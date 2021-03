Tko je Maniža koja će Rusiju predstavljati na Eurosongu 2021.?

Na temelju glasanja gledatelja Rusija na natjecanje u Rotterdamu šalje 29-godišnju pjevačicu tadžikistanskog porijekla po imenu Maniža. Ova umjetnica, koja je eksperimentirala s hindi, elektronskom i etno glazbom, na natjecanju je predstavila pjesmu "Russian Woman", koju čini nekoliko stilski različitih segmenata i predstavlja kombinaciju hip-hopa i ruske etno muzike. Tekst singla čine stihovi na engleskom i ruskom jeziku, no sadržajno je najzanimljiviji recitativ na ruskom.

"Ovo je pjesma o transformaciji samodoživljaja žene tijekom posljednjih nekoliko stoljeća u Rusiji. Ruska je žena prošla zapanjujući put od seoske izbe do prava da glasa i da bude izglasana (koje je stekla među prvima na svijetu), od tvorničkih postrojenja do leta u svemir", rekla je Maniža o svojoj pjesmi. Inače, napisala ju je 8. ožujka prošle godine. A upravo su riječi o snazi i samostalnosti ruske žene izazvale val negativnih komentara na društvenim mrežama.

Izbjeglica iz Dušanbea

Maniža Sangin rođena je u Dušanbeu. Kada je imala tri godine, u zemlji je izbio rat, a 1994. godine na njezinu je kuću pala bomba.

"Mama je nekim čudom minutu prije toga izašla sa mnom u rukama objesiti rublje. Od stana nije ostalo ništa. Kao ni od dotadašnjeg života", rekla je ona u intervjuu.

Ubrzo nakon toga obitelj se preselila u Moskvu i počela život ispočetka: "bez prava, novca i krova nad glavom". Majka, Nadežda Usmanova, po obrazovanju nuklearna fizičarka, morala je prati podove u ulazima zgrada i prodavati majice u pothodnicima kako bi prehranila petero djece.

Danas Maniža kaže da joj je drago što pjeva i piše pjesme na ruskom jeziku za rusku publiku, no upravo je njezino tadžikistansko porijeklo sada postalo glavni razlog za kritiku pjevačice u Rusiji. Iako je izabrana glasanjem gledatelja, mnogima se ovaj izbor nije svidio, i društvene su mreže preplavili komentari kao što su: "Kako Tadžikinja može pjevati pjesmu o ruskim ženama! Nisam nacionalistkinja, ali me to stvarno nervira!"

Međutim, Maniža se od početka karijere susretala s predrasudama i otvorenom ksenofobijom u Rusiji. Glazbom se bavi od djetinjstva. Bila je pobjednica IV. međunarodnog festivala "Kaunas Talent", održala je turneju po baltičkim zemljama, a njezine su se pjesme vrtjele na tadžikistanskim radijskim stanicama. Prvu veću popularnost stekla je sredinom 2000-ih, kada je imala 15 godina. Zapazili su je producenti iz Rusije i uložili u njezinu promociju. No zabranili su joj da nastupa pod "suviše muslimanskim" imenom i smislili joj pseudonim Ru.Kola.

"Počeli su me mijenjati", govorila je Maniža. Kosu su joj obojili u svjetliju nijansu, neobične etno kostime zamijenili ženstvenom odjećom, zabranili joj da izvodi autorske pjesme i dali joj pop-repertoar. U to je vrijeme dobivala po 10 000 eura za jedan nastup (mnogo više nego danas), mjesečno je držala najmanje deset koncerata, snimila je prvi solo album 2008. godine. Ali tri godine kasnije napustila je projekt i krenula slobodnim putem.

"Voljela sam nastupati, ali nisam imala osjećaj da donosim nešto svoje", objasnila je ona kasnije.

"Kada imaš što reći"

Kada se oslobodila producenata, pjevačica dugo nije mogla pronaći svoj glazbeni izraz i ozbiljno je razmišljala o tome da napusti glazbu, posebno nakon neuspješnih pokušaja da nastupi u grupi. Nije se htjela vratiti u šoubiznis i zato je odbijala ponude diskografskih kuća, uključujući i zapadne. "Bila sam psihički na dnu", priznaje Maniža. Sve je promijenio Instagram.

Pjevačica je na ovoj društvenoj mreži počela objavljivati glazbenekolaže i obrade duge 15 sekundi. Ovaj format se svidio publici. U mjesec je dana profil sa 700 pratitelja stigao do 5000. Instagram, koji je "bio samo ventil", postao je njezina glavna platforma i izvor zarade.

2016. godine objavila je neovisni Instagram-album Manuscript: svaki je tjedan objavljivala po jednu novu autorsku pjesmu, a svaka je imala svoj Instagram-video i poseban umjetnički profil. Album je tri tjedna proveo na top-listi iTunesa i Manižu vratio na veliku scenu, pri čemu se pjevačičina majka pojavila u ulozi producentice, stilistice i dizajnerice.

2018. godine objavila je album "JA I AM" u žanru mješavine etno-popa, soula i elektronske glazbe. Većina njezinih pjesama posvećena je aktualnoj društvenoj tematici, a njezin profil na Instagramu mjesto je za pokretanje ozbiljnih tema.

Pokrenula je flashmob "Trauma ljepote" protiv nametnutih društvenih ideala; kao i društvenu kampanju SILSILA, besplatnu aplikaciju za borbu protiv nasilja nad ženama i adolescentima s tipkom SOS i popisom kriznih centara. Od 2019. godine ona je ambasadorica fonda za pomoć djeci "Pokloni život", a od prosinca 2020. i prva ruska ambasadorica dobre volje UN-a, gdje se bavi problemima "ljudi koji su prisiljeni napustiti svoj dom zbog ratnih sukoba i proganjanja".

Pjevačica je više puta podržala LGBT pokret. "Ja sam za svijet u kojem seksualna orijentacija, spol, religija i rasa nisu etikete koje nas određuju. Mi smo više od toga", istaknula je ona.

Kada se radi o Eurosongu, ona je priznala da je imala ambivalentan odnos prema ovom natjecanju i da bi se prije nekoliko godina teško mogla zamisliti da sudjeluje na takvom događaju. Ali, kao i mnogo puta u njezinom životu, stigao je prijelomni trenutak.

"Jako me je dirnula pobjeda momka iz Portugala prije nekoliko godina, koji je uz gitaru otpjevao pjesmu na svom jeziku, ne praveći nikakvu veliku produkciju i ne oblačeći neke superbrendove. Jednostavno je izašao i mirno otpjevao svoju pjesmu. Tada sam pomislila: ako imaš što reći, pobjeda je sigurna."