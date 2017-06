Putin: Birokracija vlada svijetom

Šef ruske države Vladimir Putin je izjavio da smjena predsjednika SAD-a slabo mijenja američku politiku, jer "birokracija vlada svijetom".

Američki redatelj Oliver Stone je istaknuo da je Putin surađivao s četiri predsjednika SAD-a. Na pitanje je li se nešto promijenilo Putin je odgovorio: "Skoro ništa. Život unosi korekcije. Kod nas svuda je, pa i u Sjedinjenim Državama, snažna birokracija i ona, zapravo, vlada svijetom", prenosi Vzgljad.

On je priopćio da se ne žuri susresti sa sadašnjim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ali da će se to prije ili kasnije dogoditi. Najprije, međutim, po Putinovom mišljenju, Trump mora srediti odnose s institucijama u samom SAD-u i pripremiti američku administraciju "za praktičan rad". Kada to bude urađeno, Rusija će "odmah odgovoriti", rekao je Putin.

Putin je izrazio uvjerenost da Rusija i SAD trebaju otvoriti "novu stranicu u odnosima".

"Nada uvijek postoji, sve dok nas ne iznesu u bijelim papučama na groblje", rekao je Putin

Stone je pitao Putina bi li se, po njegovom mišljenju, odnos Trumpa prema situaciji u Siriji i u Ukrajini promijenio ako bi Trump objavio ili jednostavno samostalno proučio "sve dokumente o uzrocima krize". Putin nije isključio takvu mogućnost, ali je istaknuo da Trump mora "djelovati u određenim okvirima".

"Mi smo odrasli ljudi i sve to razumijemo", rekao je Putin, istaknuvši da ipak gaji nadu da će Trump "formirati vlastiti stav".