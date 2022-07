Po čemu je ruski DEDUŠKA tako poseban? (FOTO)

"Bio bih presretan ako biste mogli napisati članak o deduški!" Ovo je zahtjev koji smo dobili od čitatelja nakon što je pročitao naš članak o fenomenu ruske "babuške". A s obzirom na to da je riječ naših čitatelja za nas zakon.... bez daljnjeg odlaganja, evo i članka!

Tko je "deduška"?

Umirovljenici sa sovjetskom zastavom i portretom "deduške" Lenjina, kako su revolucionarnog vođu zvali u kasno sovjetsko doba. Jekaterina Česnokova/Sputnik Jekaterina Česnokova/Sputnik

U Rusiji unuci, posebno najmlađeg uzrasta, svog djeda od milja zovu deduška. Dok će, kada govori o djedu ili starcu, odrasla osoba najčešće radije reći "ded".

Ded je zapravo vrlo čest junak ruskih narodnih bajki. Obično je ljubazan, starac koji sam odgaja unuku. Ili ljubazni, stari čarobnjak. Ili siromašni starac kojeg maltretira njegova mrzovoljna žena.

Ruski Djed Mraz, zvani Ded Moroz Ramilj Sitdikov/Sputnik Ramilj Sitdikov/Sputnik

Čvrst izvana i mekan iznutra

Većina modernih deduški odrasla je u Sovjetskom Savezu, gdje su djeca odgajana u tipičnoj tradiciji rodnih uloga. Od žena se očekivalo da čuvaju ognjište, kuhaju i brinu o djeci, dok su muškarci bili hranitelji koji su mnogo radili (iskreno govoreći, radile su i žene, ali im je glavna uloga istovremeno bila i uloga domaćice). Dakle, nije iznenađenje da babuške uživaju u brizi o djeci, a deduške... i ne toliko.

"Sjećam se da moj deduška nije mnogo pričao sa mnom. Mislim da sam ga, odlazeći kod njih ljeti na selo, samo nervirao time što bio nasilno poremetio njegovu uobičajenu rutinu (i oduzeo babuškino vrijeme i pažnju)", prisjeća se Sergej (63).

Ruski ded također je junak anegdota i priča. Obično ga nerviraju "ta glasna djeca" (i nivo brige koju im njegova žena obično pruža). Deduška obično mrzi tepanje, maženje i šaputanje. Djetetu može priuštiti da pokaže nešto nježnosti samo kada je u pitanju tek rođena beba ili vrlo malo dijete. Ali poslije toga, u kući treba biti REDA i ded je uvijek svjestan činjenice da unuče ne treba previše razmaziti.

Georgij Zeljma/Sputnik Georgij Zeljma/Sputnik

Većina Rusa pamti svog dedušku kako u tišini puši cigaretu, peca ili bere gljive. "Moj djed je čitao novine svako jutro i dok je čitao nije uopće obraćao pažnju na mene, čak ni kad bih mu se na glavu popela", prisjeća se 32-godišnja Katja.

I pored toga što su mnogi deduške prošli kroz Drugi svjetski rat ili druge teške društvene promjene tijekom sovjetske povijesti, nisu ih se voljeli sjećati ili pričati o tome. Radije bi nijemo popili čašicu votke na Dan pobjede, u znak sjećanja na sve koji nisu preživjeli rat.

Deduška uvijek nosi sve svoje medalje i ordene kada se slavi Dan pobjede Sergej Venjavski/Sputnik Sergej Venjavski/Sputnik

Međutim, unatoč tome što izgleda nevjerojatno čvrsto i hladnokrvno, deduška obično ima ljubazno srce. "To je čudno, deduška mi nikada nije povlađivao, ali kada je došlo do toga da me babuška treba kazniti za nešto, stao je na moju stranu i zaštitio me", kaže Olga (50). "A kada sam već bila tinejdžerka, izlazila sam do kasno i babuška bi se brinula i tražila da dođem ranije kući, ali deduška joj je uvijek govorio da me pusti da se zabavim!"

Babuška i deduška zajedno su najjači spoj Artjom Geodakjan/TASS Artjom Geodakjan/TASS

Također je iznenađujuće da je deduška, i pored svoje čvrste vanjštine, uvijek gajio ogromnu ljubav prema babuški (koju sigurno nikada nije pokazivao u javnosti). I zato često čujemo da kada babuška umre prije deduške, on doslovno umire od tuge nedugo nakon nje.

Deduškina vizija ljubavi

Babuška obično pruža apsolutnu, bezuvjetnu ljubav svojim unucima, neprestano ih hrani, nježna je, provjerava koliko su dobro obučeni i da se ne prehlade. Inače, zbog toga svi Rusi imaju fobiju od sjedenja na hladnim površinama, posebno kamenim, i plaše se da se ne prehlade od propuha. Jer tako je babuška uvijek govorila!

S deduškom na moskovskom nogometnom stadionu Sokoljniki Valerij Šarifulin/TASS Valerij Šarifulin/TASS

Deduška je drugačiji. Stvar je u tome da tijekom povijesti muškarci u Rusiji nisu znali za topli odnos, i nikakvu nježnost. Jedan od najživopisnijih i najautentičnijih opisa jednog djeda u ruskoj književnosti može se pročitati u autobiografskom romanu Maksima Gorkog "Moje djetinjstvo". Postoji zajednički ruski ded, glava velike obitelji koja je zadužena za red u kući. On je mudar i vrlo principijelan čovjek i, da bi naučio svoje unuke da se bolje ponašaju, tuče ih... za svaku grešku.

A stvar je u tome da su deduške na taj način pokazivali svoju ljubav – željeli su da njihovi unuci odrastaju u principijelne ljude odgovorne za svoj život i ponašanje.

Naravno, vremena su se promijenila; ali mnogi moderni deduške odrasli su u sovjetskim vremenima i još uvijek ne vide ništa loše u maloj ćuški po glavi... u preventivne svrhe, naravno. Ne zato što su strašni nasilnici, već zato što su tako odgajane generacije ruskih muškaraca. Bez zagrljaja, ali uz ćuške.

Deduška je spremniji saslušati probleme i predložiti rješenja Jurij Abramočkin/russiainphoto.ru

Pravi moderni deduška, sjećajući se svoje uloge hranitelja, obično je ljubav pokazivao novcem. Ako se babuška brine jede li dijete dobro i nosi li kapu zimi (bez obzira u kojem je dijete uzrastu), deduška je tu za podršku, moralnu ili financijsku. Pita je li sve u redu, daje savjete ako je potrebno i često nudi dodatni džeparac, kako bi se dijete osjećalo ugodnije ("ali nemoj reći babuški!").

Zašto Rusi manje govore o deduški nego o babuški?

Žene u Rusiji u prosjeku žive duže od muškaraca, a statistika kaže da jednostavno ima više babuški nego deduški. U 2021. prosječan životni vijek muškaraca u Rusiji bio je oko 65 godina, dok je za žene bliži 74 (a ovi su brojevi manje-više isti od 1990-ih).

U isto vrijeme, tijekom brutalnog 20. stoljeća, veliki broj muškaraca - Rusa poginuo je tijekom nekoliko ratova i čistki. A milijuni žena ostavljene su da same zarađuju za život, održavaju domaćinstvo, kao i da odgajaju djecu (i unuke).

S deduškom si se uvijek mogao šaliti (i na babuškin račun) Sergej Burasovskij/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Mnoge obitelji na postsovjetskom prostoru nikada nisu vidjele svoje deduške, jer su mnogi poginuli u Drugom svjetskom ratu. Zato je sjećanje na ovaj rat još uvijek tako snažno u Rusiji. Također, zbog lošeg zdravlja nakon godina teškog rada (a možda i vremena provedenog u Gulagu), deduške bi umrli premladi.

"Oni koji su izgubili dedušku uvijek su osjećali zavist prema onima koji su ga još imali. Mislili smo da to znači da je u kući pravi muškarac", dodaje Sergej. "Imao sam sreće što sam imao susjeda koji me naučio sjeći drva za ogrijev te me vodio na pecanje (ali je uvijek tražio da ne ćaskam previše!)."