Tko svake zime spašava Moskvu od snijega i leda?

U listopadu za moskovski javni prijevoz počinje zimska sezona, koja traje do travnja. Premda još nema snijega, pa čak ni mraza, metroi, autobusi i tramvaji se pripremaju za promjenu vremena. Surova zima često zna nastupiti za samo jednu noć. I tada snijeg i vjetar mogu ozbiljno otežati Moskovljanima odlazak na posao. Ali u ruskoj prijestolnici vremenski uvjeti još nijednom nisu zaustavili promet.

Najvažnije su ulice

Ne može se reći da u Moskvi vladaju velike hladnoće. Prosječna temperatura zimi je samo -10, dok se pad temperature od -30 događa dosta rijetko i traje kratko. Ali zato u Moskvi često padnu velike količine snijega. Po takvim se danima Moskovljanima savjetuje da automobile ostave kod kuće i koriste javni prijevoz.

Na primjer, u siječnju 2019. godine na Moskvu je pala najveća količina snijega u posljednjih 70 godina, pa je na jednoj dionici ceste na jugu grada oko 50 putničkih i teretnih vozila blokiralo trasu na nekoliko sati, izazvavši na prvi pogled male prometne nesreće. Kako bi se tada grad očistio od snijega angažirano je oko 14 tisuća jedinica tehnike i 32 tisuće ljudi koji su snijeg i led čistili ručno.

Prema normama Moskve, svakih 10 centimetara snijega mora biti uklonjeno za najviše tri dana, a za svaka tri dodatna centimetra dodaje se još dan na taj rok. Dok snijeg pada, ulice se neprekidno moraju čistiti. Čišćenje počinje čim snijeg počne padati. Prioritet su ulazi u metro, stanice i parkinzi. S glavnih ulica snijeg mora biti uklonjen za 24 sata.

Bez obzira na visinu smetova, snijeg u roku od dva dana mora biti odnesen. On se sakuplja na specijalnim punktovima za topljenje snijega kojih u gradu ima oko 200.

Dvostruka vrata na metrou

Na prvi pogled možda izgleda da rad metroa ne ovisi o vremenu. U tome ima istine. Ali i u metro u listopadu počinju posebne pripreme.

Na stanicama se postavljaju dodatna vrata koja putnike štite od direktnih struja hladnog zraka, a također se na ulazima postavljaju "zračno-toplinske zavjese". U vlakovima se provjeravaju klimatizacijski uređaji.

Bez linija do plaža

Prijevoz na površini zemlje uoči zimskog razdoblja prolazi tehničku kontrolu. Provjeravaju se sustavi za grijanje, dihtanje na vratima i prozorima. Grijanje se uključuje kada je vani ispod +5 stupnjeva, a prema normi u prijevoznom sredstvu mora biti najmanje +12 stupnjeva. U suvremenim autobusima klimatizacijski uređaji rade u automatskom režimu. Na temperaturama od +15 do +21 rade u režimu ventilacije, a na višima u režimu hlađenja kako bi u vozilu temperatura bila +21.

Autobusi i tramvaji mijenjaju red vožnje i idu češće nego ljeti. To je vezano za kraj sezone odmora. Posebno je povećan broj putnika na linijama koje voze do škola i sveučilišta. Dok autobusi koji voze do moskovskih plaža počinju ići rjeđe, a neki se do svibnja potpuno ukidaju.