioni prevezu sovjetskim teretnim brodom, zajedno sa svom opremom (uključujući nekoliko radara i sustav podatkovne veze "Vozduh-1") i osobljem potrebnim za njihovo stavljanje u pogon.

Tu-128 za Falklandske otoke

S obzirom na to da je Tu-128 imao veći domet i autonomiju leta od ostalih razmatranih presretača, odlučeno je da se upravo taj model odabere za obranu zračnih granica Argentine.

Tu-128 je bio čisti presretač, a njegova je glavna misija bila presretanje, borba i obaranje bombardera NATO-a, poput B-52, na najudaljenijim točkama SSSR-a, od granice s Norveškom do granice s Japanom, i nije bio najbolji avion za zračnu borbu s drugim manjim borbenim avionima.

Kraj sna

Međutim, dublja analiza je na koncu obeshrabrila isporuku ovog aviona u Argentinu: nedovoljna širina sletnih pista u argentinskim zračnim bazama i činjenica da se ogromni Tu-128 nije mogao smjestiti u teretni brod obeshrabrili su promicatelje operacije.

"Neosporno je da bi, nasuprot diskretnoj potpori koju su do tada pružale, izravne akcije sovjetskih snaga mogle dovesti do ulaska američkih snaga i uključivanje NATO-a u operaciju, što bi izazvalo eskalaciju sukoba do globalnih razmjera i, najvjerojatnije, uporabu nuklearnog oružja", piše Santana.

Argentinsko vojno zrakoplovstvo je pretrpjelo ozbiljne gubitke i, premda je zemlja bila blizu pobjede, na koncu je ipak nije ostvarila.