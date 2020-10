Blogerica u ratu s Aeroflotom zbog maski za lice

Stjuardese na Aeroflotovom letu iz Moskve za Čeljabinsk zatražile su početkom listopada od jedne putnice da stavi masku na lice i zatim je, kada je to odbila učiniti, izbacile s leta. Ispostavilo se da je dotična žena 32-godišnja blogerica Aljona, na Instagramu poznala kao @__miss__alena.

Aljona je ubrzo smislila "osvetnički" plan: pronaći 200 žena koje bi zajednički rezervirale let i odbile pridržavati se pravila koje propisuje da putnici nose maske za lice.

"Voljela bih pronaći 200 otvorenih, hrabrih i ISKRENIH žena [poput mene] 💃 Podijelite ovu objavu u pričama i spremite je!!!"

"Nakon moje jučerašnje avanture s Aeroflotom, bila sam sigurna da na Zemlji još uvijek ima adekvatnih i svjesnih ljudi, a ima nas mnogo. Naravno, ‘pro-maska’ [ljudi] ima više, no mi smo jači, istina je na našoj strani! ✅"

"Htjela bih napraviti EKSPERIMENT, odnosno kupiti SVE KARTE na jednom od Aeroflotovih letova, dati te karte prekrasnim i **** sjajnim ženama (najvjerojatnije će let biti Moskva - Sankt-Peterburg) i sve ćemo zajedno odbiti letjeti s maskama [za lice] 😀 pratit će nas operater, odvjetnici, psiholog i luda koncentracija ženske energije koju svi možemo vidjeti i osjetiti u stvarnom vremenu! 😎"

"Plan se razvija, naći ćemo novac i pitam se postoje li stvarne djevojke spremne sudjelovati u ovoj uzbudljivoj avanturi! 😁"

"U svakom slučaju, ovaj će dan ući u povijest 🌟 [#shovemasksupyourass]"

"P.S. bit će [*** sjajno] i karmički ispravno ako pilot i posada budu isti kao moji jučerašnji ‘heroji’ 😂 [sic]"

Iako je objava privukla i komentare pune podrške, većina je ljudi dovela u pitanje autoričinu logiku i ismijala je u komentarima.

"Koji je problem s nošenjem maske? Ako kupite kartu i odlučite letjeti ovom kompanijom, slijedite njihove zahtjeve. Ne zahtijevaju ništa nečuveno", napisao je jedan korisnik.

Druga korisnica, koja je napisala da joj je transplantirano srce te zbog toga ima posebno ranjiv imunološki sustav, odbacila je Aljoninu ideju: "To nije dobra ideja. Molim te, razmisli o stvarima koje donosiš u mase, pokušaj razmišljati o drugim ljudima oko sebe. Za vas to [nošenje maske] tijekom tri-četiri sata tijekom leta znači malu nelagodu, no za milijune je ljudi oko vas, poput mene, to [vaše nenošenje maske] smrtonosna prijetnja."

Međutim, autoricu ideje to nije razuvjerilo. "Mislim da su let i pad tlaka za takvu osobu opasniji od odsustva maske na [mom] licu! Ako ćemo iskreno, socijalno distanciranje se u avionima ne poštuje, dijeli se hrana. Kad svi skinu maske na 15 minuta [da bi pojeli], što će učiniti ta osoba s ranjivim imunološkim sustavom i gdje će se sakriti?", napisala je Aljona.

Blogerica kaže da je protiv nošenja maski općenito, u avionima i drugdje, jer vjeruje da su maske štetne za zdravlje onih koji ih nose. "Neću si kvariti zdravlje noseći masku radi iluzorne sigurnosti drugih. Ne smeta mi ako ih ljudi nose ako to žele. Ali ja to ne želim [nositi masku]", zaključila je.

Što se osvetničkog plana tiče, blogerica je rekla da joj se putem Instagrama već javilo nekoliko tisuća zaintresiranih.

Na pitanje boji li se mogućih pravnih posljedica, Aljona je rekla: "Aeroflot bi se trebao bojati tužbi svih putnika zbog nezakonitog odbijanja pružanja usluge. Zalažem se za to da sve radnje budu u okviru zakona."

Ima li blogerica pravo u ili je u potpunosti promašila poantu?

