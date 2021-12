Što je to "poljubac Bajkala"? (FOTO)

Russia Beyond Hrvatska

Zamislite: nekoliko desetaka turista leži na zaleđenoj površini najvećeg jezera na svijetu i nešto pažljivo iz njega pije. Ne, to nije voda. I da, za to postoji razumno objašnjenje.

Ruski turisti na Instagramu objavljuju neobične fotografije: ležeći na bajkalskom ledu, oni nešto pažljivo piju slamčicom koja viri direktno iz leda. To što oni rade naziva se "poljubac Bajkalskog jezera".

Ovu zabavu osmislili su turistički vodiči 2019. godine najprije za kineske turiste, a zatim je postala popularna i među Rusima. "Poljubac" se tumači kao obred posvećenja kojim postajete jedan od "zaljubljenika u Bajkalsko jezero".

Legion Media Legion Media

Najpre se u ledu pomoću običnog akumulatorskog odvrtača izbuši otvor koji podseća na čašicu za rakiju.

Zatim se tu uspe alkoholno piće – votka, konjak, šampanjac, a ponekad i vino ili čak jeger.

chekat/Getty Images chekat/Getty Images

Turist liježe na led i ispija svoju čašicu.

Po novom običaju, koktel treba piti bez slamčice, direktno usnama dodirujući Bajkalsko jezero, ali možete koristiti i slamčicu.

Poslije "poljupca" običaj je pojesti nekoliko bobica brusnice, borovke ili moroške, a ponekad i krišku limuna ili mandarine.

"Bilo je zabavno piti iz udubljenja u ledu. Svima se svidjelo, od vodiča smo tražili da izbuše nove rupe. Dva dana kasnije već smo sami bušili rupe i priređivali poljubac s Bajkalskim jezerom", kaže o ovom ritualu Ksenija.

Još jedna turistkinja, Ana, kaže da ju je "poljubac" okrijepio.

"Toliko me je napunio energijom da me je to držalo nekoliko dana. Na Bajkalu sam pronašla svoj izvor energije i krenula sam na svoje malo putovanje samospoznaje. Nikada nisam mislila da će ledene pahuljice ostaviti takav trag u mojoj duši i da ću se zaljubiti u led. Ali čak i samo promatrajući bajkalski led već osjećate zadovoljstvo i čak smirenje", kaže Ana.