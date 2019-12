Zašto su Ruskinje toliko lijepe i privlačne?

1. Mješavina mnogobrojnih naroda

U cijelom svijetu vlada mišljenje da su Ruskinje izuzetno lijepe. To znači da su one privlačne ljudima različitih podneblja i nacija. Uzrok se krije možda u tome što su i same Ruskinje etnički dosta raznovrsne.

Ovo je slika prosječne Ruskinje koju je generirao DataArt. Ali sve ove dame su također Ruskinje.

Djevojka s posudom "sumuljak" od proklijale pšenice (posađene 15 dana prije praznika) na proslavi Navruza u Kazanju. Maksim Bogodvid/Sputnik Maksim Bogodvid/Sputnik

Djevojke u narodnim nošnjama na godišnjem prazniku "Sabantuj" u Kazanju. Maksim Bogodvid/Sputnik Maksim Bogodvid/Sputnik

Sudionice izbora za miss "Dangina" u Čiti. Riječ "dangina" na burjatskom znači "vila, čarobnica, ljepotica". U ovom izboru za miss sudjeluju djevojke iz Irkutske oblasti, Zabajkalskog kraja, ruske republike Burjatije i Mongolije. Jevgenij Pančincjev/Sputnik Jevgenij Pančincjev/Sputnik

U Rusiji postoji puno naroda, što znači da Rusi većinom imaju mješovito podrijetlo. Jedna američka znanstvena studija tvrdi da su ljudi mješovitog podrijetla privlačniji. Zašto je to tako? Zato što mi kao ljudska bića instiktivno i podsvjesno razmišljamo kako u tom slučaju potomstvo potencijalno može imati bolju genetsku prilagodljivost nego "čistokrvno" potomstvo.



Narodi koji se međusobno miješaju imaju veću grupu predaka i više "genetske memorije", tako da su otporniji na infekcije i bolesti. Osobe iz mješovitih brakova se doživljavaju kao bolja prilika za sklapanje braka.

2. Reprezentativan izgled kao potreba

Vladimir Vjatkin/Sputnik Vladimir Vjatkin/Sputnik

Ruskinje su poznate po tome što se lijepo oblače i šminkaju čak i kada idu u trgovinu. I zaista, ako malo razmislite o svemu što je potrebno da se dama obuče i dotjera onako kako to rade Ruskinje, s nevericom ćete razmisliti koliko napora (i "neprijavljenih" troškova) treba uložiti kako bi se dostigao "tradicionalna" razina reprezentativnog ženskog izgleda.

Legion Media Legion Media

A i razina kozmetičkih usluga koje se nude u Rusiji zaista se razlikuje od takvih usluga u Europi i SAD-u. Ako je Ruskinji potrebna frizura ili make-up vrhunske razine, ona zna gdje to može dobiti i najbolje usluge takve vrste pronalazi na internetu za nekoliko trenutaka. Zbog toga se danas i sam pojam "ruska ljepota" u velikoj mjeri oslanja na prvoklasni make-up koji je dostupan u gradovima širom Rusije, a ne samo u Moskvi i Sankt-Peterburgu.

3. Obrazovanje

Visokoškolski ženski tečajevi. Studij matematike i fizike, odjel za prirodne znanosti. Državno sveučilište u Sankt-Peterburgu//russiainphoto.ru/

Obično se smatra da su intelektualne sposobnosti jedan od ključnih čimbenika ljudske privlačnosti koju mi i nehotice doživljavamo kao "ljepotu". U tom pogledu je Rusija jedna od vodećih zemalja. Ona je jedna od prvih uvela žensko obrazovanje u svoj školski sustav. Institut "Smoljni" za djevojke plemenitog porekla osnovan je 1764, a nakon godinu dana je u njemu otvoreno odjel za djevojke koje nemaju plemićko podrijetlo. Od 1850-ih do 1870-ih Rusija je bila jedna od prvih država u kojoj je uvedeno visoko obrazovanje za žene.

Julija Poljačihina, nositelj titule "Miss Rusije 2018" i sudionica izbora za "Mis Universe 2018", i Natalija Strojeva, učesnica izbora za "Miss svijeta 2018" i treća najljepša učesnica izbora za "Miss Rusije 2018" (s lijeva nadesno). Vjačeslav Prokofjev/TASS Vjačeslav Prokofjev/TASS

Danas 37 % Ruskinja ima visoku stručnu spremu. Ta brojka se s godinama mijenjala, ali je u Rusiji uvijek bilo više žena nego muškaraca s visokim obrazovanjem. Prema jednom istraživanju, tokom posljednjih desetljeća žene zauzimaju značajno mjesto u ruskoj znanosti. Na primjer, 2016. godine je u Rusiji bilo 40 % znanstvenika ženskog spola. U pojedinim znanstvenim područijma žene čak i dominiraju: društvene znanosti (oko 60 %), medicina (preko 60 %), poljoprivreda i humanističke znanosti (nešto manje od 60%). I u prirodnim znanostima, u kemiji i biologiji (uključujući psihologiju) žene su također u većini. Da, intelekt je zaista nešto privlačno.