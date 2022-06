Zašto je ruska BABUŠKA fenomen (FOTO)

Sama riječ "babuška" topi i najtvrđa ruska srca. Babuška je nešto što simbolizira ljubav i nježnost, što uvijek brine o vama, bez obzira na to koliko godina imate. Ali u isto vrijeme, ruska babuška... može biti i jako opasna! Pozabavimo se ovim ruskim fenomenom!

Što je babuška?

Ruska riječ "babuška" doslovno se prevodi kao baka. "Babuška" potječe od riječi "baba", koja je na ruskom jeziku povijesno označavala seljanku (a sada se smatra nepristojnom riječju za oslovljavanje žene). Nekad se za baku govorilo "babka", ali se danas i ona također smatra lošom riječju, dok je deminutiv "babuška" postao češći pojam.

Rusi imaju stotinu načina da nježnu riječ "babuška" (naglasak na BA) učine još slađom: "babulja" (naglasak ovdje i dalje na U), "babuša", "babušenjka" i tako dalje. "Babuška" je u širem značenju starica, sinonim za "starušku". Ako vidite vrlo staru damu na ulici, možete pokušati (usuditi se) osloviti je s "babuška".

Ponekad stranci pogrešno nazivaju maramu koju ruska babuška nosi "babuškom". Babuška je ipak baka, a marama je marama koju ta baka nosi.

Inače, i kraljica Elizabeta II. također voli ovaj "babuška styling". Ali ga još upotpunjuje modernim čvorom s mašnom.

Max Mumby/Indigo/Getty Images Max Mumby/Indigo/Getty Images

Ponekad se ljupka "babuška" s maramom može nazvati idiomom božij oduvančik, što doslovno znači "božji maslačak", odnosno netko tko ni mrava ne bi zgazio.

Babuška = ljubav (i ukusna hrana)

Čini se da nijedan roditelj ne može voljeti svoje dijete kao što prava ruska babuška voli unuke. Kao da je čitav njezin život bio priprema za ovu najuzvišeniju sudbinu ili čak misiju - da brine o potomstvu svoje djece (i da ih razmazi).

Ruska babuška terorizirat će dijete maženjem i poljupcima. Kupovat će mu bilo što (a posebno slatkiše i igračke koje roditelji ne kupuju i ne dozvoljavaju). Puštat će dijete da šeta koliko god hoće i prikrivati sve nestašluke pred roditeljima.

"Kad sam bio dijete, provodio sam cijelo ljeto sa svojom babuškom na selu, dok su moji roditelji radili", prisjeća se Aleksandar (35). "Sada jednostavno ne mogu zamisliti koliko je baki bilo teško brinuti se o nesnosnom dječaku tri mjeseca zaredom. Ali ona se nikada nije bunila i što god da sam radio i koliko god da sam bio prašnjav i prljav, ona bi me oprala i nahranila ukusnim palačinkama." Sada, kao odrastao čovjek sa svojom obitelji, Aleksandar i dalje posjećuje svoju babušku i odlazi kod nje na palačinke.

Hrana je još jedna stvar kojom babuška pokazuje svoju ljubav. Uvijek bi pitala dijete što da kuha, pa čak i ako je kuhala čitav dan, a dijete to ne bi pojelo, uvijek je bila spremna napraviti još jedan obrok. Babuška je obično majstor za bilo što, bilo da je to boršč, palačinke ili neke komplicirane pite. Štoviše, s obzirom na to da je odrasla u sovjetskim teškim vremenima, ona može napraviti savršenu večeru od svih ostataka ili bilo čega što nađe u hladnjaku.

Sergej Subbotin/Sputnik Sergej Subbotin/Sputnik

"Za Novu godinu posjetio sam svog prijatelja u Moskvi i otišli ​​smo na večeru u stan njegove babuške. Kunem se, da smo bili u maloj kolibi u šumi, bio bih uvjeren da me netko tovi za pečenje", kaže o svom iskustvu američki pisac Benjamin Davis. "Ruske salate, kruh, maslac na kruhu, kavijar na kruhu, meso na kruhu, meso na mesu, sir na mesu na kruhu. Večerao sam na čarobnom tanjuru koji se nikada nije praznio."

A kada se konačno otkotrljate iz babuškine kuće, ona će vam sigurno spakirati hranu za ponijeti, recimo ogromne tegle s kiselim krastavcima ili džemom.

Moderne babuške izgledaju drugačije. Ne nose marame, obično rade, aktivne su i žele se družiti sa svojim unucima, dijele sve tajne i imaju povjerljive odnose s njima. Zloupotreba hrane sada se obično zamjenjuje davanjem dodatnog džeparca.

Babuška nije baš uvijek sinonim za slatkoću

Poslije svih lijepih riječi koje smo posvetili babuškama, konačno je vrijeme da otkrijemo karte. Babuška također može biti skroz drugačija. Ozbiljno, postoje neke babuške koje bi trebalo zvati "opasne babke"!

Benjamin Davis jednom je imao izuzetno drugačije iskustvo sa slučajnom staricom na ulici koja je, prema njegovim riječima, izgledala brutalno, opisujući je kao "damu" kojoj sigurno ne biste željeli pomoći da prijeđe ulicu. Takve babuške uvijek su prve u bilo kojem redu (gurajući sve u stranu laktovima i torbama za kupovinu s kotačima).

Takve babuške obično sjede blizu svoje kuće ili zgrade i gledaju ljude kako ulaze i izlaze... i one nikada neće oklijevati dati otrovan komentar o vašem izgledu. Mladu, moderno obučenu djevojku takva bi babuška lako mogla nazvati "prostitutkom". Dok su se svi momci koji su izlazili ili žurili automatski pretvarali u "narkomane". Ovo su najpopularnije definicije koje babuška može dati mladima - a na internetu postoji i mnogo memova posvećenih tome.

"Babuške kontroliraju ulaze u stambene zgrade uz besplatan nadzor. Ne kršite babuškin zakon. Upozoreni ste!", kaže korisnik na Quori. Točno i nema se što dodati!

Možda se sjećate komedije u kojoj glumi Sylvester Stallone pod nazivom "Stani ili će moja mama pucati" (1989.). Pa, majka prikazana u njemu bi mogla biti loša strana ruske babuške.

Mnoge ruske babuške nisu ni stidljive. Kao na primer ova Instagram babuška.

Instagram blogerica Valentina Kulešova (@zametki_babushki) Valerij Maticin/TASS Valerij Maticin/TASS

A gdje je deduška?

Sofija Sandurska/Agencija "Moskva" Sofija Sandurska/Agencija "Moskva"

Svi pričaju o ruskim babuškama. Ali što je s njenim mužem, djedom ili bolje rečeno "deduškom"? Kroz brutalnu povijest 20. stoljeća mnogi su muškarci poginuli tijekom nekoliko ratova i "čistki". Sovjetske babuške ponekad su morale same odgajati svoje unuke i bila je normalna praksa da roditelji poklanjaju svoju djecu bakama i djedovima, ne samo za praznike, nego i za život kod njih, dok su oni naporno radili.

A. Zibin/Sputnik A. Zibin/Sputnik

Štoviše, u 2021. prosječan životni vijek muškaraca u Rusiji iznosio je oko 65 godina, dok je za žene bliži 74 (a ovi brojevi su manje-više isti od 1990-ih). Dakle, vrlo je uobičajena stvar da babuška na kraju nekoliko godina živi sama i jedino do čega joj je stalo su njezini unuci. I, ponekad ove majke postanu toksične prema vlastitoj djeci, neprestano pitajući KADA će konačno roditi i podariti joj unuke."„Hoćeš li da umrem, a da ne vidim svoje unuke?" Prave su "kraljice drame".

Međutim, deduška je i heroj anegdota. Obično ga nerviraju "ta glasna djeca" (i nivo brige koju im njegova žena obično pruža). Većina se Rusa sjeća da je deduška pušio (a možda i pio), uglavnom šutio, išao na pecanje ili brao gljive i pokušavao ne izgubiti smirenost i strpljenje. Ali to je druga priča!