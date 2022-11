Je li Kip slobode napravljen od ruskog bakra?

Daniel Hohlfeld/Global Look Press

Pojedini Rusi vjeruju da Kip slobode u New Yorku ima ruske korijene.

Kip slobode je jedna od glavnih turističkih atrakcija u New Yorku. Ovaj dragocjeni poklon Francuske Sjedinjenim Američkim Državama simbolizira slobodu duže od dva stoljeća. Podrijetlo spomenika je još uvijek obavijeno velom tajne. Stanovnici malog industrijskog grada na Uralu tvrde da je kip napravljen od bakra iz njihovog zavičaja.

Nižnji Tagil je zabačeni grad na Uralu s 355 tisuća stanovnika. Nalazi se 1374 kilometara istočno od Moskve i teško se na bilo koji način može dovesti u vezu s New Yorkom. Nižnji Tagil je osnovan 1919. godine. Imao je značajnu ulogu u industriji Rusije. Osnovali su ga radnici tvornice koji su radili u nekoliko postrojenja i proizvodili željezo i bakar.

Ako uzmemo u obzir trgovinu i kulturu, ovaj grad je daleko od ruskih metropola. Nižnji Tagil čak nije ni regionalni centar - nalazi se u Sverdlovskoj oblasti. Međutim, mještani vjeruju da imaju nešto zajedničko s New Yorkom. To je Kip slobode, jedan od glavnih simbola New Yorka, koji je otkriven 1886. godine.

Bakar nepoznatog porijekla

Nižnji Tagil je bio jedan od "brončanih centara" Rusije. U njemu su se proizvodile ogromne količine ovog metala. Reuters Reuters

Online vodič kroz Nižnji Tagil navodi da je "ponos francuskih kipara i američkih umova sagrađen zahvaljujući ruskim tehnologijama i radnicima tvornice u Nižnjem Tagilu". To se, naravno, odnosi na bakar korišten za proizvodnju 200 000 funti (90 718 kg) ploča od kojih je izgrađen vanjski sloj statue.

Ni danas se ne zna gdje je točno Frédéric Auguste Bartholdi, francuski kipar koji je dizajnirao statuu, nabavio bakar. Postoji ruska verzija, ali i Norvežani, Englezi i Španjolci imaju sličnu verziju. Ruska verzija zvuči uvjerljivo zbog toga što je bakar iz Nižnjeg Tagila bio vrlo cijenjen u Europi tijekom 19. stoljeća.

U Europi je naročito popularan bio ruski brend "Starij Sobolj", pogotovo u Francuskoj. Čak je osvojio prvo mjesto na Svjetskoj izložbi u Parizu 1867. godine, tako da su Bartholdi i njegovi partneri koji su ulagali novac u izgradnju statue mogli naručiti ogromnu količinu bakra od ruskih industrijalaca za izgradnju spomenika.

Uloga ruskih masona

Kip slobode iznutra. Trevor Collens/Global Look Press Trevor Collens/Global Look Press

Ako legenda točna, zašto onda doprinos Rusije nije spomenut ni u jednom dokumentu vezanom za izgradnju statue, o kojoj, reklo bi se, znamo skoro sve? Pristalice ruske teorije pretpostavljaju da je to povezano s masonskom ložom.

Američki i francuski masoni u 19. stoljeću su slavili obljetnicu neovisnosti Amerike, s obzirom da su proklamirali ideale slične idealima onih koji su sudjelovali u američkoj revoluciji: slobodu, jednakost i bratstvo. Ruski kolege su mogli sudjelovati, ali u tajnosti.

Ruska vlada je proganjala masonske organizacije još od 1822. godine. Aleksandar I. je zabranio okupljanja svih tajnih udruženja u Ruskom Carstvu. Međutim, masoni su se i dalje tajno sastajali, ne želeći privući pažnju. Prema tome, ako su zaista sudjelovali u izgradnji statue, sačuvali su to u tajnosti.

"Rupe" u teoriji

Željeznički kolodvor u Nižnjem Tagilu, Sverdslovska oblast. Reuters Reuters

Ne postoji čvrst dokaz da su ruski industrijalci ili masoni imali bilo kakve veze s izgradnjom statue. Iako nije sasvim jasna, najvjerodostojnija se čini verzija po kojoj su Francuzi nabavili bakar iz Norveške. Rudarska kompanija u Norveškoj, čiji je vlasnik bio Francuz, sudjelovala je u kopanju lokalnog rudnog polja bakra 1870-ih.

Spektrografske analize koje su proveli američki znanstvenici dodatno su pokazale da su uzorci uzeti s Kipa slobode i iz norveških rudnika vrlo slični, ali ne i identični. Sumnje postoje i danas, ali ruska teorija o masonima je malo vjerojatna.

S druge strane, verzija o ruskom porijeklu bakra još uvijek ima vrijednost, čak i ako je povijesno netočna. Primjerice, 2015. godine su održane dvije izložbe u New Yorku i Nižnjem Tagilu pod istim imenom. One su bile dijelom posvećene legendi o pomoći Rusa u izgradnji jednog od najvećih spomenika Amerike.

Unatoč sumnjivoj vjerodostojnosti, ova je legenda ipak zbližila dvije kulture. Zahvaljujući njoj, danas bar nekoliko stanovnika New Yorka zna što je to Nižnji Tagil i gdje se on nalazi.