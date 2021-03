Koliko su ruski vozači "pakleni"? (Iskustvo čitatelja portala Russia Beyond)

"DashCam Russia" jedan je od najpopularnijih tagova na YouTubeu. Svake se godine prave top-liste najboljih snimki napravljenih kamerom iz automobila u Rusiji, kao i rang-liste najglupljih i najluđih situacija na ruskim cestama. Na primjer, netko bez razmišljanja presiječe svih pet traka kojima jure drugi automobili, a komentar ispod videoklipa je da ovako nešto možete vidjeti samo u Rusiji. I sve u tom stilu.

Žitelji Rusije odavno su se navikli na domaću vožnju pa ne mogu suditi o njoj. Zato smo odlučili pitati naše čitatelje iz inozemstva koji samo ponekad dolaze u Rusiju kakvi su ruski vozači u usporedbi s vozačima u njihovim zemljama?

"Otprilike jedna četvrtina tih vozača može u kaskadere"

"Ja već 15 godina imam dozvolu u SAD-u. Kad god dođem u Rusiju, trebaju mi oko dva tjedna da se naviknem na prometno ludilo. Svaki put kada sam u autu koji naglo zakoči na crveno svjetlo ili iz drugog razloga i zaustavi se tik uz automobil ispred nas, ja se već u mislima spremam doživjeti sudar. Ha-ha, i svaki put pomislim: ’E, sad je gotovo’! Ne vjerujem da ću ikada poželjeti sam voziti auto u Rusiji. To je suludo!", piše spider.monkey.ninja.assassin.

Moglo bi se reći da je nepredvidljivost jedan od glavnih indikatora da za volanom sjedi Rus.

Andrej Nikeričev/Agencija Moskva; Rob Cohen/Universal Studios, 2001. Andrej Nikeričev/Agencija Moskva; Rob Cohen/Universal Studios, 2001.

"Jednom kada sam putovao u Novosibirsk 2018. godine prijatelj i ja smo pozvali taksi. Taksist je imao oštećen sluh i na pločici je pisalo da on ništa ne čuje. To mi je rekao prijatelj koji govori ruski. Usput nas je prestigao drugi vozač. Naš vozač se razljutio i oštećeni mu sluh nije nimalo zasmetao da 'izgrdi' kolegu gestama. Kada smo došli do semafora, on je otvorio prozor i pokazao nepažljivom vozaču kako će ga umlatiti! Bio sam šokiran... :)

Rusi, ja vas stvarno volim. Boli vas briga. Morao sam na kraju častiti momka, uopće nisam očekivao da će sve dobro ispasti. Stigli smo čitavi na odredište. A što se tiče cesta, stvarno su vam loše, posebno kada pada kiša ili snijeg" – Sergio Santillano.

Mnogi su pod snažnim dojmom brze vožnje i bezbrižnosti ruskih vozača. Tim Butler je opisao svoje neobično putovanje od aerodroma do Moskve. "Od aerodroma Šeremetjevo do centra grada vozio nas je sumanuti vozač. Izbjegli smo Nissan X Trail i druga vozila, izlazili na pločnik, a kada smo savladali sve prepreke, on je uključio sva četiri, valjda da zahvali što su ga pustili u kolonu. A meni je snažnim hrapavim glasom rekao: ’Ne brini, ja sam iskusan vozač relija’. Ja sam u jednom trenutku pogriješio, pokazao sam mu jedan Ferrari, i onda je on upotrijebio sve moguće trikove da presiječe pet traka i izravna se s Ferarijem da bih ga ja izbliza pogledao. Stigao sam u hotel živ i zdrav, s ovom vrlo zanimljivom pričom o vožnji od aerodroma do Moskve usred najveće prometne gužve. Čovjek je stvarno lik."

Andrej Nikeričev/Agencija Moskva Andrej Nikeričev/Agencija Moskva

Isto to kaže i Nathan Harmston: "Ja u SAD-u: otprilike četvrtina vozača ne zna voziti. Ja u Rusiji: otprilike četvrtina ovih vozača može u kaskadere. Šteta je što su ujedno i samoubojice."

"Uvijek sam govorio da su trake na cestama u Rusiji najobičnija sugestija )))", ironičan je eloopee.

"'Ako sjednete za volan u Rusiji shvatit ćete zašto su Rusi tako dobri šahisti' – moj taksist u Moskvi" – mikebeeler37.

"Nije bilo toliko loše"

Istina, nisu svi imali toliko "sreće". Ima i onih stranaca kojima se tijekom dugog boravka u Rusiji nije dogodilo ništa.

"Putovao sam 2019. u Moskvu i Sankt-Peterburg. Uglavnom sam koristio taksi Yandex. Svi vozači su bili fenomenalni. Nitko nije vozio brzopleto" – piše shivajibhaskar.

Andrej Nikeričev/Agencija Moskva Andrej Nikeričev/Agencija Moskva

"Rusi su od početka bili pristalice autokamera i zbog toga na internetu ima daleko više videosnimki sudara u Rusiji nego bilo gdje drugdje. Tako se stvara vrlo loša predodžba o ruskim vozačima. Ja sam živio u Velikoj Britaniji, Australiji i SAD-u, a sada živim u Španjolskoj. U Sankt-Peterburgu sam živio nepunih 11 godina. Došao sam do zaključka da su vozači u sjeverozapadnoj regiji sasvim normalni, premda se malo razlikuju od vozača u Europi. Ali čim se naviknete, sve je u redu, nema velikog stresa. Moja je žena također svakog dana sudjelovala u prometu. Jedini nesretan slučaj u 11 godina bio je kada se led sručio s krova naše višekatnice!", ističe cgrubb99.

"U Rusiji uopće nije loše. Posjetio sam četiri grada i nisam imao nikakve slične situacije, ako se ne računaju jedna ili dvije brze vožnje noću u Sočiju", kaže Himanshu Dahiya.

"Nakon nešto više od 25 godina putovanja u Rusiju na svakih par godina najzad sam iznajmio auto tijekom našeg posljednjeg putovanja (Krasnodarski kraj). Uopće nije tako loše. Vozači uglavnom poštuju pravila i moja pažljiva vožnja bila mi je od koristi kao i uvijek. Doduše, izbjegavao sam voziti noću...", priča Christopher L. Wendt.

"Za Nizozemce je to nešto nezamislivo"

Vladimir Gorovikh/TASS Vladimir Gorovikh/TASS

S druge strane, ima i onih koji doživljavaju ruske ceste vrlo drmatično. "Nizozemska je toliko mala da je vrlo lako održavati sve ceste u dobrom stanju. Kod nas je dobra cesta do svakog mjesta koje želite posjetiti. Svuda usput su benzinske pumpe i automehaničarske radionice. Pruge se automatski zatvaraju ako se približava vlak i brzo se prelaze zato što su prijelazi poravnati. Nizozemci ne voze uvijek lijepo. Često su egocentrični i grubi, i ne obraćaju pažnju na druge sudionike u prometu.

Vozio sam auto u Rusiji. Prvi put kada sam pokušao prijeći prugu umalo da nisam uništio auto, jer nisam znao da se tračnice toliko izdižu iznad ceste. Jednom su mi rekli da, kada auto neće upaliti, trebam uzeti čekić i nekoliko puta udariti po motoru. Onda će, kažu, sigurno upaliti (i stvarno je upalio). Nizozemci ne mogu niti zamisliti tako nešto, ali meni se sviđa", kaže hoofdrus.

Vlasnik pored automobila koji je upao u jamu na Prospektu Lenjina u Samari. Jurij Strelec/Sputnik Jurij Strelec/Sputnik

Treba obraćati pažnju na rupe! U Rusiji to svi rade: "Ako ste nekada vozili kroz Napulj (Italija), onda vam je vožnja u Rusiji pravo zadovoljstvo. Samo treba paziti na vozače koji iznenada pokušaju zaobići rupu na cesti", piše Nicolo Maffeis.

Ima doduše, i pozitivnih trenutaka, smatra paolo.miserini: "Ja živim u Rusiji. Ovdje ima mnogo sumanutih vozača i ceste nisu baš najbolje, no stalno se popravljaju. Ceste se ovdje popravljaju brže nego u mojoj zemlji (Italiji), i vozači imaju više međusobnog poštovanja."

Dvije krajnosti

Aleksej Malgavko/Sputnik Aleksej Malgavko/Sputnik

Mišljenja su često dijametralno suprotna. Jedni su oduševljeni vožnjom u Rusiji, a drugi ne žele više nikada doživjeti nešto slično.

"Krenuo sam s djevojkom na odmor u Saratov (odakle je ona rodom). U tri tjedna sam na cestama vidio više sudara i čudnih pojava nego tijekom čitavog života u Francuskoj. Saznao sam da je stavljanje pojasa potpuno beskorisno i neobično i zaključio da moja djevojka vozi kao da je muško. Divim se njezinoj vozačkoj vještini", piše dadastaus.

Andrej Nikeričev/Agencija Moskva Andrej Nikeričev/Agencija Moskva

"Nema velike razlike u usporedbi s Njemačkom. U velikim njemačkim gradovima mnogi su vozači vrlo agresivni. U Nižnjem Novgorodu sam shvatio da je vožnja opuštenija nego u Frankfurtu na Majni. Vozače u Rusiji posebno opuštaju znakovi duž ceste s brojem prijeđenih kilometara" – knt_Imn.

"U usporedbi s Turskom ovo je izvanredno!" – allan_rousu.

Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

"Živim u Aziji preko deset godina. Kada dođem u Rusiju, osjećam se sigurno kada prelazim ulicu. Ovdje na Filipinima, na primjer, automobili se ne zaustavljaju čak ni kada želim prijeći ulicu s djetetom u kolicima na pješačkom prijelazu. U Kini je malo bolje, ali ne mnogo... Na primjer, upravo je kineski vozač ispred mene dao lijevi žmigavac, a skrenuo desno. Ono što vidim je da ruski vozači paze na pješake, posebno otkako je vlada povećala kazne" – veraleto.

"Mnogo je bolje nego u mojoj zemlji (Indiji). Vozio sam u Rusiji tri godine" – anuraganilkumar.

"Strašno je u usporedbi s Finskom gdje ja živim. Rusi voze vrlo brzo i mogu vas zaobići i s pogrešne strane ako ste spori" – katiablomberg.

Večernje prometne gužve u Moskvi. Igor Ivanko/Agencija Moskva Igor Ivanko/Agencija Moskva

"Isto je kao u Rumunjskoj, samo što je veća gužva i ima više buke" – Andra Neacsu.