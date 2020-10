Pet stvari koji Ruskinje ne žele čuti

1. Bilo kakav komentar na njen izgled

Ruski muškarci vole ženama davati komplimente i očekuju od nas da ih primimo s tradicionalnom profinjenošću koja je prikladna u određenoj situaciji. Ono što ne znaju je da dok se osmijehujemo (jer smo pristojne), u nama bijesni uragan gnjeva.



"Kako sjajno izgledaš danas!" Alevtina kaže da ne podnosi takve izjave. "Što to znači? Da obično izgledam užasno?" - pita se ona.



Ovakav stav izgleda dijeli veći broj Ruskinja. Fraze kao što su "Zašto si tako ozbiljna?" ili "Vau, izgledaš odlično bez šminke!" također treba izbjegavati, kažu Katarina i Julija. "Zašto bi bilo kome trebalo objašnjavati svoj izgled? I hvala što primijećujete da ne nosim šminku, kada je obično imam! Zar ne mislite da za to postoji razlog? I vjerojatno nije baš ugodan?"



Ako želite reći nešto lijepo ruskoj djevojci ili prijateljici, samo recite: "UVIJEK izgledaš prelijepo".

2. Šale o "ženskoj logici" i "ženskoj vožnji"

"Mrzim šale o ženskoj logici", kaže Svetoslava. Je li zaista postoji ženska logika? Sigurno ne. To je samo eufemizam koji muškarci koriste kada misle da naše odluke i postupci nisu logični ili nisu u skladu s muškom točkom gledišta.



Rijetko koji ruski muškarac hoće razmisliti o tome da njihova logika nije važna za postojanje stvari kao što je ženska intuicija. Npr., ponekad su muškarci iznenađeni zaključcima koje izvlačimo iz ovlaš pogledane poruke od druge žene ili nekim ženskim komentarima.



Još jedna popularna tema u vicevima koju ruske žene ne vole je to kako žene voze. Mnoge žene zato ne žele voziti kada je muškarac u autu, jer će on obavezno nešto komentirati! Također je uvrjedljivo čuti komentare poput "Ah, vjerojatno je to žena za volanom!" kada god se pojavi neki loš vozač na putu. "Posebno mi je čudno kada tako nešto čujem od mog muža, jer on inače misli da ja dobro vozim", kaže Svetoslava.

3. Sastanak kao iznenađenje

"Jednostavno ne podnosim kada me muškarac pozove na sastanak u posljednjem trenutku. Obično kaže: Da te pokupim za par sati? E pa, nećeš! Imam druge planove!" - kaže Ksenija.



Alevtina se slaže: "Uvijek me je živciralo kada mi muškarac kaže iznebuha da je rezervirao stol ili kupio karte za kazalište ili me samo odvede na nepoznato mjesto kako bi mi priredio iznenađenje." Ona obično odbije takve prijedloge, a muškarci su uvrijeđeni.



Zapravo, rijetko koja žena voli iznenađenja koja zahtijevaju brzu promjenu planova ili vas protiv vaše volje izvode iz zone udobnosti. Naravno, neke žene vole takva iznenađenja i smatraju da su romantična. Ipak, dajte joj vremena da se barem obuče!

4. Briga i pomoć koju nisu tražile

Prvenstveno ne volimo kada nas neko stalno dodiruje. Neki muškarci koji promoviraju viteštvo misle da je njihova sveta dužnost da nam pridržavaju lakat ili čak leđa dok se penjemo uz stepenice ili ulazimo u sobu. O'ladite malo, momci!



"Ne podnosim kada me neko dodiruje i misli da je to pitanje brižnosti: daj da ti namjestim kosu ili Daj da ti sklonim mrvicu" - kaže Ksenija. "Uvijek pitajte prije nego što nekog dirate! "- podsjeća muškarce.



Ana spominje još jedan tip nepotrebnog viteštva koje prezire, ono koje pokušava maskirati neku zabranu. "Nemoj piti kavu poslije 4 popodne, nije zdravo" ili "Ovo je kolač za tebe, ali se nadam da ga nećeš pojesti prije spavanja". Ovakve fraze izluđuju Anu.

5. "Dama to ne bi trebala raditi!"

Ruskinjama starijim od 25 godina konzervativni prijatelji i rođaci često dosađuju pričama o udaji i rađanju jdece, "jer sat otkucava". "Mrzim kada muškarac, ili bilo tko drugi, počne mi držati predavanja o tome kako se trebam koncentrirati na obiteljski život umjesto što živim kako hoću i radim ono što me čini sretnom", kaže Marija.



"Na Ruskinje se vrši pritisak da sjede kod kuće i rađaju gomilu djece! Ljudi inzistiraju na tome da je rađanje djece jedina prava sreća u životu (a ne putovanja u kojima ja uživam)."



Od ranog djetinjstva ruskim djevojčicama se usađuje kako moraju biti uredne "zato što su djevojčice!ˮ ili da ne budu nepristojne "zato što su djevojčiceˮ i puno drugih stvari, uključujući to da moraju znati kuhati. Poruka je jasna! Je li u vašoj zemlji postoji nešto slično?