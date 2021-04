Tko je Dmitrij Nagijev, najpoželjniji muškarac u Rusiji nakon Putina?

Ruski predsjednik Vladimir Putin sa 68 je godina i dalje najseksipilniji muškarac po mišljenju 2000 ispitanika oba spola. Anketu su proveli analitičari servisa SuperJob.

Ali tko je njegov najbliži konkurent? Nitko drugi nego 54-godišnji ruski šoumen i glumac Dmitrij Nagijev, čovjek koji se 90-ih vozio u istom vozilu s Putinom i koji je u prvom desetljeću 21. stoljeća vodio najkontroverzniji šou-program na ruskoj televiziji.

Kiril Zikov/Agencija "Moskva" Kiril Zikov/Agencija "Moskva"

Ruski pravoslavac arapskog podrijetla

Nagijev je rođen u Lenjingradu (današnji Sankt-Peterburg). Njegovi su preci po očevoj liniji bili Arapi koji su za vrijeme Prvog svjetskog rata pobjegli iz Irana u Turkmenistan. Iz čitave obitelji preživio je samo devetogodišnji Gulam, budući Dmitrijev djed. Baka po majčinoj liniji stigla je iz Njemačke. "Ali mi smo ovdje rođeni, na tome sam vrlo zahvalan i jako volim svoju zemlju", kaže Dmitrij Nagijev, nazivajući sebe "ruskim pravoslavcem".

U mladosti je trenirao sambo i džudo pod rukovodstvom budućeg milijardera Arkadija Rotenberga, također Putinovog partnera u džudu.

Jurij Belinski/TASS Jurij Belinski/TASS

Nagijevljeva obitelj bila je siromašna i kao tinejdžer se počeo baviti profitabilnim, ali opasnim biznisom: prodavao je devize, što je u Sovjetskom Savezu bilo krivično djelo. Jednom je zadržan s devizama, pa je od policije pobjegao u vojsku. "Bilo je to užasno i besmisleno vrijeme", prisjeća se on vojne službe, spominjući maltretiranje novopridošlih vojnika i praksu da se "kilometri trave boje u zeleno". No upravo je tamo shvatio da želi postati glumac. Kada se vratio iz vojske, Nagijev upisuje glumu. Bile su to "gladne" devedesete. Noću je zarađivao kao DJ i voditelj šou-programa i izbora za miss.

Sputnik Sputnik

"Devedesetih sam radio samo kod kriminalaca, jer su oni držali sve noćne klubove. Prošao sam tu školu od početka do kraja. Tamo je sve bilo komplicirano, prljavo, odvratno. Preda mnom nisu ubijali ljude. Ali sam vidio kako iz prtljažnika ispada leš. Okrenuo sam glavu, pravio se da ne vidim", prisjećao se on u intervjuu novinaru Juriju Dudji (do danas je ta snimka sakupila 30 milijuna pregleda). Nagijev kaže da je s kriminalnim bosovima imao "tople odnose pune poštovanja", jer "ili će te smatrati svojim čovjekom ili ćeš raditi na nekom drugom mjestu".

Gennadij Sergejev/Russian Look Gennadij Sergejev/Russian Look

U to vrijeme on je bio najpopularniji radijski DJ Rusije, četiri puta zaredom osvojivši tu titulu. Zato su ga pozvali u predizbornu kampanju budućeg guvernera Sankt-Peterburga Anatolija Sobčaka, gdje je prvi put osobno surađivao s Putinom (tada je budući predsjednik Rusije bio prvi zamjenik predsjednika vlade Sankt-Peterburga). Njih trojica (Nagijev, Sobčak i Putin) zajedno su obilazili oblast u kampanji dijeleći narodu cigarete, heljdu i druge proizvode.

Aleksandar Keltik/Russian Look Aleksandar Keltik/Russian Look

"Sjedio sam sa Sobčakom, iza mene je sjedio Vladimir Vladimirovič, svi u istom autobusu. I Putin me povremeno pitao: Dima, jeste li imali dovoljno heljde, mesnih konzervi, šećera?" Prema njegovim riječima, ovo poznanstvo nije preraslo ni u što drugo: "Nikada mi nije bilo svojstveno i nisam mogao naučiti družiti se s kim treba."

"Primitivac" na televiziji

Prvi veliki val popularnosti Nagijev je doživio već nakon 2000., kada je počeo igrati u niskobudžetnim humorističkim serijama "Pazite, moderno!" i "Totalno moderno!", zajedno s glumcem Sergejem Rostom. Oni su zajedno glumili sve stanare tipičnog nebodera, od bivšeg tenkista do pijanog sanitarnog tehničara.

"Pazite, moderno!" Jurij Belinski/TASS Jurij Belinski/TASS

Nagijev je istovremeno bio voditelj u nekoliko talk show emisija, od kojih je najskandaloznija i najprovokativnija bila "Prozori". Emisija je imala format The Jerry Springer Showa na takozvane "životne teme" s tučama i obiljem psovki. Zatim je priznao da čak nije ni gledao emisiju u kojoj je sudjelovao, smatrajući je drugorazrednim smećem.

"Okna" (Prozori) Leonid Gjune; Aleksej Klimuškin/Studio RT "Aljans" (STS),Telekompanija "Moja semja" (TNT), 2002.-2005. Leonid Gjune; Aleksej Klimuškin/Studio RT "Aljans" (STS),Telekompanija "Moja semja" (TNT), 2002.-2005.

"Bio sam u kreditima, htio sam živjeti u Moskvi. I kada su prekinuli 'Prozore', to je bio šok. Ali već su me iste večeri pozvali s Prvog kanala kod Ernsta [Konstantin Ernst – generalni direktor glavnog državnog kanala u zemlji]. On mi je rekao: Vi ste jako talentirani i tri ste se godine dobro pomučili stvorivši stabilan lik primitivca. Dobro došli u ekipu! Tako su me uzeli na Prvi."

Anton Denisov/Sputnik Anton Denisov/Sputnik

Liku "primitivca" doprinio je i njegov karakterističan "zmijski pogled" koji potječe od paralize ličnog živca iz studentskih dana.

Na snimanju filma "BUMERang" Jevgenij Odinokov/Sputnik Jevgenij Odinokov/Sputnik

S vremenom se Nagijev počeo pojavljivati u glavnim ulogama u popularnim serijama i filmovima (uglavnom žanra crindge komedije ili komedije neugodnosti). Trenutno iza sebe ima oko 80 projekata na filmu i u kazalištu i spada među najzauzetije glumce u zemlji. 2016. godine Forbes ga je proglasio najbogatijim glumem u Rusiji s godišnjom zaradom od 3,2 miljuna dolara.

"The Voice Russia" Komsomoljska pravda/Russian Look Komsomoljska pravda/Russian Look

Nagijev nije odbio raditi ni kada je saznao da mu je umrla majka. Nekoliko sati kasnije izašao je u emitiranje uživo kao voditelj glazbenog šou-programa "Glas".

Anatolij Lomohov/Global Look Press Anatolij Lomohov/Global Look Press

"To je teška stvar. Ali gledatelj ne zna, a i ne treba znati što se kod tebe događa. Ti to trebaš uraditi. Nekada sam i ja, kao i svi, imao problem da prihvatim da Schwarzenegger nije otišao na pogreb svog oca. Kako je mogao? To je ipak otac. Ali i ja sam bio blizu da učinim tako nešto", kaže on.

Kadar iz filma "Neoprošteno" Sarik Andreasjan/Big Cinema House, 2018. Sarik Andreasjan/Big Cinema House, 2018.

U posljednje vrijeme Nagijev je pokušao promijeniti svoju kreativnu orijentaciju i ponovo bira ozbiljne dramske uloge (još devedesetih je krajnje uvjerljivo odigrao čečenskog pobunjenika u filmu "Čistilište"). Tumačio je glavnu ulogu u filmu "Neoprošteno", zasnovanom na istinitoj priči o osveti Vitalija Kalojeva (u srpnju 2002. godine žena i dvoje djece Vitalija Kalojeva iz Rusije poginuli su u avionskoj nesreći iznad Bodenskog jezera, dvije godine kasnije Kalojev je osuđen zbog ubojstva švicarskog kontrolora leta Petera Nielsena, koji je bio odgovoran za tragediju), a u seriji "Čikatilo" pojavio se u ulozi manijaka koji je ubio 43 osobe. Po mišljenju kritičara, Nagijev je pokazao ozbiljan dramski talent i čak uspio "nadomjestiti sve nedostatke" ne tako sjajnog televizijskog projekta.

Dmitrij sa sinom Kirilom Nagijevim Komsomoljska pravda/Russian Look Komsomoljska pravda/Russian Look

O osobnom životu Nagijeva ne zna se gotovo ništa. Ima sina s bivšom ženom koji je sada već poznati glumac, dok svoju novu obitelj čuva od očiju javnosti.