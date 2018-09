Rossotrudničestvo otvorilo novi program u Hrvatskoj: edukativni posjet Rusiji

Russia Beyond

Od 2014. Rossotrudničestvo realizira program edukativnih posjeta ruskim povijesnim lokacijama “Zdravstvuj, Rossija! (Pozdrav, Rusija!)”. Sudionicima programa mogu postati ruski sunarodnjaci u dobi od 14 do 19 godina – pobjednici natjecanja, kvizova o ruskom jeziku, ruskoj književnosti i povijesti.

Ove godine u programu su po prvi puta sudjelovali i hrvatski učenici. Pobjednici natječaja prezentacija “Bitka u Batini i njezino značenje za Drugi svjetski rat”, organiziranog Koordinacijskim savjetom ruskih sunarodnjaka u Hrvatskoj uz podršku predstavnika Rossotrudničestva u Hrvatskoj, bili su nagrađeni besplatnim 6-dnevnim izletom u Moskvu. 350 učenika iz 37 država svijeta: od Australije do Peru, od Estonije do Južne Koreje, od 19. do 25. kolovoza posjetili su Rusiju u okviru ovog projekta.

Bio im je ponuđen zanimljiv program: ekskurzije u centar grada i u Kremlj, posjet muzeju kozmonautike i etnografskom parku-muzeju “Etnomir” i drugo. Organizatori projekta potrudili su se pokazati ne samo šarolike i nezaboravne znamenitosti Moskve, nego i multinacionalnost i multikonfesionalnost Rusije.

Veoma edukativnima bili su susreti mladih sunarodnjaka s poznatim košarkašem I.I.Edeshko, prototipom glavnog junaka ruskog filma “Tri sekunde (Dvizhenie vverh)” i predstavnikom RUDN – Ruskog sveučilišta prijateljstva naroda koji je upoznao mlade s mogućnostima visokoškolskog obrazovanja u Rusiji.

Vrlo emocionalno napetim bio je večer predstavljanja delegacija iz različitih država koji se praktički pretvorio u večer narodnih plesova: grčki sirtaki miješao se s ukrajinskim hopakom i moldavskim narodnim plesom. Hrvatska ekipa također je predstavila svoju domovinu, ispričavši o zanimljivim i povijesno značajnim mjestima i pozvali nove prijatelje u gosti.

U ovih tjedan dana naši učenici sprijateljili su se sa svojim vršnjacima iz mnogih zemalja, a njihovim jezikom komunikacije bio je ruski jezik i to je najvažnija motivacija za nastavak učenja jezika: koliko je novih prijatelja s kojima se može pričati na ruskom! Iako je rastanak bio pun suza, taj nevjerojatan rast zanimanja za Rusiju, njezinu povijest i kulturu definitivno će uroditi plodove i naši učenici će sigurno još često posjećivati Rusiju.