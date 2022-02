Što treba znati o nastupu ruske reprezentacije na Olimpijadi 2022. u Pekingu

Russia Beyond Hrvatska

Sve nijanse vezane za rusku reprezentaciju – od zamjene vodećih sportaša i peticije za ukidanje zabrane korištenja službenih državnih simbola do favorita iz Rusije na zimskoj olimpijadi koja će se održati u Pekingu od 4. do 20. veljače 2022. godine.

Zastava i himna

Zbog zabrane WADA-e (Svjetske antidopinške agencije), uvedene kada su otkriveni prekršaji vezani za doping, ruska reprezentacija ne može nastupati na Olimpijadi pod svojom zastavom i himnom sve do 16. prosinca 2022. godine. Zbog toga ruski sportaši, kao i na ljetnoj Olimpijadi 2020. u Tokiju, nastupaju pod zastavom Olimpijskog odbora Rusije (ROC).

Nosioci zastave Sofija Velikaja i Maksim Mihajlov iz tima Olimpijskog odbora Rusije na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara 2020. u Tokiju. 23. srpnja 2021. Tokio, Japan. Patrick Smith/Getty Images Patrick Smith/Getty Images

Umjesto ruske himne na ceremonijama dodjeljivanja medalja bit će intoniran fragment iz koncerta br. 1 za klavir Petra Iljiča Čajkovskog.

Na društvenim mrežama pokrenuta je akcija podrške olimpijcima s hashtagom #wewillROCyou, a ruski DJ Smash napravio je mashup od kompozicije grupe Queen "We Will Rock You" i prve simfonije Čajkovskog.

Olimpijski prvak u umjetničkom klizanju Aleksej Jagudin pokrenuo je peticiju podrške ruskim sportašima u vezi sa zabranom korištenja službenih simbola Rusije. Peticiju je potpisalo preko 35 000 ljudi. U svakom slučaju, navijači očekuju da će "zbornaja" postići dobre rezultate na olimpijadi.

Sportaši Olimpijskog odbora Rusije na aerodromu Šeremetjevo uoči odlaska u Peking na sudjelovanje u Zimskim olimpijskim igrama 2022. 26. siječnja 2022., Moskva. Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

"Jako bih želio da predstavnici zimskih sportova budu u prilici što češće slušati Čajkovskog", rekao je šef Ruskog olimpijskog odbora Stanislav Pozdnjakov.

Zbornaja pod lavinom infekcija

Nekoliko ruskih sportaša iz olimpijske reprezentacije koja će nastupiti u Pekingu imalo je pozitivan test na COVID-19.

Prvi se 25. siječnja 2022. godine razbolio 26-godišnji natjecatelj u umjetničkom klizanju Mihail Koljada, dobitnik srebrne medalje na Olimpijskim igrama 2018. godine u ekipnoj konkurenciji i brončane medalje na svjetskom prvenstvu. Umjesto njega će nastupiti Jevgenij Semenjenko, koji ima manje iskustva, a od nagrada zasad samo broncu u etapi Grand Prixa "Skate Canada" i prvo mjesto na svjetskom ekipnom prvenstvu i na juniorskom prvenstvu Rusije 2021. godine.

Ruski sportaš Jevgenij Semenjenko (u timu Olimpijskog odbora Rusije) na treningu uoči ekipnog natjecanja u umjetničkom klizanju na 24. Zimskim olimpijskim igrama 2022. Aleksandar Viljf/Sputnik Aleksandar Viljf/Sputnik

Bit će primjetno i izostajanje Nikite Tregubova, dobitnika srebrne medalje iz skeletona na igrama 2018. godine, kao i Vladislava Semjonova, trećeg po redu člana ekipe skeletonista. Njih će zamijeniti Jevgenij Rukosujev i Danil Romanov, koji ranije nije sudjelovao na svjetskim natjecanjima. I pored nedovoljno velikog iskustva, očekuje se da će njihov nastup biti uspješan.

Danil Romanov na treningu u Skijaškom centru "Roza Hutor". Ekipa ruskih skeletonista priprema se za međunarodna natjecanja i za sudjelovanje u Zimskim olimpijskim igrama 2022 koje će biti održane od 4. do 20. veljače u Pekingu. Anton Novoderjožkin/TASS Anton Novoderjožkin/TASS

Pozitivan je na testu bio i biatlonist Eduard Latipov. Srećom, on je uspio ozdraviti i doputovati u Peking. Prije karantene bio je prvi u plasmanu Svjetskog kupa, a sada je na 13. mjestu u ukupnom plasmanu, ali trener muške reprezentacije Rusije Jurij Kaminski tvrdi da se Latipov već gotovo potpuno vratio u formu i da je spreman za Olimpijadu.

Kina. Zhangjiakou. Olimpijada 2022. Ruski biatlonac Eduard Latipov na treningu. Sergej Bobiljev/TASS Sergej Bobiljev/TASS

I najzad, razboljela se biatlonistkinja Valerija Vasnjecova, prvakinja svjetske Univerzijade i dvostruka juniorska prvakinja svijeta. Ona je već preseljena u hotel koji služi kao karantena, a umjesto nje može nastupiti dvostruka prvakinja Europe i zimske Univerzijade 2015. godine Jevgenija Burtasova. Vasnjecova je jako razočarana novonastalom situacijom.

Valerija Vasnjecova na treningu uoči natjecanja druge etape Svjetskog prvenstva u biatlonu 2021./22. Östersund, Švedska. Aleksej Filipov/Sputnik Aleksej Filipov/Sputnik

"Nažalost, san o Olimpijskim igrama ostaje samo san <...> Možda ću jednom opet naći u sebi snage da se ponovo popnem na tu visinu, ali to će već biti sasvim druga priča", napisala je ona na Instagramu.

Glavni favoriti

Rusija računa na 30 medalja i treće mjesto u ekipnom plasmanu, izjavio je šef Olimpijskog odbora Rusije Stanislav Pozdnjakov. Iste prognoze je objavila i američka agencija Gracenote.

Velike su šanse da Rusija osvoji medalje u umjetničkom klizanju, konkretno u pojedinačnoj ženskoj konkurenciji, gdje nastupaju Kamila Valijeva, Aleksandra Trusova i Ana Ščerbakova.

Na zlatnu medalju u parovima pretendira ruski klizački par Anastasija Mišina i Aleksandar Galjamov. Oni su 2021. godine bili svjetski prvaci u umetničkom klizanju, u kategoriji parova.

Ruski sportaši Anastasija Mišina i Aleksandar Galjamov (tim Olimpijskog odbora Rusije) na treningu uoči natjecanja u ekipnom umjetničkom klizanju na 24. Zimskim olimpijskim igrama 2022. Aleksandar Viljf/Sputnik Aleksandar Viljf/Sputnik

Dobri rezultati očekuju se i od ruske hokejaške reprezentacije. Predsjednik Međunarodne hokejaške federacije (IIHF) Luc Tardif izjavio je da će Rusija biti jedan od favorita ukoliko njezini igrači uspješno izbjegnu zarazu koronavirusom.

Nade se polažu i u skijaša Aleksandra Boljšunova, svjetskog prvaka 2021. godine u skijatlonu i dobitnika četiri medalje na Olimpijskim igrama 2018. godine. Predviđa se da će on i ovoga puta osvojiti nekoliko medalja.

Kina. Zhangjiakou. Olimpijada 2022. Nacionalni skijaški centar. Skijaško trčanje. Aleksandar Boljšunov na treningu. Sergej Bobiljev/TASS Sergej Bobiljev/TASS

U muškom akrobatskom "freestyleu" (slobodnom skijanju) nastupa lider sezone, trostruki svjetski prvak Maksim Burov.

Ruski natjecatelj Maksim Burov poslije skoka na finalnom natjecanju u "freestyleu" Svjetskog kupa u skijanju slobodnim stilom, sportsko-rekreativni centar "Podolino". Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

U ženskom paralelnom veleslalomu u snowboardingu prognozira se pobjeda Sofije Nadiršine, najmlađe prvakinje Svjetskog kupa (osvojila ga je sa 17 godina). Ona je osvojila i svih šest medalja na svjetskom juniorskom prvenstvu, i seniorsko svjetsko prvenstvo 2021. godine. Ruski mediji predstavljaju Sofiju kao "najveću nadu u snowboardingu" na predstojećoj olimpijadi.