Gurijev: Rusija bi mogla odustati od dolara

Rusija bi mogla pokušati prestati koristiti dolar, no ako to planira napraviti brzo, tada će to biti značajno opterećenje na proračun, iako dugoročno gledano, "dedolarizacija" gospodarstva je dobra stvar, rekao je za RIA Novosti glavni ekonomist Europske banke za obnovu i razvitak ( EBRD ), Sergej Gurijev.

Ranije je zamjenik ministra vanjskih poslova Ruske Federacije, Sergej Rjabkov izjavio kako će Moskva kao odgovor na nove sankcije SAD-a aktivirati djelovanje na smanjenju ovisnosti o američkim platežnim sustavima i dolaru kao sredstvu plaćanja.

Prema mišljenju Gurijeva, prestanak korištenja dolarskih financijskih instrumenata i plaćanja u Rusiji je moguć, no nosi svoju cijenu. "Rusija može pokušati prestati koristiti dolarske financijske instrumente, no to će dovesti do odgovarajućih troškova - isplate štete nastale zbog odbijanja korištenja dolara kao valute, partnerima će se morati nadoknaditi iz ruskog proračuna, banaka i korporacija", - rekao je sugovornik agencije.

Dugoročno gledano, smanjenje ovisnosti o dolaru je dostojan cilj za Rusiju, smatra ekonomist. "Za zamjenu dolarskih financijskih instrumenata rubljevim, neophodan je dug i konzistentan rad na održanju makroekonomske stabilnosti, smanjenju inflacije i razvoju dugoročnih financijskih tržišta u samoj Rusiji", - dodao je Gurijev.

Pri tome je glavni ekonomist EBRD-a dodao kako u svjetskoj ekonomskoj povijesti nije bilo slučaja da se napravila međunarodna rezervna valuta u izolaciji od ostatka svijeta. Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda, otprilike dvije trećine svjetskih valutnih rezervi čuvaju se u dolarima. Najbliži konkurent je euro s 20 % udjela, a funta i jen daleko iza sa udjelom od 4 %, njih prate kanadski i australski dolar s 2 % udjela. U juanima se čuva oko 1 % svjetskih valutnih rezervi. "Bez sumnje, udio eura i juana će rasti, no u bližoj budućnosti dolar će ostati vodeća rezervna valuta. Dolar je ujedno i glavno sredstvo razmjene u međunarodnoj trgovini", - istaknuo je ekonomist.

Prema podacima SWIFT-a, u prvoj polovici 2016. godine oko 40 % transakcija bilo je u dolarima, u euru 33 %, a u juanima tek oko 2 % transakcija ( manje od funte, jena i kanadskog dolara ).