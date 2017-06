Putin naveo zahtjeve rada u tajnoj obaveštajnoj službi

Predsjednik Rusije, Vladimir Putin je rekao kako je njegov rad u KGB-u SSSR-a bio povezan sa tajnom obavještajnom službom.

"Sav moj rad u organima vanjske obavještajne službe SSSR-a nije bio vezan samo s vanjskom obavještajnom službom, već upravo s tajnom službom", rekao je Putin u intervjuu za Rossija 1, prenosi RT.

Predsjednik je istaknuo da zna kakvi ljudi rade u tajnoj službi.

"To su posebni ljudi, posebne kvalitete, posebnih uvjerenja, to su ljudi s posebnim karakterom. Ne može se svatko odreći svog svakodnevnog života, svoje obitelji, prijatelja i da napusti zemlju na dugi niz godina, i da posveti svoj život služenju domovine. To mogu samo izabrani", istaknuo je Putin.

Ruski predsjednik je poželio sreću ruskim tajnim agentima koji su trenutno aktivni.

Putin je u razdoblju od 1985. do 1990. godine po liniji Prve glavne uprave KGB-a, koja je odgovorna za vanjski obavještajni rad, radio u Dresdenu kao direktor lokalnog Doma prijateljstva SSSR-a i NDR-a.