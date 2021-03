Sedam ruskih kandidata za Darwinovu nagradu

1. Snaga misli (SSSR, rujan 1989.)

Prvi kandidat za Darwinovu nagradu bio je žitelj bivšeg SSSR-a, koji je umislio da je ekstrasens, Eduard Frenkelj. On je tvrdio da može zaustaviti prijevozno sredstvo snagom misli, a svima koji su u to sumnjali govorio je da u izvanrednim situacijama njegov organizam postaje nepobjediv.

U početku je "zaustavljao" bicikle i automobile, a kasnije i tramvaje. Pojavljivao se ispred vozila u pokretu, a kada su se vozači zaustavljali da ga ne pregaze, bio je uvjeren da je riječ o emanaciji njegove snage. Na kraju je smislio novo iskušenje, da zaustavi teretni vlak u pokretu.

Na stranici nagrade navodi se da je strojovođa koji je pregazio ekstrasensa vidio kako je bacio torbu na zemlju i stao na prugu s podignutim rukama i oborenom glavom. Strojovođa je pokušao zaustaviti vlak pomoću kočnica za izvanredne situacije, ali nije stigao.

2. Moskovski strvinar (8. rujna 2000.)

Bez obzira na to što je ovaj kandidat na stranici nagrade prozvan "Moskovskim strvinarom", slučaj se dogodio šest kilometara od Moskve, u Habarovsku (zašto je strvinar, također nije jasno). Nepoznati muškarac saznao je da ga žena vara i u bijesu je pokušao ženu i njezinog ljubavnika dići u zrak, tako što je na vratima njihovog tajnog sastajališta prikačio bombu kućne izrade. Ali sve je krenulo po zlu i on je u zrak dignuo sebe.

3. Smotalo ga svrdlo (25. travnja 2005.)

Jednog toplog proljetnog dana običan moskovski građevinski radnik bušio je temelj garaže u ulici na jugu Moskve. Iznenada je primijetio nešto sjajno zalijepljeno za svrdlo koje se brzo vrtjelo. Sagnuo se vrlo blizu svrdla da vidi o čemu je riječ i da to skloni, ali mu se u tom trenutku jakna zakačila za svrdlo i smotala mu najprije ruku, a odmah je zatim i čitavo tijelo uvukla u aparat za bušenje. Kada su kolege zaustavile svrdlo, "samo su noge ispod koljena ostale cijele", piše stranica nagrade, pozivajući se na nepoznate dnevne novine. Nažalost, ovakvi slučajevi u Rusiji nisu rijetkost.

4. Štaka mu presudila (studeni 2007.)

Eduard je bio lopov koji je obijao stanove i krao sve vrijedne stvari koje bi u njima pronašao. Krađa koju je poduzeo u studenom 2007. godine nije nagovještavala ništa neobično i nepovoljno. Kasno noću Eduard je upao u stan tridesetogodišnjeg invalida koji je mirno spavao, uzeo sve što je stigao i spremao se otići, kada se muškarac iznenada probudio.

"Nisam mogao vjerovati svojim očima! Neka tamna silueta stoji kraj mog noćnog ormarića! Počeo sam vikati, a on me, invalida, napao šakama! Nisam imao izbora. Udario sam ga štakom između nogu, a on je ispao kroz prozor. Hvala Bogu da živim na prvom katu i da nije poginuo", navela je stranica nagrade riječi žrtve pljačke stana.

Žrtvi se učinilo da je prilikom pada lopovu ispalo nešto iz hlača. Kako se ispostavilo, bio je to testis. Invalid ga je stavio u hladnu vodu i pozvao hitnu pomoć.

Nepoznati prolaznik uskoro je pronašao okrvavljenog lopova i pozvao policiju. Po riječima istražitelja, lopov je nakon ukazane liječničke pomoći počeo vikati: "Vratite mi testise!"

Liječnici su mu morali amputirati mošnje da ne bi došlo do gangrene.

5. Alkemičar (10. prosinca 2007.)

Sergej je još u djetinjstvu svojoj baki obećao da će pronaći eliksir besmrtnosti, kako bi ona vječno živjela. Zbog toga se od ranog djetinjstva zanimao za kemiju i biologiju i školu završio s odličnim uspjehom i samim peticama. Kako se na stranici nagrade ističe, primljen je na dva fakulteta, Uralsko državno sveučilište i Medicinsko sveučilište (točan naziv nije naveden).

Međutim, znanost je budućeg liječnika razočarala, pa je još na koledžu počeo lizati kalijev cijanid s dlana. Smatrao je da svakodnevno treba piti razne otrove kako bi ojačao svoje tijelo i zaštitio ga od smrti. To je i bio njegov eliksir vječnog života. Jeo je otrovne gljive u malim količinama i uzimao arsen, pozivajući prijatelje da čine isto to.

"Ja neću umrijeti. Uzimao sam otrov godinama i danas me ništa ne može ubiti", govorio je Sergej.

Student je jednom prilikom uzeo cijanid, jedan od najjačih otrova, i počeo se osjećati loše. Umjesto da popije običnu vodu, u čaši s vodom rastopio je ostatke tvari i ispio dobiveni "eliksir". Počeo se grčiti, pao je u komu i umro. Njegov ga je otac nakon smrti okarakterizirao kao talentiranog kemičara koji je žrtvovao sebe za znanost.

6. Crvena evolucija (travanj 2017.)

Imena junaka naredne priče, kao i njezina pretpovijest i motivi nepoznati su, ali ona je toliko kratka i upečatljiva, da je Darwinova nagrada odlučila laureata prozvati Vargas.

Vargas je bio običan varitelj u Kurganskoj oblasti (dva kilometra od Moskve). Jednog je proljetnog dana Vargas odlučio gurnuti aparat za gašenje požara u otpisanu artiljerijsku haubicu.

Ne zna se što se zapravo dogodilo, no aparat za gašenje požara u haubici eksplodirao je, a komadi metala koji su izletjeli ranili su varitelja u glavu.

7. Tragedija na padini (lipanj 2017.)

Dvadesetdvogodišnji nastavnik tjelesne kulture Jevgenij Černov odlučio je svojoj voljenoj Jani Krjučkovoj prirediti romantičnu večer na padini pored malog jezera u Jelanskom rajonu u Volgogradskoj oblasti. Zaljubljeni par na zadnjem sjedištu automobila toliko je strasno vodio ljubav da se vozilo silno treslo i na kraju palo u vodu.

Prema pisanju portala Ura.ru, policija je krenula u potragu za parom tek nakon što su njihove obitelji prijavile nestanak.

Istražitelji su prvo otkrili tragove guma, a zatim iz vode izvukli Nivu s dva leša. Oboje su se utopili, ne uspjevši izaći iz vozila, stoji na stranici Darwinove nagrade.