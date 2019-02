Misterij smrti Djatlovljeve grupe nije jedini: Još dvije jezive tragedije u ruskim planinama

60 godina star misterij smrti Ivana Djatlova i njegove grupe planinskih istraživača očigledno nikada neće biti riješen: nasumični bijeg iz šatora u hladnoj zimskoj noći gotovo bez odjeće; znakovi teških tjelesnih ozljeda; trovanje radijacijom otkriveno na tijelima - postoje deseci teorija koje pokušavaju objasniti što se dogodilo. One uključuju masovnu psihozu, KGB-ovo zataškavanje - a mjesta se, naravno, našlo i za teoriju o izvanzemaljcima.

Russia Beyond je već pisala o toj temi (ovdje i ovdje). Međutim, slučaj Djatlovljevog prijevoja nije jedini u kojem su profesionalni penjači umrli pod tajanstvenim okolnostima. Iako ih mediji nisu popratili u istoj mjeri, od ovih priča koje za sobom ostavljaju nebrojena pitanja ljude i dalje prolaze trnci.

1. Smrt grupe Ljudmile Korovine

Dukvink/Wikipedia Dukvink/Wikipedia

Gdje: Planinski lanac Hamar Daban, Burjatija

Visina: 2396 metara

Kada: Kolovoz 1993.

Smrznuti se na smrt u kolovozu je najnezavidniji ishod. Ta je sudbina zadesila grupu turista iz Kazahstana, na čelu s profesionalnom penjačicom Ljudmilom Korovinom. Nakon što su stigli u Burjatiju, grupa je 2. kolovoza krenula na put preko planinskog lanca Hamar Daban. Vrijeme nije bilo na njihovoj strani: padali su jaka hladna kiša i snijeg. Unatoč tome, grupa je relativno sigurno nastavila svojim putem do 5. kolovoza.

Šest od sedam planinara u grupi nije preživjelo. Jedina preživjela, Valentina Utočenko (17) kasnije je u izjavi napisala kako je tijekom teškog spuštanja, provedenog pri vidljivosti blizu nule, jedan od članova grupe teško pao - krenula mu je pjena iz usta i krvario je iz ušiju. Ostatak grupe je ubrzo razvio iste simptome.

Šest članova je umrlo gotovo u isto vrijeme, nakon što su se valjali po tlu, trgali odjeću i hvatali se za grla. Mlada žena je ostala sama. Gotovo u nesvijesti, pratila je električne vodove sve dok nije stigla do rijeke na dnu planine, gdje ju je spasila grupa turista na kajakarenju.

Obdukcija je otkrila znakove hipotermije - plućnu kontuziju, kao i nedostatak proteina (simptom pothranjenosti). Ali dostupne informacije ne objašnjavaju sve. Zašto bi Korovina povela grupu gornjim dijelom planine, kad su jednostavno mogli poći putem kroz šumu? Što je s groznim krvarenjem? Ili nedostatkom proteina - s obzirom na to da je grupa dobro jela? Kako je šest ljudi moglo umrijeti u nekoliko minuta? I, konačno, kako je sedma članica grupe preživjela?

Utočenko je svoje preživljavanje prispisala odličnoj formi, a o strašnom incidentu radije ne govori.

2. Smrt grupe Eljvire Šatajeve

Viktor Černov/Sputnik Viktor Černov/Sputnik

Gdje: Lenjinov vrh, Pamir, tadžičko-kirgistanska granica

Visina: 7134 metara

Kada: Kolovoz 1974.

Za razliku od grupe koja je stradala u Burjatiji, ova je grupa - koju je predvodila Eljvira Šatajeva - u cijelosti bila sastavljena od profesionalnih penjača. No planina koju su pokušavali osvojiti bila je također mnogo viša.

Šatajeva je bila profesionalna sportašica - jedna od najpoznatijih penjačica u cijelom SSSR-u. Pred grupu je postavila ambiciozan zadatak: osvojiti sedam tisuća metara visoku planinu s grupom sastavljenom samo od žena - bio je to podvig u koji se do tada nitko nikada nije upustio.

Grupa je vrh osvojila 5. kolovoza, o čemu je obavijestila bazni logor, koji je čestitao penjačicama. No bilo je prerano za slavlje.

Na putu natrag iste večeri vrijeme se znatno pogoršalo, prisiljavajući grupu da postavi kamp i tu prenoći. Vjetar je sutradan bio još jači i daljnji je silazak bio preopasan. Šatajeva je izvijestila: "Jedna naša članica se razbolila. Povraća cijeli dan."

Bazni je kamp preporučio grupi da nastavi sa silaskom.

Padinu je 7. kolovoza pogodila snažna mećeva. Snježna je oluja raznijela sve što je grupa imala, uključujući šatore u kojima su stradale dvije penjačice. Druga penjačica je umrla ubrzo nakon mećave - i njoj je pozlilo. Preživjele penjačice su ostale bez ičega i zarobljene u snijegu. U blizini se nalazila druga grupa penjača koja im je hitala u pomoć, no nije se uspjela probiti do njih.

Posljednju poruku nije poslala Šatajeva nego netko drugi. Sadržaj je bio sljedeći: "Ostalo nas je još dvoje. Svi smo bez snage. Za 15 do 20 minuta nas više neće biti."

Na prvi se pogled čini da u ovoj tragediji nema nikakvog misterija. Međutim, novinar i penjač Anatolij Ferapontov u svojoj knjizi "Penjači" skreće pozornost na određene nedosljednosti koje su se pojavile nakon istrage kampa: "Jedna od panoramskih snimki sadrži jasno vidljivu stijenu s čajnikom na njoj... Mećava bi taj čajnik otpuhala. A što se tiče šatora - na tom području nije bilo mećava koje su dovoljno jake da bi rastrgale pričvršćeni šator. Šator je mogla rastrgati samo osoba u stanju histerije."

Kakva je to točno nevolja mogla pogoditi kamp - i je li doista dovela do prve smrti - ostaje misterij. Ferapontov također citira jednog od penjača iz obližnje grupe: "To se nije tako dogodilo."

Iz osobnih svjedočanstava nije otkriveno ništa više - i vrlo vjerojatno nikada niti neće biti.