Kako se sovjetska nuklearna podmornica "zakucala" u američki nosač zrakoplova

Sovjetski mornari s nuklearne podmornice K-314 tog 21. ožujka 1984. nisu mogli ni zamisliti da će se nešto kasnije istog dana sudariti s američkim nosačem zrakoplova "USS Kitty Hawk" u vodama Japanskog mora, u skladu s tradicijom sudaranja iz Drugog svjetskog rata.

Unatoč činjenici da takav manevar definitivno nije bio u planu sovjetskog kapetana, ovaj incident je mogao rasplamsati nepredvidive posljedice za budućnost obje zemlje, pa čak i cijelog svijeta.

Da su nuklearna oružja utovarena u ova dva plovila eksplodirala, to ne bi samo dovelo do ekološke katastrofe, nego i do ozbiljnog konflikta dviju supersila.

Nadzor

"USS Kitty Hawk", koji je mogao nositi do 80 letjelica, u pratnji je osam eskortnih brodova ušao u Japansko more u ožujku 1984. kako bi sudjelovao u združenim američko-korejskim vježbama pod kodnim imenom "Team Spirit 84".

Pojava tako moćne udarne skupine nosača zrakoplova nedaleko od sovjetskog Dalekog istoka nije mogla proći neopaženo sovjetskoj Pacifičkoj floti. Nuklearnoj podmornici K-314 je bilo naređeno da prati nosač zrakoplova.

PH3 Whorton/Wikipedia PH3 Whorton/Wikipedia

K-314 je 14. ožujka locirala "Kitty Hawk" pa je utrka počela. Amerikanci su ubrzo otkrili da su pod prismotrom, pa su učinili što su mogli da pobjegnu Sovjetima.

Ova igra mačke i miša se nastavila tjedan dana, dok se nije dogodilo nešto neočekivano.

Sudar

K-314 je 20. ožujka uslijed lošeg vremena izgubila "USS Kitty Hawk". Tako se podmornica podigla na dubinu od svega 10 metara kako bi procijenila situaciju.

Gledajući kroz periskop, kapetan Vladimir Jevsejenko je bio iznenađen otkrićem da se čitava udarna grupa nosača zrakoplova nalazila svega 4-5 kilometara od njega. Što je bilo još problematičnije, Amerikanci i K-314 su punom brzinom išli jedni ka drugima.

Kapetan je trenutačno dao zapovijed za zaranjanje, no bilo je prekasno. K-314 i "USS Kitty Hawk" su se sudarili.

Sputnik Sputnik

"Prva pomisao je bila da je toranj uništen, a da je tijelo podmornice bilo isječeno na komade", prisjeća se Jevsejenko. "Provjerili smo periskop i antene - one su bile u redu. Nije bilo curenja, a mehanizmi su bili u redu. A onda odjednom još jedan udarac! U desnu stranu! Opet smo provjerili - sve je bilo u redu... Pokušavali smo shvatiti što se dogodilo. Postalo je jasno da nas je nosač zrakoplova udario. Drugi udarac je pogodio propeler. Prvi je najvjerojatnije iskrivio stabilizator..."

Nije bilo druge opcije za sovjetsku podmornicu nego da izroni i pokaže se Amerikancima. Dok su sovjetski mornari čekali na pomoćne tegljače, K-314 je posjetilo nekoliko američkih lovaca s "Kitty-Hawka". Oni nisu tražili priliku da ispitaju sovjetsku podmornicu s visine.

"Trenutačno smo poslali dva helikoptera da vidimo možemo li im pružiti nekakvu pomoć, ali djelovalo je kao da sovjetska podmornica nije pretrpjela oštećenja", navodi zapovjednik "Kitty Hawka", kapetan David N. Rogers.

Andy Gabriel/Wikipedia Andy Gabriel/Wikipedia

Rezultat sudara je da je propeler sovjetske podmornice bio teško oštećen. Nosač zrakoplova je imao veliku rupu na svom pramcu, što je dovelo do curenja nekoliko tisuća tona goriva za zrakoplove u more. Pukim čudom ono nije eksplodiralo.

Srećom, ni nuklearna oružja na sovjetskom i američkom plovilu nisu eksplodirala.

Kazna

K-314 je odvučena do najbliže sovjetske mornaričke baze, a dijelom puta ju je pratila i američka fregata.

Što se nosača zrakoplova tiče, vježba "Team Spirit" je bila gotova. On je polako stigao do japanske luke Yokosuke na popravak.

Reuters Reuters

Amerikanci su krivili kapetana sovjetske podmornice za incident, no sovjetsko pomorsko zapovjedništvo se tome usprotivilo. Vladimir Jevsejenko je suspendiran s pozicije kapetana, a svoju je službu nastavio na kopnu.

Jevsejenko se nije mogao pomiriti s takvom presudom, jer incident nije doveo do gubitka života ili same podmornice: "Svi su imali sreće. Nismo potonuli, nitko se nije opekao."

"Čak smo uspjeli istjerati 'neprijatelja' na duže vrijeme", dodao je.