Kako je SSSR za 19 dana pobijedio epidemiju velikih boginja

Kada je 23. prosinca 1959. godine putnički zrakoplov doletjeo iz Delhija u Moskvu, iz njega je izašao čovjek zbog kojeg je ubrzo zatim glavni grad SSSR-a doveden u veliku opasnost. Slikar Aleksej Kokorekin nije mogao ni pretpostaviti da je donio velike boginje iz Indije.

Velike boginje (variola vera) bile su jedna od najstrašnijih bolesti čovječanstva. S lakoćom su uništavale čitava sela, gradove, pa čak i države. U 8. stoljeću je od ove bolesti umrlo 30 % stanovništva Japana, a u 16. stoljeću milijuni autohtonih stanovnika Amerike koji su se zarazili od konkvistadora.

Sovjetski Savez se dugo i uporno borio protiv velikih boginja. Procijenjeno je da je 1919. godine u zemlji bilo 186 000 oboljelih, a već 1936. više nitko nije bio zaražen. Međutim, bolest se vratila 23 godine kasnije, kada su je već svi zaboravili.

Nulti pacijent

Dobitnik Staljinove nagrade, sovjetski slikar Aleksej Kokorekin Grigorij Vail/TASS Grigorij Vail/TASS

Po dolasku je Kokorekin osjećao samo manju prehladu, što mu nije izgledalo čudno s obzirom na prosinačke mrazeve, ali iste večeri je dobio visoku temperaturu, jak kašalj i oštru bol po cijelom tijelu.

Sutradan je otišao u polikliniku. Dijagnoza je glasila: gripa. No, prepisani lijekovi mu nisu pomogli. Po cijelom telu su se pojavile ospice. Liječnici su mislili da se radi o alergiji. Samo je jedna mlada asistentkinja, saznavši odakle je slikar doputovao, oprezno iznijela sumnju u velike boginje, ali je bila "ušutkana" prezrivim osmijesima svojih profesora.

Aleksej Kokorekin je umro 29. prosinca, poslije nekoliko dana provedenih u bolničkoj sobi sj pacijentima obolelim od gripe. Liječnici nisu uspjeli okriti šta je moglo ubiti snažan organizam 53-godišnjeg muškarca. Euforično raspoloženje pred Novu godinu brzo je zasjenilo ovaj tragični slučaj.

Početak epidemije

Borba protiv gripa. Iz serije "Moskva i Moskovljani". Snimljeno 1959. godine. Mihail Gračov/MAMM/MDF Mihail Gračov/MAMM/MDF

U drugom tjednu nove 1960. godine nekoliko pacijenata u toj bolnici dobilo je iste simptome: groznicu, kašalj i ospice.

Više se nije moglo riskirati. U ispitivanja su uključeni stručnjaci Znanstveno-istraživačkog instituta za cjepiva i serume. Zaključak je bio šokantan: u Moskvu je stigla variola vera.

Ispostavilo se da je Aleksej Kokorekin tokom posjeta Indiji prisustvovao ceremoniji spaljivanja umrlog bramana, pa je čak dodirivao i njegove stvari. Tada se nulti pacijent zarazio ovom smrtonosnom bolešću.

Mjere bez presedana

Osip na rukama bolesnika 1972. Getty Images Getty Images

15. siječnja je vijest o širenju velikih boginja stigla do državnog vrha. Odmah su mobilizirane sve snage moskovskih bolnica, poliklinika, policije i KGB-a. Potraga za potencijalnim nositeljima opasnog virusa vođena je u režimu non-stop.

U karantenu su dospijevali svi ljudi s kojima se sastajao i razgovarao Kokorekin, s kojima su kontaktirali članovi njegove obitelji i svi koji su dobili njegove poklone iz Indije. Tako je direktno s predavanja odvedeno u bolnice 150 studenata na fakultetu gdje je studirala njegova kćerka Valerija.

Zgrada Gradske kliničke bolnice "Botkin" Viktor Černov/Sputnik Viktor Černov/Sputnik

Od primarnih kontakata se išlo na sekundarne i tako dalje, sve dok se ne bi stiglo do posljednjeg čovjeka u tom nizu. Ljudi su skidani s vlakova, a zrakoplovi s potencijalnim bolesnicima su pravili zaokret u zraku i vraćali se na polazište.

U karantene je dospjelo 9 342 osobe. Izolirana je Botkinska bolnica, gdje je nulti pacijent proveo posljednje dane. U njoj su zatvorene tisuće liječnika i pacijenata. Nije bilo dovoljno posteljine za sve njih, pa su specijalnim ukazom raspečaćene državne rezerve koje se čuvaju za slučaj rata.

Opasnost otklonjena

Odlučna mjera u borbi protiv velikih boginja bilo je totalno cijepljenje svih stanovnika Moskve i Podmoskovlja, odraslih i djece, pa čak i ljudi koji su već bili na samrti. U tjedan dana je cijepljeno preko 9,5 milijuna ljudi, što je slučaj bez presedana u povijesti.

Cijepljenje, Moskva, SSSR, 1. rujna 1969. Vitalij Sozinov/TASS Vitalij Sozinov/TASS

U tu svrhu je mobilizirano osoblje svih struka, od medicinskih tehničara do studenata medicine. "To je bio herojski pothvat", kaže doktor medicine, virolog Svjetlana Marenjikova: "Epidemiolozi su radili od jutra do mraka".

Opasna bolest je u Moskvi otkrivena kod 45 osoba. Tri pacijenta su umrla. Već 3. veljače u SSSR-u nije više bilo ljudi zaraženih velikim boginjama. Blagovremenim i usaglašenim potezima moskovskih pravosudnih i medicinskih službi smrtonosni virus je zaustavljen za svega 19 dana.