Sabljama na tenkove: Kako je kozačka konjica napala Nijemce

2. kolovoza 1942. godine u blizini naselja Kuščevska stanica masovna navala kozačke konjice izvršila je napad na Nijemce. Do danas traju sporovi o ovoj neobičnoj epizodi iz Drugog svjetskog rata zbog proturječnosti u svjedočanstvima i procjenama. Na primjer, nije utvrđeno ni točno vijreme napada. Također nije do kraja jasno je li jurišu prethodila artiljerijska priprema. No po svemu je sudeći zaista došlo do borbe prsa o prsa.