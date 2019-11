Aeroflot na stupu srama zbog incidenta s debelim mačkom

Russia Beyond

Rus koji inače često putuje avionom morao je skupo platiti kako bi prošvercao mačka u putnički dio aviona, kršeći tako propise zrakoplovne kompanije. Ispostavilo se da je ruskim korisnicima interneta više stalo do mačka nego do tamo nekih pravila.

Priča počinje tako što jedan Rus uspio prevariti Aerflot i svog mačka prošvercati u avion. On je angažirao manju mačku svog prijatelja kako bi prošla mjerenje, jer je njegov ljubimac bio predebeo za let u putničkom dijelu aviona.

Mihail Galin i njihov nerazdvojni prijatelj mačak Viktor putovali su avionom od Rige do Vladivostoka s presjedanjem u Moskvi. "Vaga na aerodromu je pokazala da moj mačak ima 10 kilograma, što prema njihovim pravilima znači da je on nedopustivo debeo da bi se vozio s putnicima", napisao je Galin na Facebook stranici poslije leta. Nakon što je odbio Viktora smjestiti u odjel s prtljagom, sumnjajući da bi mačak preživio takvu golgotu, njegov vlasnik je kupio novu kartu, ovoga puta za biznis klasu, za let narednog dana. Tada je preko Facebooka pronašao sličnu, ali ne tako debelu mačku, koja je umjesto Viktora prošla mjerenje na aerodromu, da bi je zatim zamijenio za svog mačka prije ukrcavanja i tako stigao u Vladivostok.

Galinova objava u kojoj je opisao detalje svog prijestupa i ukazao na suučesnike sakupio je nevjerojatan broj komentara te je podijeljen nebrojeno puta, što, naravno, nije promaklo budnom oku Aeroflota.

Zrakoplovnoj kompaniji se nije svidjelo što je tako lako izigrana te se odlučila osvetiti. Pokrenula je istragu i pronašla snimke sigurnosnih kamera na kojima se vidi zamjena dvije mačke. Za kaznu je Aeroflot ljubitelja mačaka isključio iz bonus programa za one koji često lete avionom i navodno mu oduzeo nekih 400 tisuća milja koje je s godinama nakupio.

Ali tvrtka je na taj način samo nagazila na iste grablje kao i prvi put. Ispostavilo se da internet toliko voli mačke da nije mogao propustiti priliku da zbog nedostatka suosjećanja sa svojim četveronožnim putnicima Aeroflot stavi na stup srama.

I, naravno, uslijedila je paljba memovima na rusku zrakoplovnu kompaniju.

"Kolege, na letu imamo debelog mačka. Što da radimo?"

"Hajde da ga stavimo u odjel s prtljagom. Umrijet će 100%."

"Hajde da vlasniku oduzmemo bonus milje."

"A možda da mačku poklonimo člansku iskaznicu za teretanu, pa da mediji pišu o tome?"

Ispada kroz prozor.

Korisnici interneta na nekim slikama koriste hashtag #buddyisnotluggage.

Prodaju li zaista ovih dana majice s natpisom "Moja mačka. Moja pravila. Moje milje"?

U svakom slučaju, ni lukavi vlasnik mačka Galin ni Aeroflot nisu pobjednici u ovoj priči. Pobjednik je debeli mačak Viktor... On je uživao na svom sjedištu u biznis klasi i tvrtka tim povodom ne može ništa učiniti, jer on nema bonus milje... Bar ne zasada.

Mijau!