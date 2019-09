Medvjedi na monociklima i vučje mlijeko: Kako je Rusija prikazana u popularnim američkim crtićima?

Mnoge su moderne američke animirane serije, poput Obiteljskog čovjeka ili South Parka, puno više od puke zabave za djecu - one nude satirički pogled na svijet, ismijavajući stereotipe i poroke.

Naravno, Rusija nije iznimka: medvjedi, nuklearno oružje, Gorbačov, Putin... Sve je to materijal za šale u ovim serijama. Već smo govorili o tome kako Simpsoni prikazuju Rusiju - pogledajmo sada kako to rade druge animirane serije.

Već se 20 godina ova serija nemilosrdno izruguje cijelom svemiru i naravno da se u nekoliko epizoda dotaknula Rusije. Jedna od najupečatljivijih epizoda u kojoj se pojavljuje Rusija zove se Free Willzyx. U njoj četiri dječaka pokušavaju poslati kita na Mjesec.

Kyle naziva Kremlj kako bi zamolio Vladimira Putina da lansira raketu u svemir. Putin i njegovi suradnici (jedan od njih nosi steretipnu šubaru) prikazani su u teškoj ekonomskoj krizi, a tuga im je urezana na licima.

Oni žure do telefona kako bi razgovarali s "jednim bogatim Amerikancem koji želi odletjeti u svemir" i radosno pristaju na Kyleove zahtjeve - za 20 milijuna dolara. Ipak, ruski se lider naljuti kada Kyle kaže da nema novaca i da bi u svemir htio poslati i kita - Putin vikne: "Poljubi me u dupe, George Bush, ovo nije smiješno!" i poklopi slušalicu.

Ovdje možete pogledati cijelu epizodu.

Ova serija o životu obitelji Griffin je poznata po svom apsurdnom humoru i naizgled nasumičnim šalama koje ponekad traju nekoliko minuta, a da nemaju nikakve veze s radnjom epizode. Prikaz Rusije u seriji jednako je bizaran. Primjerice, u jednoj epizodi Stewie zamišlja svoj život u Sibiru, gdje se vidi kako pije vučje mlijeko i gleda ruski crtić Cipela i vezica - koji nažalost ne postoji.

U drugoj epizodi je jedan pas poslan u svemir 1958. - na veliku žalost njegovog vlasnika koji zna da se neće vratiti. Pas na kraju uopće ne završi loše - pronalazi planet sretnih pasa i obećava da će se "vratiti na Zemlju za 50 godina i izgristi sve". U stvarnosti je Lajka (pas poslan u svemir) umrla u orbiti 1957., no Belka i Strelka su se sretno vratile kući 1960. i sretno živjele do kraja života.

Najviše je prostora u Obiteljskom čovjeku Rusija dobila u epizodi u kojoj se Stewie i Brian bore protiv zlog ruskog agenta u Moskvi. Tamo su susreli medvjede na monociklima i upoznali Putina - za kojeg se ispostavilo da je pozitivac!

Američki tata! (American Dad!)

Serija Američki tata!, od autora Obiteljskog čovjeka i napravljena u sličnom stilu, prikazuje život još jedne američke obitelji (otac je agent CIA-je, a njihov kućni ljubimac je izvanzemaljac). U jednoj epizodi obitelj susreće novog susjeda Sergeja koji je očito ruskog porijekla i bivši komunist...

Obitelj Smith podučava Sergeja o kapitalizmu, no ispostavlja se da to nije lak zadatak - na koncu on podučava Stevea (sina obitelji, štreberka) da ojača svoj um i postane neveseo - "poput ruske repe". Steve na kraju postaje komunist!

Ispostavlja se da je sve to bilo dio Sergejevog plan: Sergej je, razočaran svojim sinom koji je postao poduzetnik nakon raspada sovjetskog sustava, isplanirao svoju osvetu i preselio se u SAD kako bi propovijedao komunizam. Uz to je alkoholičar koji jede repu...

YouTube

BoJack Horseman

BoJack Horseman je satirična i tragikomična serija koja prikazuje svijet vrlo sličan našem, no koji nastanjuju i ljudi i antropomorfne životinje (glavni lik je konj). U tom svijetu, naravno, postoje i ruski špijuni.

Jedna priča prati agenta Aleksandra koji se budi iz 30-godišnje kome. U početku se pretvara da je prijateljski raspoložen, no na koncu pokuša kontaktirati druge agente KGB-a (koji su se dotad već svi vratili kući). BoJack - konj - otkriva istinu o njemu, ali mu nitko ne vjeruje.

YouTube

Nakon što prihvati situaciju u kojoj se našao, Aleksandar odlučuje da nema potrebe da se bori protiv Amerikanaca: "Ne trebam ja rušiti kapitalizam! Kapitalizam sam sije sjeme vlastitog uništenja!", kaže i sretno odšeta.