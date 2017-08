Putin podržao prijedlog o snimanju filma o matematičaru Perelmanu

Predsjednik RF Vladimir Putin podržao je predlog o snimanju igranog filma o vodećem matematičkom geniju današnjice ruskom znanstveniku Grigoriju Perelmanu. On je pritom naglasio da je tim povodom od izuzetnog značaja dobiti podršku samog znanstvenika.

Tijekom susreta šefa ruske države sa sudionicima Sveruskog znanstvenog foruma Tavrida redatelj Andrej Grigorev iz Jekaterinburga govorio je o snimanju igranog filma o Perelmanu, ističući da se sa glavnim junakom budućeg filma tim povodom već sastajao.

„Imali ste veliku sreću (da ste se sreli sa Perelmanom), mogu reći. Koliko znam on vodi asketski način života", primjetio je predsjednik.

„Najvažnije je da on podrži. Vi ste potpuno u pravu, ja Vas apsolutno podržavam, međutim, ipak treba od njega dobiti dozvolu", zaključio je Putin.

Na molbu da posjeti premijeru filma 2019. godine predsjednik je izjavio da će se potruditi da to učini.

Pošto je od redatelja dobio štampani materijal o projektu filma, Putin se zainteresirao zašto se Perelman tamo naziva najuspješnijim matematičarom. On je talentiran, vjerovatno genijalan...Uspješan, što to znači? Da li je on nešto našao?Pa nije on išao u berbu malina, šalio se Puzin, a prenosi agencija Tass.