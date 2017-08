Rusija odgovorila na izjavu Ukrajine o nesposobnosti završiti Krimski most

Ministar prava Ukrajine Pavel Petrenko smatra da Rusija zbog sankcija neće uspjeti izgraditi most preko Kerčanskog prolaz koji povezuje kopneni dio zemlje s poluotokom Krima. Petrenko je to izjavio nekoliko dana nakon što su graditelji završili sklapanje cestovnog dijela Krimskog mosta. Vlasti Krima smatraju da je izjava ukrajinskog državnika neprimjerena.



"Nijedna međunarodna tvrtka koja sebe poštuje neće njima ni šeraf isporučiti, jer riskira izgubiti svoj biznis na teritoriju EU, SAD i Japana - u zemljama koje su se priključile sankcijama protiv Rusije zbog Krima. To jest, po mojem dubokom uvjerenju, taj projekt nema budućnost", smatra Petrenko.



Ukrajinski ministar nije objasnio o kakvim se stranim kompanijama i njihovom sudjelovanju u izgradnji radi.



Poslanik Državnog savjeta Krima Vladislav Gandžara je u razgovoru za RT izjavu ministra Ukrajine opisao kao neprimjerenu.



"Izjava je, bez sumnje, neprimjerena. Ona svjedoči o tome da, nažalost, ukrajinska država i dalje nije spremna priznati objektivnu stvarnost koja postoji. Oni u svojim glavama žive u pomračenom stanju svijesti. Kažu da krismki most neće biti izgrađen - to je još jedna prazna retorika o našoj republici ", rekao je Gandžara.