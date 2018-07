FOTO: Kako su se sovjetski bajkeri razlikovali od zapadnih originala

Moskovski rokeri ispred prodavaonice "Jawa", 1987. Aleksandar Šogin/TASS Aleksandar Šogin/TASS

Motori su u Sovjetskom Savezu postali popularni sredinom 20. stoljeća, jer je u to vrijeme zbog specifične ekonomske situacije bilo veoma teško kupiti automobil. Automobili su postali pristupačniji tek 70-ih godina, ali ne i za mlade.

Pokret sovjetskih bajkera se počeo razvijati tek početkom 80-ih, jer su se u to vrijeme već mogle čuti priče o američkim bajkerima. Ali u slučaju SSSR-a bajkeri se nisu namjeravali pretvarati u organizirane kriminalne skupine. Zajedničko za bajkere na dva različita kontinenta je bila rock glazba. Sovjetski bajkeri su bili poznati kao rokeri.

Lenjingrad, 1988. Oleg Porohovnjikov/TASS Oleg Porohovnjikov/TASS

Mladi u SSSR-u si ipak nisu mogli priuštiti raskošne motore te su se morali zadovoljiti domaćim tržištem. Najčešće su vozili motore Iž-Planeta, Minsk i Voshod. Njihova cijena je varirala od 450 do 750 rubalja (u to vrijeme 750-1250 američkih dolara), a to je bila prosječna zarada sovjetskog čovjeka za više mjeseci.

JAWA Moto JAWA Moto

Bolji su bili motori iz zemalja Istočnog bloka, posebno čehoslovački, kao Jawa i Čezet, kako u Rusiji otad izgovaraju ČZ.

Oleg Porohovnjikov/TASS Oleg Porohovnjikov/TASS

Rokeri su se okupljali preko vikenda u gradskim parkovima. Najpopularnija bajkerska mjesta su bila park "Gorki", stadion "Lužnjiki" i vidikovac na Vorobjovim gorama. Posljednje mjesto i danas privlači bajkere.

Čuvari reda su naganjali rokere na dva kotača zbog noćne vožnje i uznemiravanja građana. Ali motori sovjetske milicije su bili slabiji i sporiji za utrke.

Oleg Porohovnjikov/TASS Oleg Porohovnjikov/TASS

Što se tiče prometnih pravila, sovjetski bajkeri ih nisu pretjerano poštovali. Statistika prometnih nesreća koje su izazvali bajkeri je strašna: kasnih 80-ih se događalo oko 70 000 nesreća godišnje s oko 10 000 žrtava.

Pokret rokera je postao toliko popularan da se pojavila potreba za (odgojno-)umjetničkim filmovima. Jedan takav film je "Avarija, kći policajca" ("avarija" u prijevodu prometna nesreća), o djevojci koje se petljala s rokerima i loše završila.

Desno Saša Hirurg u mladim danima ("Noćni vukovi"), a lijevo nepoznati "ljuber", član omladinskog pokreta koji se pojavio u Ljubercima, pored Moskve. Ljuberi su vodili zdrav način života, pumpali mišiće i borili se protiv rokera, pankera, hipija, bajkera... Petra Gall/Misha Buster collection/soviethooligans.ru

Devedesetih godina su se pojavili različiti bajkerski klubovi - "Đavolji psi", "Noćni vukovi", "Ruski kozaci". "Noćni vukovi" su se prvi počeli predstavljati kao bajkeri, a ne rokeri, a klub je uvijek predvodio Aleksandar Zaldostanov, poznatiji kao Kirurg.

Ruski bajkeri 90-ih godina. Dmitrij Korobejnikov/Sputnik Dmitrij Korobejnikov/Sputnik

Kada se raspao Sovjetski Savez, nestali su i "sovjetski rokeri na jeftinim motorima". Njihovi nasljednici su počeli kupovati strane skupe strojeve i više nalikovati na zapadne bajkerske pokrete.