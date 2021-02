"Iznajmljuje se čovjek, jeftino": Zašto neki Rusi nude sebe u najam?

Russia Beyond; Legion media

U malom glazbenom studiju dva mladića, jedan u majici s kapuljačom, drugi u običnoj majici dugih rukava i sa zlatnim lancem, plešu ispred kamere i usnama prate pjesmu sa sljedećim sadržajem:

"Dođi, pokazat ću ti kako da se otkačiš, kako da radiš..."

Onaj u običnoj majici zove se Timur, ima 23 godine. On je periodično prisutan na internetskim oglasima i tamo se ne folira kao na svom Instagramu, nego iznajmljuje samoga sebe za 150 rubalja ili 2 dolara na sat. Takvi se oglasi sve češće mogu sresti na ruskim stranicama s oglasima, kao što su, primjerice, "Avito" ili "Jula". Izgleda da ih je sada sve više zbog pandemije koronavirusa.

Zarada i lijek protiv usamljenosti

"Počeo sam se baviti ovim biznisom u travnju 2020. godine, kad je počela karantena zbog koronavirusa. Tada sam osjetio svu bol izolacije. U običnom životu sam glazbenik i zarađujem na zabavama i organiziranim proslavama, ali u posljednje je vrijeme prihod mnogo manji zbog zabrane masovnih okupljanja, a mora se od nečega živjeti", priča Timur.

Za 2 dolara mušterija može porazgovarati online s Timurom, požaliti mu se na uvjete života ili pitati za savjet. Takve usluge nude ljudi koji na stranici "Avito" nude sebe u najam. Za dodatnu sumu, tj. za 500 rubalja na sat (6,7 dolara), s Timurom se može ugovoriti sastanak uživo.

"Mogu čak i popiti s tobom, da zajednom pobijedimo usamljenost!", piše glazbenik u svom oglasu.

Timur dnevno ima 3-4 telefonska razgovora s klijentima, dok je susreta uživo daleko manje. Do sada ih je bilo samo pet. Uglavnom su klijentice djevojke od 16 do 28 godina i muškarci od 25 do 40 godina. Ovaj biznis nije dovoljan da se riješe sve financijske poteškoće, ali zato pomaže da se shvati što muči građane Rusije, uvjeren je glazbenik.

"Kod svih su najčešći problem međuljudski odnosi. Djevojke se žale na odsustvo pažnje i usamljenost, a odrasli muškarci na kućno nasilje – i psihičko i fizičko – od strane njihovih žena i djevojaka. Svi imaju potrebu ispričati ono što im je na srcu, isplakati se, ali se ljudi boje da će im se poznanici smijati. Manje je onih koje zanima posao i školovanje, a najmanje onih koji jednostavno žele ćaskati o svemu i svačemu", priča Timur.

Mladić ne isključuje mogućnost intimnih odnosa s klijentima. Po njegovim riječima, dva muškarca su mu predlagala seks, ali ih je odbio, a sada se dopisuje s djevojkom kojoj je simpatičan, pa se nada da će doći i do sastanka.

"Zašto ne, ja sam slobodan čovjek, na kraju krajeva", kaže reper.

"Zaludne žene" i iznajmljeni udvarači

Na stranici "Jula" može se vidjeti oglas s naslovom "MensRent". Na fotografiji su tri mladića u bijelim maskama koje im potpuno pokrivaju lice.

Kažu da se zovu Rodrigo, Prohor i Pablo. Za 1000 rubalja (13,5 dolara) svaki je spreman doći na ugovoreno mjesto s buketom cvijeća i 20 minuta glumiti dečka, tj. grliti se s djevojkom (ali ništa više od toga), razgovarati i napraviti nekoliko fotografija za Instagram. Po njihovom mišljenju, za takvu uslugu mogu biti zainteresirane djevojke koje žele iznervirati svog bivšeg, izazvati zavist prijateljica ili se jednostavno malo zabaviti.

Momci rade u tehničkoj sferi kao inženjeri i programeri. Zasad su imali nešto preko deset narudžbi, ali se nadaju da će ih primijetiti krupni brendovi s kojima će moći ubuduće surađivati.

"Kod nas u Rusiji su već izdavani buketi cvijeća radi fotografiranja, pa smo mi odlučili taj biznis dopuniti i proširiti. Planirali smo ovu akciju isključivo za 14. veljače, pa ako bude uspješna, onda ćemo isto uraditi i za 8. ožujka. Razmišljali smo da skinemo maske, ali ipak želimo da nas zapamte i da govore: 'Aha, to su opet oni momci u maskama!'", priča Rodrigo.

Ima nekoliko desetaka takvih oglasa. Većinom ih postavljaju muškarci, a cijena usluge varira od 100 rubalja (1,35 dolara) do 5000 rubalja (67,7 dolara) na sat.

Ženski oglasi su rijetki. U jednom od njih se može vidjeti fotografija sretne starije plavuše s dvjema kćerima. Već u prvoj rečenici Alisa se u šali predstavlja "kao čovjek koji ništa ne radi". Za 500 rubalja Alisa predlaže klijentu da provede neko vrijeme s njegovim djetetom, da večera s njim, da mu pripremi tortu, pomogne u kupovini stana, da ga odmijeni na poslu, da mu dresira životinje, izbaci krš iz stana ili da odigra ulogu "efektne tetke na štiklama, i tako izazove ljubomoru kod bivše ili buduće".

Alisa nije odgovorila na moja pitanja vezana za taj biznis i za mušterije, ali je napisala sljedeći vatreni govor:

"Vi ćete se zapanjiti kad shvatite koliko smo mi, Ruskinje, jake. Ovo nisu srceparajuće priče o obitelji i razvodu. Moj život je takav da se po njemu može snimiti film, i to ne običan film, nego remek-djelo."

Pojedini oglasi gdje se nudi "čovjek na sat" ustvari su reklame online seansi s profesionalnim psihologom, uvjeren je Aleksandar, jedan od autora takvih oglasa.

"Ja zapravo ne dajem sebe u najam, to je samo popularna formulacija. Ja sam završio fakultet i obavljam konzultacije kao psiholog", objašnjava Aleksandar.

Od šale do zločina

Ponekad se pojave i oglasi u kojima se prodaju ljudi, između ostalih i maloljetnici. Tako je 28. siječnja 2021. godine Natalija Ganjkina, pravobraniteljica za dječja prava u Burjatiji, priopćila da je na stranici Avito objavljen oglas u kojem se prodaje dječak školskog uzrasta, i to s fotografijom.

"Policija je u najkraćem mogućem roku ustanovila da suse tinejdžeri iz Kjahtinskog rajona htjeli na taj način našaliti s prijateljem iz razreda. <..> Taj oglas je uklonjen, a s djecom i roditeljima obavljen je preventivni razgovo", napisala je Ganjkina na svojoj stranici na Facebooku.

U lipnju 2020. godine jedan žitelj Sankt-Peterburga postavio je oglas u kojem prodaje svoga sina, i to u sekciji "Životinje" On je obrazložio da to radi u odgojne svrhe, priopćava agencija Interfax. U oglasu je pisalo: "Mala štetočina traži nove roditelje. Voli lagati, ponašati se bezobrazno i krasti." Otac je kažnjen novčanom kaznom u visini od 3000 rubalja (40,6 dolara).

Bilo je i pravih pokušaja da se prodaju djeca. U prosincu 2019. godine Julija Ščeglova iz Kazahstana osuđena je na šest godina zatvora zbog pokušaja da preko oglasa proda sina starog sedam mjeseci za 1,2 milijuna rubalja (16 200 dolara), priopćio je TV kanal NTV. Oglas su pronašli moskovski istražitelji, predstavili se kao kupci i uvjerili Juliju da zajedno s djetetom dođe u Moskvu. Kada su se sastali, Ščeglova je objasnila kako se njeguje dijete, napisala izjavu da se odriče roditeljskih prava i tražila da joj se novac uplati na račun u banci. U banci je i uhićena.

U prosincu 2019. godine je i 36-godišnja stanovnica Stavropoljskog rajona pokušala preko društvenih mreža prodati novorođenče za 440 000 rubalja (5900 dolara), priopćila je lokalna uprava Istražnog odbora. Druga žena je vidjela oglas i prijavila sve policiji, pa je u okviru specijalne operacije "kupila dijete". Majka je osuđena na četiri godine zatvora, priopćava REN-TV, pozivajući se na oblasni sud.

Portal Russia Beyond se u informativnoj službi stranica "Avito" i "Jula" raspitao za sustav detektiranja oglasa i statistiku u vezi s nezakonitom prodajom ljudi i predlaganjem nezakonitih usluga.