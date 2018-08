Amerika je zemlja daleka: Kako je ruski carski časnik postao heroj Američkog građanskog rata

Jedini Rus koji je u američkoj vojsci dospio do čina generala bio je Ivan Turčanjinov (John Basil Turchin). On je napustio Rusko Carstvo, kako je on mislio, u potrazi za slobodom. U SAD-u se upoznao s Abrahamom Lincolnom i sudjelovao u Američkom građanskom ratu na strani Sjevera. I pored svih njegovih uspjeha ne može se reći da mu se u Americi sudbina "osmjehnula".