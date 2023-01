Zašto je usurski mrki medvjed nešto najstrašnije što možete sresti u životu? (FOTO)

Russia Beyond Hrvatska

Koliko je medvjeda potrebno da od jednog sela ostane samo pustoš? Na arhipelagu Nova Zemlja, na primjer, strah u kosti stanovnicima jednog sela utjeralo je 50 bijelih medvjeda koje je glad navela da se približe ljudima. A što ako se radi o usurskom mrkom medvjedu?

Dovoljan je samo jedan da život postane nepodnošljiv. Jednom je prilikom za spašavanje sela od ove napasti bila potrebna čitava snajperska ekipa sa 60 naoružanih muškaraca. Prije nego što je ubijen (druge mogućnosti nisu preostale), medvjed je u mjesec dana pojeo sedam seljana.

Ovaj se slučaj dogodio 1915. godine u japanskom selu Rokusen-sawa, nedaleko od grada Tomamae. Ali čak i sto godina kasnije njegova svirepost nije manja. To je i dalje jedan od najagresivnijih medvjeda na svijetu.

Usurski mrki medvjed živi u šumskim, planinskim i obalnim područjima oko rijeke Usuri u Primorskom kraju, u Amurskoj oblasti, na Sahalinu, na otocima Hokkaido i Kunašir, u sjeveroistočnim rajonima Kine i na Korejskom poluotoku.

Iako se naziva mrki, krzno mu je tamnije (ponegdje čak crno) nego kod običnog mrkog medvjeda. Zbog toga su neko vrijeme znanstvenici pretpostavljali da je usurski medvjed mješavina mrkog i crnog azijskog medvjeda. Međutim, to nije potvrđeno.

Po veličini usurski mrki medvjed zaostaje samo za medvjedima s otoka Kodiak, i to neznatno. Ženke su teške 200-250 kg, dok su mužjaci pravi teškaši – zimi mogu dostići i 600 kilograma. Kada takva grdosija stane na zadnje noge, visina mu je do 3 metra.

Ovu veličinu postiže zahvaljujući krajnje širokom izboru hrane na jelovniku. Češće je biljojed nego krvožedni mesojed. Uživa u plodovima pasjeg trna, ribizla, aronije, kori drveća. Na takvoj prehrani može provesti čitavo ljeto. Kada u okolnim vodama ima mnogo ribe, ona čini 30% njegove prehrane. Pred zimu, kako bi brzo dobio na težini, medvjed prelazi na poljoprivredne kulture, harajući po njivama. Ali neće propustiti ni priliku da pojede neku životinju. Povremeno će zgrabiti nekog sisavca bilo koje veličine. Ni napad da tuđe medvjediće nije rijetkost.

Iz tog se razloga ženke usurskog medvjeda ponašaju se kao prave zavodnice. Česta je pojava da medvjedići iz jednog legla imaju različite očeve. Jer sa što više partnera se majka parila, to će više mužjaka tretirati medvjediće kao svoje. Ali i pored toga medvjedica mora učiniti sve kako bi prve tri godine života njeno potomstvo što rjeđe sretalo odrasle mužjake.

Usurski mrki medvjed vodi usamljenički način života. Veći dio vremena, izuzev sezone parenja, provodi sam. Ali to nije lagodan život. Životni prostor dijeli s još jednim grabežljivcem, koji mu je vječita konkurencija. To je amurski tigar. Na mjestu gdje im se putevi presijeku dolazi do žestoke bitke.

Medvjedi se trude izbjeći te susrete, ali glad i smanjenje životne sredine zbog širenja čovjekove djelatnosti sve češće dovode do njihovih sukoba. Tko u takvim slučajevima pobjeđuje? Iz zabilježenih slučajeva može se zaključiti da iz 50% okršaja kao pobjednik izlazi tigar (zašto je tako saznajte ovdje). Ali postoji jedna kvaka. Tigar radije napada mlađe nego odrasle jedinke. Također često medvjede napada u vrijeme zimskog sna početkom zime, tako da ne mogu pobjeći. Kada ubije medvjeda, tigar uglavnom pojede samo njegove masne naslage.

Danas se smatra da je usurski mrki medvjed ugrožena vrsta (unatoč svom zastrašujućem izgledu). Međutim, za to nisu razlog tigrovi, nego ljudi sa svojim krivolovom i širenjem urbanih područja.