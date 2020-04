Neumoljivi seksualni apetit Katarine Velike – povijesna činjenica ili obična izmišljotina?

Istina je da je Katarina Velika imala više službenih i neslužbenih ljubimaca nego što su ih imali drugi ruski monarsi i da su ti njeni bliski suradnici često utjecali na politiku u Carskoj Rusiji.

Favoritizam je cvijetao u Katarinino doba. Njeni ljubimci su koristili svoj položaj kako bi kontrolirali tokove novca, npr. porez na vino. Oni su dobijali funkcije u civilnoj službi i vojne nagrade za svaku sitnicu, a zapravo su ispraznili državni proračun. Katarininih jedanaest "glavnih" favorita su je uvjerili da potroši na njih 93 milijuna rubalja u obliku poklona i materijalne podrške. Za usporedbu, sav prihod od poreza 1796. godine u Carskoj Rusiji je bio manji od 50 milijuna rubalja. Drugim riječima, Katarinu su njeni ljubimci puno koštali i to je bio najveći nedostatak favoritizma.

Portret Katarine II. Fjodor Rokotov/Tretjakovska galerija Fjodor Rokotov/Tretjakovska galerija

S druge strane, pojedini povjesničari nisu odoljeli iskušenju da se upuste u spekulacije povodom caričinih ljubavnih avantura. Ispredaju se čitave legende o njenom neumoljivom seksualnom apetitu.

Najmonstruoznija je legenda o tome kako je Katarina Velika umrla od unutarnjeg krvarenja poslije spolnog općenja s konjem, što je naravno besmislica. Katarina Velika je umrla u svom WC-u, vjerojatno od moždanog udara koji je izazvao djelomičnu paralizu. Odakle potječe takva morbidna kleveta?

Kazimir Vališevski Arhivska fotografija Arhivska fotografija

Poljski pseudopovjesničar, Kazimjež Vališevski (1849.-1935.), koji je uglavnom pisao o ruskoj povijesti, izmislio je ovu priču i unio u svoju knjigu "Caricin ljubavna priča: Katarina II. Ruska", objavljenu 1900. godine. Tako nešto, naravno, nije moglo biti izmišljeno u 18. stoljeću.

Dvorac u Gatčini Legion Media Legion Media

Druga legenda govori o takozvanoj "privatnoj sobi" napravljenoj po Katarininoj naredbi za caričine sastanke s njenim posljednjim ljubimcem, 22. godišnjim Platonom Zubovom. Navodno je namještaj u toj sobi je bio ukrašen muškim i ženskim genitalijama. Kažu da je stol iz te sobe prodan 2017. godine na aukciji kuće "Sotheby's", ali nema nikakvih pismenih ili bilo kakvih drugih dokaza da je takva soba uopće postojala.

Zašto se Katarina i njen muž Petar III. nisu slagali?

Ruski povjesničar, Konstantin Pisarenko piše da je 16-godišnja Sofija od Anhalt-Cerbsta u vrijeme zaruka s nasljednikom ruskog trona, Petrom Fjodorovičem bila nestašna i lakomislena. Volela je balove i očekivala da će njen život u Rusiji u svojstvu velike kneginje Katarine biti veliko uživanje. Ali Petar nije obraćao na nju više pažnje nego da mu je bila sestra. Umjesto da provodi vrijeme s Katarinom on se u svojoj sobi igrao voštanim figurama i ujedno se potpuno otvoreno udvarao dvorskim damama. Još prije službenog sklapanja braka, Petar je dobio male boginje, zbog čega je izgledao "užasno", prema riječima same Katarine. Tada joj je arogantni i čudni suprug postao odvratan.

Petar III. i Katarina II. Georg Christoph Groot/Muzej umjetnosti u Odessi Georg Christoph Groot/Muzej umjetnosti u Odessi

Petar je nažalost s razlogom bio takav. Od svoje 11. godine, kada je izgubio oca Karla Friedricha, vojvodu od Holstein-Gotoropa, Petar je rastao u atmosferi zabačenog njemačkog sela u kući Adolfa Fredericka koji je bio postavljen za administratora oblasti Holstein-Gotorp dok Petar ne postane punoljetan. Odgajan je u atmosferi surovog asketizma. Časnici, njegovi odgalajtelji, često su ga tukli i ponižavali. Npr., događalo se da ti sadisti skinu Petra i obnaženog ga šibaju pred svima. Sve je to vjerojatno ostavilo dubok trag u njegovoj svijesti. Petar je volio vojne manevre, marševe i oružje, ali bi uzdrhtao i stresao se na zvuk topovske paljbe. To se događalo čak i kada je postao car.



Prema nekim izvorima, prve bračne noći 22. kolovoza 1745. godine veliki knez Petar nije imao bliski tjelesni kontakt sa svojom ženom, što je navodno deprimiralo Katarinu. Navode se razni uzroci takvog postupka. Jedan od njih je fimoza od koje je Petar navodno bolovao, a možda su uzrok njegove impotecije bile i male boginje. U svakom slučaju, ta situacija je potrajala. Poslije 1752. godine Katarini je postao blizak Sergej Saltikov iz stare aristokratske obitelji. On je bio njen prvi "službeni" ljubimac. Povjesničarka Olga Jelisejeva tvrdi da je carica Jelisaveta lično donijela odluku da se Saltikov zbliži s Katarinom, za slučaj da Petar ne može imati djece. Ali fimoza je otklonjena operacijom tako da je Petar ipak dobio sina s Katarinom. Tako je 1754. godine rođen carević Pavle. Međutim, činjenica da je Petar mogao imati djecu ne znači da je postao "normalan" ili da se promijenio prema Katarini. Oni nisu imali normalan obiteljski život.

Što je istina u Katarininom intimnom životu?

Otprilike od sredine 1750-ih Katarina je redovno bila u nekoj ljubavnoj vezi. Kasnije je ona sama u svojim pismima Grigoriju Potemkinu, svom glavnom ljubimcu i ljubavniku, okarakterizirala te veze kao "porok", a 1774. godine je napisala: "Bog zna da to nije bilo zbog nemorala... Da sam u mladosti imala muža koga bih mogla voljeti nikada ne bih promijenila [svoj odnos] prema njemu. Ali moje srce ni jednog trenutka nije moglo biti mirno bez ljubavi..."

Knez Potemkin u interpretaciji Jasona Clarka u Seriji HBO "Katarina velika" (2019). HBO, 2019. HBO, 2019.

Katarina je imala najmanje 21 ljubimca. Grigorij Potemkin je na toj "dužnosti" bio 1774-1776. On je uživao najveću caričinu naklonost. Njih dvoje su se čak i vjenčali tajno 1775. godine. Katarina je poštovala Potemkina kao jaku ličnost i talentiranog vojnog i političkog vođu. Ostala je u dobrim odnosima sa njim čak i kada je ta intimna veza prošla (ima podataka da su Potemkin i Katarina imali bliske tjelesne kontakte sve do Potemkinove smrti). Od 1776. godine Potemkin je "odobrio" mnoge svoje "nasljednike" na "funkciji" caričinog ljubimca i oni su često djelovali u njegovom interesu.



Vjerojatno je istina da je Katarina imala intimnu vezu s pojedinim potencijalnim ljubimcima koje su prvo "provjerile" njene dvorske dame, kao što je prikazano u seriji HBO "Katarina Velika". Međutim, teško da je ona sudjelovala u bilo kakvim orgijama. Suviše je velika bila barijera između carice i svih ostalih njenih podanika.



Osim Pavla, Katarina je imala još nekoliko djece. Kćerka Ana je rođena 1757. godine. Nju je Petar III. službeno priznao kao svoje dijete, ali je otvoreno sumnjao u to. Dijete je živjelo samo dve godine. Pravi otac je najvjerojatnije bio Stanislav Avgust Ponjatovski (1732.-1798.), koji je kasnije postao kralj Poljske.

Grof Aleksej Grigorjevič Bobrinski Javno vlasništvo Javno vlasništvo

Aleksej Bobrinski (1762.-1813.) bio je Katarinin sin koga je ona rodila s Grigorijem Orlovom. Porodila se tajno, poslije čega je Aleksej predan Katarininoj sobarici Škurinoj da ga odgaja. S 18 godina Aleksej je poslan u inozemstvo na četverogodišnje školovanje, a zatim je dobio imanje u Rusiji. Kasnije je puno putovao i postao znanstvenik.

Scena iz serije "Katarina Velika" HBO, 2019. HBO, 2019.

Priča se da je Katarina rodila još četiri kćerke (u najmanju ruku), ali izvori ne pružaju dovoljno podataka koji bi mogli potvrditi ili demantirati te glasine.