Kako kupiti ulaznicu za Boljšoj teatar ako niste Rockefeller

Ako ste jedni od onih koji sanjaju o tome da pogledaju Labuđe jezero u Boljšom teatru, no mislite da su ulaznice za vaš novčanik puno preskupe - razmislite ponovno. Postoje načini da to ostvarite bez da opljačkate banku!

Najzgodniji način za kupnju karte za klasičnu rusku predstavu je putem službene internetske stranice kazališta, gdje je možete kupiti izravno.

Obično Boljšoj počinje prodavati karte tri do četiri mjeseca prije svake izvedbe. Jeftine ulaznice se vrlo brzo rasprodaju pa se pobrinite da ih ugrabite čim vam se za to ukaže prilika. Primjerice, ulaznice za božićni balet Orašar bile su rasprodane do kraja listopada. Najpovoljnija cijena ulaznice je iznosila 1000 rubalja (14,5 eura)!

Blagajna kazališta

Ako imate vremena, možete posjetiti kazalište i pitati prodavača da vam pronađe dobru kartu. Kazalište često prodaje ulaznice po sniženim cijenama neposredno prije svake izvedbe ako im ostane slobodnih mjesta. Također, mnoga kazališta imaju popuste za studente (ne samo ruske) i starije osobe. Primjerice, ako imate ISIC karticu, možete kupiti ulaznicu za Mihajovski teatar u Sankt-Peterburgu uz popust od 50 posto.

Virtualna blagajna

Postoji nekoliko internetskih stranica na kojima možete kupiti ulaznice za kazališta, koncerte i druga događanja u Rusiji.

Najveće su: Yandex.Afisha (na dnu stranice možete odabrati engleski jezik), Parter (na engleskom), Kassir (samo na ruskom) i Red Kassa (samo na ruskom). Sve one prodaju ulaznice uz malu maržu, ali su zato jednostavne za snalaženje po događanjima, pogotovo ako niste sigurni koju ćete predstavu gledati.

Kiosk za prodaju ulaznica

Postoji mnogo kioska u kojima se prodaju ulaznice za kazalište. Primjerice, u Moskvi ih možete pronaći svugdje - čak i na periferiji, no najpopularniji se nalazi u blizini Boljšog teatra (blizu izlaza iz stanice metroa Teatraljnaja). Ipak, budite oprezni. Ove ulaznice su obično skuplje i nema jamstva da će prodavači govoriti engleski.

U blizini ulaza u kazalište

Kao i u svakoj zemlji, blizu ulaza u kazalište neposredno prije početka predstave možete pronaći ljude koji preprodaju ulaznice, no ne preporučujemo vam da im udijelite svoje povjerenje - ovi preprodavači su poznati po prodavanju krivotvorenih ulaznica. Ako imate sreće, prava bi vam osoba mogla prodati pravu kartu, ali sigurnije je odlučiti se za službene kanale prodaje.

10 najpopularnijih ruskih kazališta za govornike engleskog jezika

Boljšoj teatar, Moskva

Glazbeno kazalište Stanislavski i Nemirovič-Dančenko, Moskva

Akademsko kazalište Majakovski, Moskva

Kazalište Pjotr Fomenko, Moskva

Marijinski teatar, Sankt-Peterburg

Aleksandrinski teatar, Sankt-Peterburg

Mihajlovski teatar, Sankt-Peterburg

Državni akademski teatar opere i baleta iz Novosibirska

Državni akademski teatar opere i baleta iz Jekaterinburga

Teatar opere i baleta iz Perma