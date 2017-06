Putin: Pad cijena nafte stimulirao je rast proizvodnje i poljoprivrede

Pad svjetskih cijena nafte bio je stimulans za industriju i poljoprivredu u Rusiji, mišljenje je ruskog predsjednika, Vladimira Putina. Rekao je to u intervjuu američkom redatelju Oliveru Stoneu, koji trenutno snima četverodijelni dokumentarni serijal "Intervju s Putinom". Premijerno prikazivanje dokumentarnog filma bilo je u četvrtak na američkoj televiziji "Showtime" ( koja je ujedno i producirala seriju ), a izdavač "Hot Books" izdao je i knjigu s tekstovima iz intervjua.

"Naši napori usmjerereni su na to da promijenimo strukturu gospodarstva administrativnim i financijskim sredstvima - naglasio je predsjednik Putin. "Mi smo već počeli ubirati plodove naše strategije, no to je još nedovoljno za potpunu promjenu gospodarske strukture. Trenutno su cijene nafte i plina pale sa 100 američkih dolara po barelu, na 30 američkih dolara, što je trostruki pad. S jedne strane - teško je osigurati priljev sredstava u proračun. S druge strane, napravljene su stimulativne mjere za razvoj industrije i poljoprivrede i trenutno smo na to fokusirani".

"Podržavamo neke industrijske sektore koji trenutno imaju poteškoće; građevinu, automobilsku industriju", - dodao je. "No, globalno gledano, pokušavamo postići tzv. uvoznu supstituciju".

"To je strategija, čija primarna svrha nije likvidirati uvoz kao takav", - pojasnio je. "Njezin cilj je organizacija proizvodnje proizvoda visoke tehnologije u našoj državi. Prije smo mogli kupiti sve što nam je potrebno od novca dobivenog od prodaje nafte. No, to je s druge strane spriječavalo unutarnji razvoj države. Vlada sada podržava sektor proizvodnje visokih tehnologija i htio bih reći kako nam je strategija uspješna", prenosi ruska agencija TASS.