Zapovjednik specijalne jedinice "Alfa" otkrio detalje o napadu na školu u Beslanu

Teroristi koji su zauzeli školu u Beslanu 1. rujna 2004. godine koristili su mine "hatabke" i dobro utvrđena mitraljeska gnijezda u hodnicima zgrade, što je otežalo juriš i oslobađanje, u intervjuu za portal "Lenta.ru" ispričao je pukovnik specijalne jedinice "Alfa", Vitalij Demidkin koji je rukovodio jednom jurišnom grupom.



"Teroristi su u beslansku školu donijeli sve one smrtonosne zamke koje su isprobali u Čečeniji – ’hatabke'" i ostalo. Vjerojatno su računali da jedinice različitih oružanih struktura i lokalni osetinski dobrovoljci neće biti uigrani, kao što je bilo u Čečeniji", rekao je Demidkin.



Istaknuo je kako su članovi bande bili dobro pripremljeni i da je inicijativa bila na njihovoj strani, a ne na strani Specnaza. "U hodniku kroz koji smo se mi probijali u školu oni su postavili pravo mitraljesko gnijezdo: podigli su pod, poredali uokolo vreće s pijeskom i postavili mitraljez. Likvidirali smo ih tek kad smo primijenili bacač granata", rekao je.

Operacija spašavanja talaca iz škole u Beslanu Reuters Reuters

Demidkin je skrenuo pažnju da je Specnaz dobio zadatak koji praktički nije bilo moguće izvršiti. "Postavljen je zadatak da prodremo u dvoranu za tjelesni odgoj, likvidiramo dvojicu terorista koji su čuvali eksplozivne naprave pričvršćene za košarkaške table i da ih deminiramo, pa tek tada da počne opći napad. To je, naravno, iluzorno. Na tom zadatku je trebala većina nas izginuti", dodao je.



Napad terorista na školu br. 1 u Beslanu izvršen je 1. rujna 2004. godine. Oni su u Sjevernu Osetiju stigli jednim seoskim putem zaobišavši granični prelaz. Tokom tri dana teroristi su držali preko 1 200 talaca u dvorani za tjelesni odgoj i to bez hrane i vode. Jedan broj talaca je strijeljan, a neki su izginuli od eksplozija i oružanog sukoba prilikom juriša Specnaza. Život su izgubile ukupno 334 osobe, od toga 186 djece. Poginulo je deset pripadnika Centra za specijalne namjene Federalne službe sigurnosti (CSN FSB). To su najveći gubici koje je ruski Specnaz ikada podnio u toku jedne operacije.