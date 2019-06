Glumci "Černobila" i stvarni akteri tragičnog događaja (FOTOGRAFIJE)

HBO-ova televizijska serija "Černobil" dočekana je s velikim zanimanjem u Rusiji i drugim postsovjetskim republikama, gdje je izazvala burne reakcije. Ljudi pažljivo gledaju svaku epizodu i odmah žure na društvenim mrežama razmotriti umjetničku vrijednost, balans mitova i istine i autentičnost prikazane sovjetske svakodnevice.

Ali svi se slažu da je glumačka ekipa dobro odabrana.

(OPREZ: SPOILERI!)

Valerij Legasov - Jared Haris

Boris Prihotko/Sputnik; HBO Boris Prihotko/Sputnik; HBO

Kemičar, prvi zamjenik direktora Instituta za nuklearnu energiju "Kurčatov". Odmah poslije nesreće je poslan u Černobil da bi sudjelovao u otklanjanju posljedica katastrofe. On je donio odluku da se zapaljeni reaktor zaspe smjesom bora i pijeska. Izvršio je samoubojstvo dvije godine nakon tragedije, ostavivši audio-snimke ranije nepoznatih detalja istrage i operacije otklanjanja posljedica.

Više o Legasovu pročitajte u našem članku.

Ljudmila Ignatenko - Jessie Buckley

Getty Images; HBO Getty Images; HBO

Žena vatrogasca koji je gasio požar. Bila je trudna, no ipak je posjetila muža u moskovskoj bolnici gdje je prebačen i bila uz njega tijekom posljednjih dana njegova života, ne znajući da je to opasno. Dijete joj je umrlo ubrzo po rođenju. Ljudmila još uvijek živi u Kijevu. U međuvremenu je rodila još jedno, zdravo dijete.

Zanimljivo je da je glumica Jessie Buckley nedavno igrala rusku aristokratkinju Mariju Bolkonsku u BBC-jevoj ekranizaciji "Rata i mira".

Vasilij Ignatenko - Adam Nagaitis

Sputnik; HBO Sputnik; HBO

Ljudmilin muž je uzeo slobodan dan 26. travnja 1986. Planirali su otići na piknik u prirodu, ali je te kobne noći pozvan da gasi požar u Černobilu i više se nije vratio kući. Ljudmila je na sprovodu nosila muževljeve cipele jer se nisu mogle obuti na njegove otekle noge.

Boris Ščerbina - Stellan Skarsgård

Sergej Gunjejev/Sputnik; HBO Sergej Gunjejev/Sputnik; HBO

Kada je došlo do černobilske katastrofe, Ščerbina je bio zamjenik predsjednika sovjetske vlade i u tom svojstvu je poslan da sudjeluje u otklanjanju posljedica nesreće. On je organizirao evakuaciju ljudi iz grada Pripjata i mnogo drugih akcija, od gašenja požara do dekontaminacije terena.

Ščerbina je u Drugom svjetskom ratu rukovodio opskrbom vojske putem željeznice, da bi ubrzo zatim napravio krupan korak u karijeri - postavljen je za rukovoditelja Komunističke partije u Sibiru, gdje mu je povjerena izgradnja brana u Irkutsku i Bratsku, izgradnja čitavih gradova u regiji i mnogi drugi zadaci.

Poslije Černobila je rukovodio i operacijom otklanjanja posljedica snažnog potresa koji je zadesio Armeniju 1988. Umro je 1990. godine.

Anatolij Djatlov - Paul Ritter

Igor Kostin/Sputnik; HBO Igor Kostin/Sputnik; HBO

Prema službenoj istrazi i odluci suda, zamjenik glavnog inženjera nuklearne elektrane u Černobilu Anatolij Djatlov bio je jedan od krivaca za tragediju, jer je provodio testiranja koja nisu bila sigurna. Osuđen je na deset godina zatvora, ali je oslobođen ranije zbog radijacijskog sindroma i mnogobrojnih pisama boraca za ljudska prava, među kojima je bio i Andrej Saharov. Djatlov je umro 1995. godine.

Viktor Brjuhanov - Con O'Neill

Igor Kostin/Sputnik; HBO Igor Kostin/Sputnik; HBO

Ljudi koji su bili neposredni svjedoci nesreće kritiziraju seriju zato što je Brjuhanov u njoj prikazan jednostrano, točnije rečeno kao "mekušac". Pravi Brjuhanov nije shvaćao razmjere tragedije. To je bila prva nuklearna katastrofa u sovjetskoj povijesti i nitko nije znao što treba raditi. Pored toga, Brjuhanov se očigledno plašio priopćiti rukovodstvu pravo stanje u vezi s tragedijom, jer bi odmah ostao bez posla.

Zajedno s Djatlovom je osuđen na deset godina zatvora. Sada živi u Kijevu.

Nikolaj Fomin - Adrian Rawlins

Igor Kostin/Sputnik; HBO Igor Kostin/Sputnik; HBO

Po riječima jednog radnika koju mi je bio podređen, glavni inženjer Fomin uopće nije bio "lopov" (kako je prikazan u seriji). On je također osuđen na 10 godina zatvora, kao Djatlov i Brjuhanov. Tijekom istrage su ga držali u istražnom zatvoru, gdje je, kako pišu mediji, pokušao izvršiti samoubojstvo.

On je još živ, ali se ne pojavljuje u javnosti. Mediji su često koristili jedan njegov citat: "Ranije sam mislio da su strojevi najvažniji dio u radu tvornice. Ali izgleda da su ipak ljudi najvažniji. Podcijenio sam njihovu vrijednost."

Leonid Topunov - Robert Emms

Arhivska fotografija iz dokumentarnog filma "Posljednja smjena"; HBO Arhivska fotografija iz dokumentarnog filma "Posljednja smjena"; HBO

Ovaj stariji inženjer za kontrolu reaktora bio je u zapovjednoj sobi kada je prva eksplozija uzdrmala objekt. Upravo se on usprotivio nastavku Djatlovljevih eksperimenata jer reaktor nije bio spreman. U pokušaju da ponovno uključi dotok napojne vode u reaktor izložio se smrtonosnoj dozi radijacije i umro nekoliko tjedana poslije nesreće u jednoj moskovskoj bolnici.

Mihail Gorbačov - David Dencik

AFP; HBO AFP; HBO

U ruskim medijima je najviše kritika posvećeno načinu na koji je Gorbačov prikazan u seriji. Kažu da je prikazan jednostrano i groteskno. Pojedini komentatori su napisali da on u seriji više nalikuje na Staljina, iako se s njim ne može usporediti (podsjećamo da se katastrofa u Černobilu dogodila uoči razdoblja "glasnosti", tj. slobode govora i perestrojke koju je inicirao Gorbačov).

Gorbačov je prvi priznao da je tragedija u Černobilu jedan od uzroka raspada SSSR-a. On je medijima rekao da će pogledati seriju i iznijeti svoje mišljenje o tome, ali to još nije učinio.