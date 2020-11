U Krasnodarskom kraju pao meteorit (VIDEO)

Danas, 6. studenog, na društvenim mrežama je objavljen videozapis na kojem se jasno vidi pad meteorita u blizini grada Kropotkina. Događaj je pratio svjetlosni bljesak. Lokalni stanovnici svjedoče da se ova pojava dogodila jučer ujutro. Video je snimljen u rajonu sovhoza "Kubanj".

Autor videozapisa također navodi da nije uspio snimiti čitav let svemirskog tijela, jer se to dogodilo potpuno neočekivano.



"Video sam poslao stručnjacima u toj oblasti. Oni su potvrdili da se zaista radi o padu meteorita koji je stigao do površine Zemlje", piše mještanin rajona.



Navodi se također da je pronađeno teijlo veličine nogometne lopte, prenosi blog "Tipični Kropotkin".



Pad meteorita nije rijetka pojava, ali svemirsko tijelo često ne stigne do Zemlje, jer u potpunosti sagori u atmosferi.