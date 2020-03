Tri ruska misterija koja nikad neće biti objašnjena

Tajanstvena eksplozija, zona paranormalnih aktivnosti i sablasno biće iz šume - ovi ruski misteriji ostaju neriješeni do danas.

1. Aljošenka iz svemira

U ljeto 1996. stanovnici malog uralskog grada Kištima bili su svjedoci neobičnog događaja. Umirovljenica Tamara Prosvirina je hodala ulicom, držala neki zamotuljak u rukama i razgovarala s njim.

"Govorila je: To je moj mališan, Aljošenka! Ali nikad ga nije pokazivala", prisjećaju se njezini susjedi. Prosvirina je zaista imala sina po imenu Aleksej, koji je u to vrijeme ležao u zatvoru zbog krađe. "Svi smo mislili da je Tamara izgubila razum i da razgovara s igračkom, da je uvjerena da je to njezin sin."

Tamari su zaista kroz nekoliko mjeseci dijagnosticirali šizofreniju. No kažu da ta stvar zamotana u deku ipak nije bila igračka, već živo stvorenje koje je našla u šumi.

Svjedoci su govorili da je Aljošenka bio humanoid, da mu tijelo nije bilo duže od 20-25 cm. "Smeđe boje, bez dlaka, s velikim buljavim očima, micao je usnama i grozno cvilio...", kaže Tamara Naumova, prijateljica koju je Prosvirina pustila u stan da vidi Aljošenku. Imao je glavu kao češanj luka, i nije nalikovala na ljudsku glavu, kaže Naumova za list Komsomoljska pravda.

"Usta crvena i okrugla, gledao je ravno u nas...", prisjeća se također snaha Prosvirine. Tamara je hranila čudnog "mališana" kajmakom i mlijekom. "Izgledao je tužno i bilo je bolno gledati ga", prisjeća se snaha.

Međutim, ne opisuju svi Aljošenku na isti način. Sused Vjačeslav Nagovski je govorio da je patuljak bio dlakav i imao plave oči, a Nina Glazirina je tvrdila da je stajao pored kreveta s ogromnim očima i također je spominjala kosu. Dok drugi kažu da Aljošenka nije imao niti jednu dlaku na tijelu.

Ali u jednom se sve priče podudaraju: Aljošenka je nalikovao na izvanzemaljca.

"Vladimir Bendlin je bio prvi trijezan čovjek koji je pokušao riješiti ovaj misterij", kaže Lošak, aludirajući na to da su svi susjedi Tamare Prosvirine bili alkoholičari. Inspektor policije Bendlin je konfiscirao Aljošenkino tijelo, no načelnik mu je naredio da se "ostavi ćorava posla".

Bendlin je ipak pokrenuo istragu, a Aljošenku je držao u svom hladnjaku. "Nemojte me niti pitate što je moja žena imala za reći o tome", upozorava on.

O kakvom se stvorenju radi ipak se nije saznao. Lokalni stručnjak za sudsku medicinu je zaključio da to nije čovjek, a ginekolog da je Aljošenka malo dijete sa strašnim deformacijama. I najzad, Bendlin je napravio fatalnu grešku: predao je patuljka na izučavanje nekim sumnjivim ufolozima. Otad se Aljošenki gubi svaki trag.

2. Moljopski trokut

Pojavljivanje neidentificiranih letećih objekata, misteriozna svjetla na nebu i poremećeno funkcioniranje kompasa i elektronike - ovo su osobine zone anomalija u dalekim krajevima Rusije.

Ovo misteriozno mjesto površine 45 četvornih kilometara nalazi se u gustoj šumi u Permskoj oblasti, a mnogim je ljudima poznato kao Moljopski trokut, permska zona paranormalnih aktivnosti ili M-zona.

M Zone/ufo.ural.ru M Zone/ufo.ural.ru

Nekoliko svjedoka je prijavilo neobične incidente na ovom području, od misterioznih svjetlosnih kugli do osjećaja fizičke slabosti ili, pak, moralne i fizičke snage, od vremenskih i tehničkih anomalija pa sve do moćnih halucinacija. Nebrojeni slučajevi pojavljivanja NLO-a povećavaju napetost kada se govori o M-zoni.

Brojni su ufolozi i obični turisti u potrazi za odgovorima posjetili ovu misterioznu zonu. Među njima i autori emisije televizije Fox "Sightings". Ali još nitko nije uspio riješiti tajnu.

3. Tunguska eksplozija

30. lipnja 1908. godine nepoznati je objekt eksplodirao u nepristupačnim šumskim predjelima Sibira. Znanstvenici su procijenili da se eksplozija odigrala na nebu iznad tunguske rijeke Potkamenaja i da je izazvala razaranje koje se može usporediti s učinkom hidrogenske bombe. Kao posljedica incidenta, kroz čitavu sjevernu hemisferu bjesnile su magnetske oluje, a velike površine šume oko epicentra su uništene.

Arhivska fotografija Arhivska fotografija

S obzirom na to da se eksplozija osjetila čak i na udaljenosti od 800 kilometara od epicentra i da nitko nije pronašao nikakve ostatke (primjerice, meteorita), lokalni mještani su smislili razne teorije o ovom događaju. Neki su kršćani to protumačili kao drugi Kristov dolazak, lokalni su pogani mislili da dolazi njihov bog gromovnik, a ostali su strahovali da počinje drugi Rusko-japanski rat (prvi je završen 1905. godine). A bilo je i onih koji su sumnjali da se radi o posljedicama eksperimenta Nikole Tesle u Americi.

Premda je od tog doba znanost napredovala te su mnoge ekspedicije pokušale utvrditi uzrok eksplozije, ovaj incident ostao je misterij do danas. Glavni razlog je što uopće nije pronađen nikakav krater niti su otkriveni ikakvi ostaci nekog objekta koji je mogao prouzročiti toliku štetu. S obzirom na to da je došlo do uništenja za koje nije pronađen uzrok, spominju se razne teorije zavjere. Mnogi vjeruju da je uništenje prouzrokovao svemirski brod na nuklearni pogon, drugi krive antimateriju, dok neki smatraju da se radi o ledenoj kometi koja se poslije udarca istopila. U svakom slučaju, Tunguska eksplozija je i dalje jedana od najpoznatijih ruskih misterija.