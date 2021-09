Pet najboljih TikTok profila za učenje ruskog jezika

1. Yang Ge (na ruskom jeziku)

"'Kozjol' i 'koza' su jedna te ista životinja, samo različitog spola, zar ne? Ako ste Rus, ako ste obrazovan i pametan čovjek, odgovorite mi, molim vas, zašto su onda 'osjol' i 'osa' potpuno različite životinje. Zašto?!", negoduje Kineskinja. (Na ruskom je "osjol" magarac“, a "osa" je osa.)

Yang Ge je 20 godina živjela u Kini, a zatim se preselila u Rusiju da bi 2010. upisala Sverusko državno sveučilište za kinematografiju (VGIK), a dvije godine kasnije stupila u trupu "Gogolj-centra" kod redatelja Kirilla Serebrennikova. Igrala je u ruskim filmovima "Matilda" i "Posada"("Ekipaž"). Pored toga, Yang Ge je snimila svoj vlastiti dugometražni film "Nu" o potrazi za ljubavlju u Moskvi. Sudjelovala je čak i u ruskoj verziji projekta "Voice" (rus. "Golos").

U rubrici "Nepodnošljivi ruski jezik" djevojka iznosi svoje iskustvo vezano za učenje ruskog jezika, priča o zanimljivim pravilima i izuzecima kojima se uvijek čudila. Zašto u ruskom vilice i žlice "leže" (rus. "ležat"), a čaša "stoji" (rus. "stoit") i kako to da fraze "čajnik dolgo ostivaet" (čajnik se dugo hladi) i "čajnik dolgo ne ostivaet" (čajnik se dugo ne hladi) imaju potpuno isto značenje? Takva pitanja mogu zbuniti čak i dobrog poznavatelja ruskog jezika.

2. Anastasija Kovtun (na engleskom jeziku)

Srele se tri studentice – Amerikanka, Engleskinja i Ruskinja. Amerikanka i Engleskinja pitaju Ruskinju:

– How do you say "strawberry" in Russian? (Kako se na ruskom kaže "jagoda"?)

– "Klubnika".

– Blueberry? (A borovnica?)

– "Černika".

– Oh, It’s -ika! Raspberry? (Aha, znači svugdje je -ika! A "malina"?)

– "Malina".

– Where is -ika? Cranberry?” (A gdje je sad -ika? A "brusnica"?)

– "Kljukva".

I ako još pitate za "Goossberry" (ogrozd), to je kod nas "križovnik". Početak klipa uvijek izgleda kao vic, a kraj kao tragedija. Anastasija daje satove engleskog i njemačkog jezika. U ovakvom formatu minijaturnih scena ona objašnjava strancima nastavke, padeže i deklinacije ruskih riječi.

Ona objašnjava da su "cvet" ("boja") i "cveti" ("cvijeće") različite riječi u ruskom jeziku, i zašto je "uha" juha, a "uho" uho, i kako naglasak može u potpunosti promijeniti značenje riječi.

"Imam prijatelje iz inozemstva kojima pomažem da se snađu u ruskom jeziku. Hrabri momci. Ali teško im je shvatiti nastavke glagola, promjenu brojeva po padežima i uopće padeže", kaže Anastasija za portal Russia Beyond.

3. Ljubov Garaz (na ruskom jeziku)

Za stolom sjedi žena sa šarenom maramom, upečatljivim naušnicama i ogrlicom od perlica. S ozbiljnim izrazom lica maše rukama ispred lampe sa svjetlošću raznih boja u obliku kugle i izgovara:

"Imaš problem... Vidim, vidim! Račun ti je 'neoplOčennij' (neplaćen), a ispravno je 'neoplAčennij'!" (To ona ispravlja nečiji pogrešan naglasak.)

U kostimima gatare, a ponekad reperice ili karatistkinje, ova 55-godišnja učiteljica ruskog jezika objašnjava osnovna jezična pravila i skreće pažnju na najčešće greške koje njezini učenici prave kada se pripremaju za ispite.

"Ako je neki učenik zaboravio pravilo, ja mu kažem: o tome sam snimila video, pogledaj na TikToku. Kasnije se on vrati i zahvaljuje se: 'Hvala! Zapamtio sam za 15 sekundi'", ispričala je Ljubov u intervjuu za stranicu "Godina književnosti" ("God literaturi").

4. Lady Hanna (na engleskom)

Djevojka s crvenim ružem na usnama sa strogim crnim naočalima objašnjava svim početnicima osnovne ruske izraze i fraze: pozdrave, zahvale i zamjenice.

Hanna također objašnjava kako se izgovara slovo "Ы", što znači fraza "Da net navernoe" i uči svoje pratitelje da psuju na ruskom na različite načine. Na kanalu ona ima oznaku "18+", što će reći: "može joj se".

5. Eduard Martirosjan (na engleskom)

Mlad i pomalo drzak momak u trenerci Adidas kaže za sebe da je ruski Armenac i priča kako se preselio u SAD 2010, kada je imao 12 godina.

Počevši od 2019. on u stilu brutalnog ruskog "gopnika" (uličara, huligana, otimača) priča kako engleska slova zvuče u ruskoj azbuci, kako se popularna američka imena izgovaraju s ruskim naglaskom i kako se prevode riječi "fact" (fakat) i "shield" (štit) koje u engleskom zvuče kao psovke.

Eduard snima i scene o "tipičnom" životu u Rusiji i jako poštuje Putina. Klip u kojem on pozdravlja predsjednika ima preko 40 milijuna pregleda.