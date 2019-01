U Rusiji pronađeni ostaci žene s "vanzemaljskom" lubanjom (VIDEO)

Обнаруженный в ходе раскопок Гамурзиевского городища женский скелет с деформированным черепом. #ИнгАрхеология #АрхеологическийЦентр #Ингушетия #РаскопкиГамурзиево2019 #Раскопки #ГамурзиевскоеГородище #Городище #Находка #Гамурзиево

