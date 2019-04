Prije 55 godina ruska podmornica K-27 oborila rekord u plovidbi pod vodom

Russia Beyond Croatia

Od 21. travnja do 11. lipnja 1964. godine trajao je podvodni pohod nuklearne podmornice K-27. Bila je to prva plovidba takve vrste u ruskoj povijesti. Zadatak pohoda je bio da se testira podmornica u graničnim uvjetimaa kako bi došle do izražaja njene mogućnosti, a takođe da se izvrši provera sustava i mehanizama podmornice u autonomnoj plovidbi. Osim toga, bilo je potrebno definirati optimalne režime funkcioniranja pogona. Podmornica je plovila s Arktika u ekvatorijalne vode Atlantskog oceana.